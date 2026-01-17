台塑發重訊！3員工吸入化學氣體 高雄林園廠局部停工

高雄市林園區石化一路台塑林園廠。（資料圖／翻攝畫面）





台塑高雄林園廠於16日中午驚傳工安意外，3名承包商工人在進行PVC粉槽內壁塗漆工程後，疑似吸入過多有機溶劑氣體（VOCs）導致身體不適，所幸送醫檢查後均無大礙。

高雄市勞檢處獲報後趕赴現場，認定該作業程序違反《職業安全衛生法》，目前已要求該貯槽停工改善。

承包商未通報擅入貯槽 幸送醫無大礙

整起事件發生在16日中午，林園PVC廠一座容量500噸的成品貯槽正進行內壁維修與油漆工程。據了解，承攬商工人在完成作業後，在未事先告知廠方安全督導員的情況下，便逕自進入貯槽內打算收拾手邊工具。

施工過程中，工人疑似吸入殘留的有機溶劑氣體，進而出現暈眩、缺氧等不適症狀。廠內人員察覺異狀後，立即攜帶氧氣呼吸器入槽救援。所幸相關人員意識清醒，在接受初步氧氣供給後皆能自行離開貯槽，送醫檢查確認身體無礙，已於當日返家休養。

勞檢處勒令停工 台塑：不影響出貨

高雄市勞檢處初步調查認定，此案件涉及違反職安法相關規範，隨即針對該處PVC成品貯槽下達停工令。台塑預估後續可能面臨3萬元至30萬元的罰鍰，具體裁罰金額仍待主管機關最後核定。

台塑公司對此發布重大訊息說明，由於廠區內仍有足夠的其他貯槽空間可供調度，該處局部停工並不會對整體的生產線與產品出貨造成影響，財務損失也在可控範圍內。

後續改善與復工計畫

針對這起工安疏失，台塑強調將會深切檢討承攬商的作業管理機制，特別是安全通報與職安教育訓練，避免類似擅自進入密閉空間的情形再次發生。目前公司正著手進行環境改善與缺失補強，待確認風險消滅後，會正式向主管機關提出復工申請。

