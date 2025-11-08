台塑睽違7年再辦運動會 前總裁王文淵來了
睽違7年，台塑運動會今天（8）登場，王家成員包括常委王瑞瑜和王瑞華，以及創辦人王永慶的遺孀李寶珠都到場，當然也少不了前總裁王文淵，被問到年終是否加碼紅包，他說很難講要看業績。不過其台塑四寶的十月營收年月雙減，這對新總裁吳嘉昭來說是個挑戰，他也受訪表示，將會加速企業轉型。
輕快音樂伴隨叫賣聲，園遊會氣氛熱鬧，大太陽下，台塑集團前總裁王文淵戴鴨舌帽身穿運動服，踩著悠閒步伐逛攤販。
台塑集團前總裁王文淵：「有了有了，這個還沒有吃。」
嘴裡吃著冰淇淋，一手還拿著甜不辣，看得出來王文淵心情不錯，畢竟可是睽違7年才再次舉辦的台塑集團運動會，預計4千多名員工齊聚參加，但想必都很關心這一題。
台塑集團前總裁王文淵：「（會加碼紅包嗎），難講難講，要看業績嗎，還沒算啦。」
除了王文淵外，台塑王家不少成員也都到場。
台塑集團常務委員王瑞瑜：「你看七年了喔。」
走到媒體區寒喧幾句有說有笑，台塑集團常務委員王瑞瑜紮起馬尾，準備待會下場動一動，另外王瑞華以及已故台塑集團創辦人王永慶遺孀李寶珠也都來了。
其實台塑四寶十月營收都是年月雙減，近年來經營遇上逆風，主因包括全球政經情市動盪不安，中國內需市場持續不振，各界龐大的過剩產能傾銷全球，加上沒跟上AI人工智慧浪潮，這也成為新總裁吳嘉昭的考驗。
台塑企業總裁吳嘉昭：「加速轉型強化經營，轉型不是那麼容易那麼快，所以我們現在，最立竿見影的就是，把產品高速化，這是產品的轉型。」
景氣挑戰以及產業轉型壓力，也成為台塑集團交接給專業經理人後最大挑戰。
更多東森新聞報導
新／高雄林園台塑廠房發生火警 初判起火原因曝光
王文淵交棒經營權 吳嘉昭升任台塑企業行政中心總裁
電子權值休兵 記憶體＋台塑四寶撐盤 台股小跌69點
其他人也在看
台塑運動會 王文淵吳嘉昭一同出席（1） (圖)
台塑企業運動大會8日在明志科技大學田徑場登場，台塑企業管理中心主任委員王文淵（中右）、集團總裁吳嘉昭（中左）一同出席參觀現場園遊會攤位。中央社 ・ 1 天前
【第二十一屆林榮三文學獎】短篇小說獎二獎陳信傑：用小說和自己和解，寫出低潮中的奮力一搏
以〈鸚形目〉獲得本屆短篇小說獎二獎的陳信傑說，雖然接到得獎電話通知時已從Whoscall看見來電顯示為《自由副刊》，「但我還是開心得在飯店櫃檯後轉圈圈。」從事飯店業的他近年諸事不順，除了因去年車禍導致工作中斷之外，得獎作結尾提及的火災也真實存在於他的生活中，「我前幾年在高雄租屋，住在一位退休人士家中自由時報 ・ 23 小時前
台塑運動會人人穿「寶特瓶衣」 吳嘉昭：轉型獲利是競爭力重點
新冠肺炎疫情影響下，台塑企業運動會停辦整整7年。今（8）日上午8點，終於在明志科技大學恢復舉行，第36屆台塑運動會由新任總裁吳嘉昭主持。吳嘉昭表示，這幾年因疫情停辦，延到今年才重新舉辦；而這7年間，全球政經情勢快速變動，集團下一階段必須加速轉型、強化經營，才能持續做出差異化與高值化產品。鏡報 ・ 1 天前
屏東金腳印獎頒獎 毛孩家庭溫馨交流
（中央社記者黃郁菁屏東縣8日電）屏東縣政府舉辦第2屆「金腳印獎」寵物攝影與短影音競賽，今天在屏東農業物產館舉行頒獎典禮，並結合寵物鮮食蛋糕等手作活動。現場超過30個汪喵毛孩家庭齊聚，場面溫馨。中央社 ・ 1 天前
台塑運動會登場 集團公司齊參與 (圖)
台塑企業運動大會8日在明志科技大學田徑場登場，集團各公司員工一同參與場面熱鬧。中央社 ・ 1 天前
陪同蕭美琴赴歐洲議會 駐歐代表謝志偉設宴款待各國政要：台灣樂意分享經驗
對中政策跨國議會聯盟（IPAC）今年度峰會，在位於比利時首都布魯塞爾的歐洲議會舉行，副總統蕭美琴7日在外交部長林佳龍陪同下，應邀出席峰會並發表演講後，我國駐歐盟暨比利時代表謝志偉晚間設宴款待來自多國的國會議員及外交使節，擔任IPAC台灣共同主席的民進黨立委范雲也與會。據轉述，謝志偉表示，作為長期抵禦中國威脅的島嶼，台灣樂意與世界分享自身經驗，包括如何在不流血......風傳媒 ・ 1 天前
邁入「零核家園」！台灣能源轉型面臨3大挑戰 專家揭關鍵
台灣正式邁入零核家園時代！隨著核三廠2號機於5月17日停機除役，台灣最後一座核能發電廠正式畫下句點，面對核能發電缺口，台電積極擴建天然氣發電設備。台灣因半導體製造及AI產業發展，預計2024至2033年電力需求年均成長率達2.8%，2033年用電量將高達3641億度，使能源轉型面臨更大挑戰。台灣用電分布與科技產業密切相關，台中市因「中科園區」位居全台用電量第一，台南市和高雄市分別因「台南科學園區」和「路竹科學園區」而位居第二、第三名。專家指出，台灣六成用電來自產業和能源部門，未來產業變動將決定電力需求結構，能源轉型之路依然充滿挑戰！TVBS新聞網 ・ 18 小時前
【2025臺灣醫學週】政府育才、優化服務環境 推動智慧醫療
記者郭曉蓓／臺北報導 總統賴清德昨日出席「2025臺灣醫學週─臺灣聯合醫學會學術演講會開幕典禮」時表示，政府為了打造「健康臺灣」，明年度健保總額將達到9883青年日報 ・ 20 小時前
彌陀虱目魚節「藍綠委搶海線票」！ 台下互動熱「綠委4缺1」
高雄市 / 綜合報導 高雄彌陀虱目魚節今天登場，有意角逐高雄市長大位的藍綠立委，也都到場，來海線搶票，台下互動備受關注，但被發現綠委4缺1，林岱樺表示，因為行程來不及才沒有參加，而場邊也有諧音梗小插曲，彌陀區主場立委邱志偉，笑說要和三位有意參選的立委，保持一樣距離，來表達中立立場，馬上被邱議瑩笑說，這裡是彌陀，不是中立(中壢)。立委們一肩扛起擔擔子，兩邊裝滿虱目魚，滿載而歸的樣子看起來好開心，有意角逐高雄市長的藍綠立委許智傑、邱議瑩、柯志恩、賴瑞隆，參加彌陀虱目魚節活動，排排站一個接一個進場，拿起虱目魚對鏡頭合影，台下互動也受到關注。藍綠立委四人台下坐一排有說有笑，場邊還有諧音梗小插曲，立法委員(民)賴瑞隆說：「欸，你要喊凍蒜(當選)喔，趁許智傑不在。」立法委員(民)邱志偉說：「這是我的主場，要跟三位保持同等距離，表示我中立。」立法委員(民)邱議瑩說：「這裡是彌陀，不是中立(中壢)。」立委邱志偉笑說要和三位保持一樣距離，表達中立立場，立法委員(民)賴瑞隆說：「我們一樣照著我們既有的步調，穩健前進，像今天來到虱目魚文化節，也希望我們持續努力，讓我們高雄更進步更好。」立法委員(民)邱議瑩說：「不管誰出線，我們都希望大家還是能夠團結在一起，共同為高雄努力。」立法委員(民)許智傑說：「我比較屬於最大公約數，所以我會繼續努力。」立法委員(國)柯志恩說：「誰出線，我想我們都是君子之爭，我們用最大競爭力，大家來看看，如何幫高雄做到最好。」藍綠有意爭取高雄市長一職的立委都來海線搶票，但看不見民進黨立委林岱樺，近期他被發現高雄活動有綠委4缺1情況。1日衛武營萬聖節，林岱樺在岡山造勢沒去，這次虱目魚節又沒現身，難道有原因，林岱樺陣營表示本來要出席，但行程來不及才沒到場，不是故意不到。民進黨高雄市長初選越來越近，各參選人一舉一動和互動，都被緊盯著看。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
上任國民黨主席言行頻惹議 鄭麗文近期「親中」爭議一次看
甫上任一週的國民黨主席鄭麗文言行舉止備受矚目，而自她宣布參選黨主席後，就陸續發表許多「親中」言論，她今天（8日）更親自出席統派活動追思「共諜」，引發不少爭議。《鏡報》特別整理鄭麗文近期的爭議言行，讓讀者一次掌握。鏡報 ・ 23 小時前
范雲獨家還原蕭美琴歐洲議會演說現場！曝保密背後的「2大原因」
立委范雲今（8）日受訪，獨家分享副總統蕭美琴在歐洲議會演說的現場情況。范雲表示，演講消息直到最後一刻才宣布，現場前半小時僅允許極少數人進出，所有新聞發布必須等蕭副總統離場後才能進行。范雲分析，此謹慎安排有兩個重要原因：一是外交重大突破，二是中共安全威脅。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
接棒蕭美琴！蔡英文晚間赴德國將登「自由會議」演說：外交是一棒接一棒
前總統蔡英文今（8）日晚間出發前往德國柏林，將於11月10日在「柏林自由會議」發表演說。晚間她也現身桃園國際機場，面對媒體詢問如何看待副總統蕭美琴在歐洲議會發表演說，她則是面露笑容，向鏡頭揮手，未多作回應。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
派彩結果出爐！ 今彩539貳獎開出275組、每注可得2萬元
台彩今（8）日開出今彩539、39樂合彩、三星彩、四星彩獎號。晚間派彩結果出爐，頭獎槓龜無人中獎；貳獎則開出275組，每注獎金2萬元。今彩539貳獎開出275注。圖／翻攝自台彩官網派彩結果及中獎號碼以台視新聞網 ・ 22 小時前
《科技》台積3奈米爆單 躍關鍵動能
【時報-台北電】台積電3奈米世代正式進入黃金量產期。法人指出，第三季3奈米營收占比已提升至23％，成長幅度超越5奈米，成為帶動整體營運的關鍵動能。隨著AI與雲端應用全面擴張，台積電3奈米產線全速運轉，南科Fab18產能利用率（UTR）幾近滿載，AI晶片與旗艦行動晶片的需求熱度仍持續升溫。 業界傳出，台積電3奈米月產能已從去年底的10萬片規模，快速提升至10至11萬片，並將於2025年進一步上看16萬片，增幅接近5成。輝達成為最大推手，單月追加投片量達3.5萬片，帶動先進製程產能吃緊。市場人士指出，輝達旗下的Blackwell Ultra與下一代Vera Rubin GPU平台均採用台積電N3P製程，將成明、後年高效能運算（HPC）營收主力。目前國際CSP（雲端服務供應商）爭相導入3奈米製程，明年除了輝達將使用台積電3奈米外，AWS的自研AI晶片-Trainium 3、谷歌自研AI加速器-TPU v7p，都將爭搶3奈米產能。 先進封裝CoWoS瓶頸相對不嚴重，晶片業者指出，明年主要挑戰在於3奈米晶圓供應，部分CSP大廠持續爭取更多晶圓配額，如谷歌擬提供Anthropic百萬顆TPU，不過時報資訊 ・ 1 天前
日本栃木縣首次參展 感受北台灣旅客的熱烈支持
【記者張嘉誠／綜合報導】 今年的ITF台北國際旅展進入第二天，人潮擠爆現場，參展的業者均忙得不可開交。今年的參 […]民眾日報 ・ 19 小時前
石崇良再拋新政 「專責醫師」明年擴大照顧0到6歲
為了替健保開拓財源，衛福部長石崇良拋出補充保費改革卻引發爭議；他今天（11/8）再端出新政策，將擴大現行「幼兒專責醫師」制度，從0到3歲有醫師照顧延長為0到6歲，並改名「兒童專責醫師」，讓更多幼兒獲得照護。太報 ・ 1 天前
【一文看懂】「最高階級共諜」吳石狂洩重大軍情 成中共打敗國民黨關鍵
國民黨主席鄭麗文出席「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，由於追悼名單中包含「最高階級共諜」吳石，引發外界關注。吳石是誰？案情是什麼？洩漏了哪些機密？又與當時總統蔣介石有何關連？太報 ・ 23 小時前
海鷗颱風重創越南 10死數十萬撤離
海鷗颱風在6號晚間登陸越南，雖然已經消散，但風雨持續影響當地，今天進入第3天，當局災情統計至少5人死亡、10幾人受傷，中南部各省一共撤離53.9萬人，另外還有超過上萬棟房屋淹水和受損，由於部分地區...大愛電視 ・ 1 天前
《科技》台積先進製程晶片 明年漲價8～10％
【時報-台北電】外媒引述內情人士指出，台積電已經通知蘋果在內的主要客戶，2026年起將調漲5奈米以下製程的晶片價格，漲幅約在8％至10％。 台積電漲價蘋果將首當其衝，全系列產品都會受到影響，從A16、A17、A18和A19行動晶片，再到Mac的M3、M4與M5晶片，甚至是下一代A20和M6晶片。 台積電連續四年調漲先進製程代工價格，反映市場對先進晶片需求暴增。在行動裝置、AI和高效能運算的強勁需求下，台積電3奈米以下先進製程生產線目前產能滿載。此外，新節點開發和製造成本不斷攀升，促使台積電連續四年漲價。 媒體先前披露，蘋果已經向台積電預定大多數2奈米的初期產能，將用於預計2026年上市的新一代iPhone。市場預期標準版iPhone 18將搭載A20晶片，而iPhone 18 Pro和傳聞已久的iPhone折疊機將採用更先進的A20 Pro晶片。 然而，外媒示警，蘋果為新版iPhone設計的A20晶片價格可能飆高。A20晶片將是蘋果首次廣泛採用2奈米的晶片，並成為M6晶片的基礎。蘋果前三代A系列晶片皆採用台積電3奈米製程，升級至2奈米將能提升效能和能源效率。 外媒指出，2奈米製程晶片價時報資訊 ・ 1 天前
《熱門族群》台塑四寶 10月營收均年月雙減
【時報-台北電】歲修及部分訂單出貨調整干擾，台塑四寶10月營收悉數月、年雙減，10月合計營收1,008.49億元，月減9.8％，年減8.9％。其中，台塑化因第二套重油加氫脫硫單元與第二套重油媒裂單元執行定檢，10月營收月、年雙減16.1％、3.1％；台化、南亞、台塑10月營收約月減4％。 展望後市，台塑因10月部分訂單延至11月交運，11月營收比10月成長；第四季預期產銷量增加，但石化新產促使降價競銷壓力仍在，營收約與第三季相當。 南亞因中高階電子材料需求強勁，且乙二醇、丙二酚等部分產線重啟生產，11月營收較10月增加；第四季考量年底客戶控管庫存，下單謹慎，營收持平看待。 台化預估，11月市況仍較艱苦，為減少虧損，銷售會繼續去蕪存菁，提升有利潤產品份額，紅海產品產銷量再下調，營收表現趨緩，但因差異化產品拓銷取得成果，營運會改善，寧波塑膠開動率75％，將努力達損益平衡。 關於油價走勢，台塑化指出，市場認為短期中國及印度暫停進口俄羅斯原油，歐盟亦開始制裁進口俄羅斯原油的中國煉廠，帶動10月下旬油價上漲，加上石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）決定明年第一季暫停增產，使原油供給壓力暫時舒緩，時報資訊 ・ 1 天前