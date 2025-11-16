台塑石化：17日起柴油每公升降2角 汽油不調整

（中央社記者曾仁凱台北16日電）台塑石化公司今天表示，考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，決定自11月17日凌晨1時起，柴油每公升批售價格調降新台幣0.2元，汽油不調整，市場零售價則由加油站自行決定。

台塑石化指出，11月17日凌晨1時起，加盟加油站參考零售價分別為92無鉛汽油每公升27.1元、95+無鉛汽油每公升28.6元、98無鉛汽油每公升30.6元，超級柴油每公升25.3元。

台塑石化透過新聞稿表示，受到美國制裁導致俄羅斯盧克石油在伊拉克油田作業受阻，以及OPEC將2026年全球原油市場展望由供給短缺下修為供需平衡等多空因素影響，促使國際油價上下震盪，均價低於上週。綜合考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，決定調降柴油價格，汽油不調整。（編輯：蘇志宗）1141116