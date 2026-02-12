台塑石油響應公益 連假期間加滿25公升就捐8元

生活中心／陳佳侖 、曾宸洛 新北報導

春節連假即將到來，台塑石油推出，"你加油，我捐款"的愛心公益活動，從週五開始，一連十天假期，每加滿25公升以上，同時用台塑石油"會員"APP支付，就會捐出8元給家扶基金會，同時也回饋F幣給大家集點換好康。

春節連假即將到來，民眾提前開車到加油站，把油箱加好加滿，看準春節出遊車潮，台塑石油推出加油做愛心活動。

台塑石油推春節加油捐款活動。（圖／民視新聞）

台塑石油資深副總 陳和奇：「每一筆的加油，為您再捐出8元，給家扶基金會，照顧更多，需要被照顧的孩童，幫助我們這些孩童，能夠健健康康，平平安安的成長。」

希望透過加油，為弱勢孩童盡一份心力，2/13~2/22只要到"台塑石油"加滿25公升以上，並且用台塑石油"會員"APP支付，就會捐出8塊錢給家扶基金會，同時也回饋給會員。





台塑石油資深副總 陳和奇：「一個F幣相當就是1元，最主要就是，便利商店的結合，還有小百貨還有美妝店，折抵這個旅程數的部分，相信我們2026年的上半年，（會員數）就可以突破百萬。」

家扶基金會院長 潘惠珍：「我們推動有一個計畫，叫用愛包圍的，一個計畫的募款專案，所以這樣的經費是用在一些，遭受不當對待受虐的孩子，跟他的家庭的一個服務上面。」

台塑石油連續八年與家扶基金會合作，累計捐款超過1600萬元，希望邀請全民一起響應公益，讓這份愛一直延續下去。

