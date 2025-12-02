台塑爭產新訴訟3／「我有責任回台塑」 王文祥高調走運動風破除兩大回鍋障礙

王文祥在2021年成立新北國王職業籃球隊。（本刊資料照）

台塑創辦人王永慶之子王文祥，曾在2005年罹患鼻咽癌，那時他才40歲，也讓正在美國打拼事業的他跌入人生谷底，他靠著意志力和親友的支持度過了最難熬的療程，過去常在教會分享他的抗癌之路，而最近的他，則是活躍在籃球場上，就算是跟身高200公分的老外球員吵架都不怕，就是要證明，他現在很健康。

王文祥曾多次提到想回台灣的台塑集團擔任要職，但在老臣環伺的時代，他被認為太年輕、身體不好，美國還有JM Eagle的被誣告官司要打，而今這些問題都已陸續克服，不再是被拒於門外的理由。

過去台灣民眾比較熟悉他的哥哥、宏仁集團總裁王文洋，也是因為王文祥長年在美國工作，但近期他的新身分「王董」，讓他在網路上的能見度大增。

這個「王董」，就是王文祥在2021年成立的新北國王職業籃球隊 New Taipei Kings，以新莊體育館作為主場，球隊名字由王文祥女兒發想，中文裡有家族姓氏「王」。

王文祥常到球場觀賽，非常投入其中，新北國王籃球隊在今年TPBL總冠軍封王賽上，王文祥大喊：「你們每一個，都是家人們！」並宣布要發五千萬元獎金，讓球員們樂不可支。

而今年9月花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，導致下游光復鄉災情嚴重，王文祥與夫人王范文華以個人名義捐贈2000萬元，支持災區救援與重建外，新北國王籃球隊的隊員們也跑去花蓮當「鏟子超人」，也像是傳承了王董的大愛理念。

