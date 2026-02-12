台塑石油響應公益 連假期間加滿25公升就捐8元
生活中心／陳佳侖 、曾宸洛 新北報導
春節連假即將到來，台塑石油推出，"你加油，我捐款"的愛心公益活動，從週五開始，一連十天假期，每加滿25公升以上，同時用台塑石油"會員"APP支付，就會捐出8元給家扶基金會，同時也回饋F幣給大家集點換好康。
春節連假即將到來，民眾提前開車到加油站，把油箱加好加滿，看準春節出遊車潮，台塑石油推出加油做愛心活動。
台塑石油推春節加油捐款活動。（圖／民視新聞）
台塑石油資深副總 陳和奇：「每一筆的加油，為您再捐出8元，給家扶基金會，照顧更多，需要被照顧的孩童，幫助我們這些孩童，能夠健健康康，平平安安的成長。」
希望透過加油，為弱勢孩童盡一份心力，2/13~2/22只要到"台塑石油"加滿25公升以上，並且用台塑石油"會員"APP支付，就會捐出8塊錢給家扶基金會，同時也回饋給會員。
台塑石油推春節加油捐款活動。（圖／民視新聞）
台塑石油資深副總 陳和奇：「一個F幣相當就是1元，最主要就是，便利商店的結合，還有小百貨還有美妝店，折抵這個旅程數的部分，相信我們2026年的上半年，（會員數）就可以突破百萬。」
家扶基金會院長 潘惠珍：「我們推動有一個計畫，叫用愛包圍的，一個計畫的募款專案，所以這樣的經費是用在一些，遭受不當對待受虐的孩子，跟他的家庭的一個服務上面。」
台塑石油連續八年與家扶基金會合作，累計捐款超過1600萬元，希望邀請全民一起響應公益，讓這份愛一直延續下去。
原文出處：台塑石油春節做愛心！ 每筆捐8元給家扶基金會 幫助弱勢孩童
更多民視新聞報導
台大醫父母！她自曝「丟臉愧疚」無優秀基因…網反誇
除夕起濕涼3天！北台灣降7至8度 恐有2波冷空氣
宜蘭一天一夜市攤販管理難! 遍地開花推手人稱"美利姐"
其他人也在看
律師跳針喊女毒蟲「可教化」！殉職所長父怒回一句KO 對方當場閉嘴
新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫，於2024年9月執勤時遭女毒蟲陳嘉瑩開車拖行撞擊護欄，不幸殉職。陳嘉瑩依殺人罪判處死刑，劉家人當庭下跪感謝法官。審判途中，辯護律師強調陳嘉瑩「可教化」，劉宗鑫父親怒回一句，讓對方當場安靜。
過年求財妙招！命理師授「五色錢生財法」 財運旺整年
農曆新年即將到來，許多民眾紛紛換新鈔迎接新財運。命理師湯鎮瑋分享「五色錢鈔生財法」，準備5種顏色的鈔票，裝入全新紅包袋中，並在過年期間、立春、元宵等時機到廟裡過香火，再唸8字口訣，讓財運旺整年。
高金素梅涉貪「關鍵帳房」浮出！竟是金曲歌王岳父
政治中心／李汶臻報導7連霸無黨籍原住民立委高金素梅因涉嫌詐領助理費、違反《醫療器材管理法》及詐領某協會補助款等3案，2月10日驚傳住處與國會辦公室遭搜索。高金素梅稍早因身體不適台大掛急診，檢察官評估她目前的身體狀況不適合繼續訊問，因此暫時請回、但限制出境。全案焦點轉向涉案人員，其中高金素梅前辦公室主任張俊傑的女兒，被指涉嫌將個人帳戶提供給其父親使用；值得一提的是，張俊傑女兒雲雅舜的另一身分，其實是金曲獎排灣族歌手Matzka的妻子。
賈永婕突訪「林宅血案現場」嘆：很難想像！「案發地下室畫面曝」仍留痕跡
娛樂中心／綜合報導46年前震驚社會的林宅血案，因電影《世紀血案》引發討論再度受到關注。台北101董事長賈永婕近日在社群透露，自己閱讀監察委員田秋堇專訪後深受觸動，坦言一邊流淚一邊看完，感到悲憤與難過，也因此開始重新認識這段歷史。賈永婕11日親自前往義光教會走訪，行程被網友曝光後，她也於社群分享現場照片並寫下心得，表示獨自走遍教會一樓與地下空間，現場氣氛平靜，卻難以想像曾發生殘酷事件。
韓國瑜護航高金素梅？律師問這句嗆爆了
[NOWnews今日新聞]原民立委高金素梅國會辦公室今（10）日遭檢調搜索，立法院長韓國瑜力挺稱，相信高金素梅經得起考驗，還呼籲檢調要保有高貴靈魂，千萬不要當政治打手；對此，律師林智群狠酸，「現在是刑...
立院大亂鬥 北檢一口氣起訴陳玉珍等10名藍綠立委
立法院自前年起陸續審議《立法院職權行使法》修正案，以及「反廢死、反戒嚴」兩項公投案，審議過程中朝野立委多次爆發激烈衝突，前後共發生8次肢體與言語對峙事件。期間不僅出現口角
曾辦重大共諜案！「調查局朱茵」陳詩茹移送高金素梅 超強學歷曝光
檢調偵辦無黨籍立委高金素梅涉嫌貪污、違反醫療器材管理法及詐欺等案，今陸續將多達15名被告移送台北地檢署複訊。在移送隊伍中，國家安全維護工作站副主任陳詩茹，因俐落的執勤風采與神似港星朱茵的氣質，意外成為媒體焦點，而她過去曾偵辦多起重大共諜案件，在調查體系內素有實力派辦案官之稱。
高金身體不適送醫擇期再審 他曝最新狀況
[NOWnews今日新聞]台北地檢署偵辦原民立委高金素梅涉詐領助理費等3案，10日搜索高金位於陽明山的住處與國會辦公室，不過高金到北檢複訊時，因身體不適，檢察官諭知限制出境出海，將擇期再訊問。高金素梅...
獨家／電影票房破5億！殺人入獄14年出獄救鴨涉官司
獨家／電影票房破5億！殺人入獄14年出獄救鴨涉官司
高金素梅輸入中國製快篩不單純？醫對比小吃店拿16億標案：救人卻被抓貪污
春節倒數，台北地檢署（北檢）10日一早指揮調查局國安站兵分30路搜索，並約談被控涉嫌詐領助理費、非法輸入快篩等案的無黨籍立委高金素梅到案，為政壇投下震撼彈；案件最新，高金素梅於今（11）日凌晨已離開北檢。醫師蘇一峰對此在臉書砲轟「司法雙標」，表示高金素梅募集快篩給民眾使用，卻要被抓成貪污，反觀綠營吃的滿嘴油卻沒事。 高金素梅及助理張俊傑等人涉嫌以人頭詐領助......
無良母讓幼子長期吸「二手安」 兒子畫圖讓母認罪判刑
南投縣林姓女子長期施用安非他命、海洛因，生子後持續在兒子面前吸食和注射，幼子長時間吸入安非他命二手煙霧，發燒送醫被驗出毒品反應陽性，林女否認在兒子面前吸安，惟男童畫出吸食器和針筒，南投地院法官認為，男童因身歷其境印象很深，才會描繪，將林女依妨害幼童發育罪名判處8月徒刑。
打造強力錢母！命理師曝「五色錢鈔生財法」 財庫滿盈生生不息
想要提升財運，除了腳踏實地，不妨藉由傳統民俗的「五行相生」為財富開路。透過收集五種色彩的錢鈔，將金、木、水、火、土的能量匯聚成強力錢母，助您新的一年財庫盈滿、貴人相助！
高金素梅複訊身體不適！先請回限制出境出海 癱挽法警手臂離去
無黨籍立委高金素梅昨因涉詐領補助款，另涉利用人頭輸入中國製快篩及以原住民多族群文化交流協會詐領補助，分涉貪污、醫療器材管理法及刑法詐欺等罪嫌而被搜索及約談；調查局國安站調查官今凌晨0時55分，將高金移送北檢複訊，但凌晨1時30分即因身體不適，檢方因此諭知限制出境出海，並視其身體恢復狀況擇期訊問。
慶盧秀燕當選也報公帳！吃米其林、高檔鐵板燒 台中前局長涉貪認罪
台中市政府前局長吳存金，被查出在地政局長任內，以家庭聚餐單據，詐領首長特別費共計新台幣6萬8679元，涉貪起訴後11日首度開庭，她認罪，請求法院減刑並給予緩刑機會。庭後吳存金拿著包遮臉，告訴採訪記者：「請不要為難我。」
林國成飆罵賴清德「我咧！XXX！」 北檢起訴求從重量刑
民眾黨前立委林國成去年在民進黨中央黨部外的反罷免活動中，公開對總統賴清德飆罵『我咧！X你娘啦！』等語，賴清德依法提出告訴。台北地檢署今偵結，依公然侮辱起訴，認為林國成犯後飾詞否認，難認有所悔悟，建請法院從重量刑。
成美文化園春節八天活動不間斷
每到新春時節，最令人期待的走春行程，莫過於與家人漫步在成美文化園，在節慶年味與自然景色交織的園區中迎接嶄新一年。今年不同以往從小年夜開始到春節期間(二月十五至二月二十二日，小年夜到初六），成美文化園推出一系列豐富的節慶活動，結合民俗表演、街頭藝人、大師揮毫、文化體驗、新春互動、春節市集與門票買二送一的活動優惠，打造適合闔家出遊、情侶走春與輕旅行族群的新春首選。（見圖）園區內庭園景觀與湖景相映和百年歷史建築交織出濃厚人文氣息。春節期間園內落羽松逐漸轉紅，溫潤橘紅色倒映水面，為整座園區披上一層柔和的季節風景。漫步其間，既能感受年節的熱鬧氛圍，也能在自然景致中放慢腳步，享受片刻悠閒。春節期間，園區安排多元活動內容，讓走春不只是散步賞景，更成為一趟充滿祝福與歡笑的節慶旅程。大年初 ...
102歲人瑞閃婚68歲看護，掀8億家產爭奪戰！子女能提婚姻無效？能討回贈與土地保單？律師一次解惑
台北市中山區一名102歲人瑞，上月突與68歲台籍看護登記結婚，並將總值約2億元的土地與保單過戶或變更給看護及其子女，而老翁子孫全然不知情。雙方日前在醫院外上演「推輪椅搶人大戰」，騷動引發警方關切，家屬懷疑老翁被軟禁，控訴看護覬覦數億房產，事件曝光後讓外界譁然。
高金素梅遭搜索！王世堅逆風挺：她是台灣派
[NOWnews今日新聞]無黨籍立委高金素梅遭檢調搜索，調查局約談高金素梅等18人到案說明。民進黨立委王世堅下午陪同子弟兵賴俊翰車掃時受訪，強調相信高金素梅的為人處事與政治立場，雖然大家分屬不同政黨且...
送神到開市……過年習俗全攻略！ 接財神別忘送窮神
過年是華人傳統文化中最重要的節日，習俗豐富多樣，家戶戶會進行一次徹底的大掃除，寓意著「除舊布新」，迎接新的一年。並會到寺廟或家裡拜拜，祈求平安、健康、好運。但是，過年具體怎麼過？命理師楊登嵙特別整理，從2月11日送神開始到21日開市這段時間的新年習俗。
只有台中看得到 中台灣燈會小年夜姆明現身
[NOWnews今日新聞]過年走春計畫好了沒？今年的中台灣燈會真的太可愛啦！為了迎接農曆馬年，台中市政府這次放大絕，找來全球爆紅80週年的「姆明一族」助陣！取諧音「Movingon」為主題「幸福蜜馬台...