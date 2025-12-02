台塑爭產新訴訟2／產業遇逆風集團罕見虧損 王文祥4封信已讀不回成訴訟導火線
受到美國關稅戰與匯損雙殺衝擊，加上全球產能過剩的大環境低迷已久，今年第二季，台塑四寶合計大虧250億元，股價也從去年開始不斷探底，這時，在美國打拚多年的JM Eagle董事長王文祥，重新燃起要回台灣貢獻心力的想法。
台塑集團11月舉行第36屆運動會時，由8月剛接掌新任集團總裁的南亞董事長吳嘉昭主持，當時他跟記者提到，近年來國際局勢快速變化，全球政經動盪不安，中國大陸內需市場疲弱，各產業龐大過剩產能外溢全球，加上今年4月川普的對等關稅，對世界經濟衝擊一波未平、一波又起。
吳嘉昭說，為確保競爭力，台塑企業正全力推動產品、事業、低碳、能源及數位等五大轉型方向，深化產業布局。
因為想要整體產業景氣恢復正常的週期循環，恐怕還要等到2027年後，不能用過去的思維來經營，這可能也是王文祥可帶進新思維的契機。
但據消息人士透露，其實王文祥從2022年10月開始，就已經連續四個月、寄了四封電子郵件給管理層，表示也想進入管理團隊，卻持續被已讀不回，今年6月的台化股東會，儘管特別從美國飛回來參加，但也沒有發聲的機會，所以才不得不在美國提起訴訟，希望讓管理層更重視他的聲音。
