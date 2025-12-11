台塑石化公用三廠工人10層樓高墜落不治 職安署勒令停工開罰

新北市 / 綜合報導 新北市永和區一間豆花店老闆，最近跟當地里長兒子爆發糾紛。老闆指控對方因1年前的行車糾紛，7號來店裡鬧事，還多次言語恐嚇，身心俱疲。不過里長兒子鄭先生反駁，自己當天之所以上門討說法，是因老闆前一天騎車差點撞到他3歲的兒子，而非1年前的行車糾紛，批評老闆張冠李戴。 里長兒子鄭先生說：「出來啦，叫警察來啦，我每天來啦。」 藍衣男子不顧還有客人站在豆花店門口大聲叫囂，沒多久又來了另1名黑衣男子，里長父子VS.豆花店老闆娘說：「這跟我有什麼關係，你在那嗆什麼，昨天你們也這樣啦。」黑衣男子上前緩頰，原來他是男子的父親也是當地里長，男子一連串言語恐嚇，豆花店老闆娘嚇到報警，不過男子仍然不罷休，里長兒子鄭先生說：「我讓全部人都知道你是這種人。」得知男子來鬧事，老闆外送完急忙趕回店裡，因為這早就不是第一次。豆花店老闆唐先生說：「可是我不知道說他後來又進來，跟老闆娘恐嚇，從那天之後跟她(老闆娘)講話，跟她講，還是怎樣，她現在有時候看到，有人走過來，她就會好像，就會怕，晚上又沒辦法好好睡。」事件起源於去年12月底，當時豆花店老闆在巷內騎車，見里長兒子不斷往路中間靠輕按喇叭提醒，對方疑似因此不滿，1年來多次檢舉，沒想到最近變本加厲，叫囂又恐嚇2度上門威脅，豆花店老闆唐先生說：「這3台，已經，這是暫時裝的，今天還要再裝2個。」豆花店老闆，原本還會跑外送，但怕對方上門不敢放妻子一人顧店，里長兒子鄭先生說：「拿一年前的事情掩蓋，前一天晚上發生，我帶小孩子經過他們旁邊的斑馬線的時候，他嚇到小孩子，當下就離開也沒有道歉，我們隔天才去跟他討說法。」在任超過20年的老里長，如今兒子卻與當地豆花店，因行車糾紛衍生一連串糾紛，現在雙方各說各話恐怕得交由司法來評判。 原始連結

