台塑石化：8日起汽、柴油調漲0.1元

本週台股上下沖洗緩步墊高，週線收27,980.89點，距離2萬8千點只差一步之遙。財經週日趴來賓-億元教授鄭廳宜表示，美國降息箭在弦上，台幣再緩步升值，如果外資期貨空單再減少，有利台股上攻。論壇中心／綜合報導億元教授鄭廳宜表示，這個禮拜最開心的是看到美國非農就業人數增加僅有3.2萬人，比預期來得低，將讓聯準會中的鴿派佔上風，下週降息已經箭在弦上。那再看到台幣，稍微有一點點在升值了，如果能夠再稍微升值一下，有利台股資金行情。而如果外資在期貨裡面空單是動態在減少的話，鄭廳宜認為台股應該會有一個非常像樣的上漲行情。鄭廳宜還認為，目前大盤不管年線、季線跟月線，都是多頭排列，應該11月外資投行賣一賣之後，12月分法人開始布局明年會漲的標的，相對來說看好健身器材概念股和AI矽光子產業鏈。原文出處：週日趴(影)／億元教授:聯準會降息+台幣緩升+外資空單減 台股將上攻 更多民視新聞報導永豐金控首屆科技年會登場 砸資源打造「AI金融宇宙」拚智慧金融鴻海11月營收創歷史新高 AI助攻全年上看新紀錄ETF新成分股出爐！0050換四檔、0056三進三出

民視財經網影音 ・ 1 天前 ・ 1