台塑睽違7年再辦運動會 前總裁王文淵來了

睽違7年，台塑運動會今天（8）登場，王家成員包括常委王瑞瑜和王瑞華，以及創辦人王永慶的遺孀李寶珠都到場，當然也少不了前總裁王文淵，被問到年終是否加碼紅包，他說很難講要看業績。不過其台塑四寶的十月營收年月雙減，這對新總裁吳嘉昭來說是個挑戰，他也受訪表示，將會加速企業轉型。

輕快音樂伴隨叫賣聲，園遊會氣氛熱鬧，大太陽下，台塑集團前總裁王文淵戴鴨舌帽身穿運動服，踩著悠閒步伐逛攤販。

台塑集團前總裁王文淵：「有了有了，這個還沒有吃。」

嘴裡吃著冰淇淋，一手還拿著甜不辣，看得出來王文淵心情不錯，畢竟可是睽違7年才再次舉辦的台塑集團運動會，預計4千多名員工齊聚參加，但想必都很關心這一題。

台塑集團前總裁王文淵：「（會加碼紅包嗎），難講難講，要看業績嗎，還沒算啦。」

除了王文淵外，台塑王家不少成員也都到場。

台塑集團常務委員王瑞瑜：「你看七年了喔。」

走到媒體區寒喧幾句有說有笑，台塑集團常務委員王瑞瑜紮起馬尾，準備待會下場動一動，另外王瑞華以及已故台塑集團創辦人王永慶遺孀李寶珠也都來了。

其實台塑四寶十月營收都是年月雙減，近年來經營遇上逆風，主因包括全球政經情市動盪不安，中國內需市場持續不振，各界龐大的過剩產能傾銷全球，加上沒跟上AI人工智慧浪潮，這也成為新總裁吳嘉昭的考驗。

台塑企業總裁吳嘉昭：「加速轉型強化經營，轉型不是那麼容易那麼快，所以我們現在，最立竿見影的就是，把產品高速化，這是產品的轉型。」

景氣挑戰以及產業轉型壓力，也成為台塑集團交接給專業經理人後最大挑戰。

