台塑肌力回血！運動會時隔7年復辦 總裁吳嘉昭宣誓衝衝衝
財經中心／師瑞德報導
台塑企業第36屆運動大會今（8）日上午在明志科技大學開幕，吳嘉昭總裁親自主持。受新冠疫情影響停辦7年後再度舉行，現場四千餘名員工、校友與夥伴齊聚，14支代表隊進場，場面熱烈。本屆主題為「革新銳變 致力卓越」，除田徑、游泳、球類、拔河與趣味競賽外，並規劃園遊會與文藝展，展現企業文化與團隊士氣。
鎖定五大項目積極轉型
吳嘉昭致詞指出，過去7年國際政經環境劇烈變動，「尤其大陸內需不振、產能外溢，再加上今年4月美方宣布對等關稅，全球經濟是一波未平、一波又起。」他直言，多數產業都受到衝擊，唯有加速轉型、強化經營，才能在變局中穩健前進。
他表示：「在創辦人與管理中心四位常務委員奠定的管理基礎上，我們未來更重要的任務，是把資源放在最有效的地方，聚焦產品、事業、低碳、能源、數位等五大轉型，深化布局、引進新技術、鼓勵新創，讓整個企業更有創造力、更有競爭力。」
加速轉型＋強化經營雙主軸
談到經營策略，吳嘉昭強調，將以既有產品特性與長期累積的技術能力為基礎，開發新用途、打開新市場，同時重繪產品發展藍圖，優化產品組合，「提升差異化、高值化產品比重，提高獲利，追求立竿見影的效果。」
他也感謝管理團隊的信任：「今年承蒙管理中心四位常務委員委任我為行政中心總裁，我會與各委員攜手，聚集全體同仁的力量，全力推動企業轉型發展的工作，展現我們『革新銳變，致力卓越』的決心。」
AI領軍 智慧經營再升級
吳嘉昭特別肯定王文淵主任委員在任內導入AI、推動數位轉型，奠定台塑邁向智慧經營的基礎；同時推動節能減碳、循環經濟與研發升級，為永續發展注入動能。他說：「我們會延續創辦人追求『止於至善』的精神，把AI與數位能力與低碳核心結合起來，讓台塑在國際競爭中持續突圍。」
運動會成永續展示場
今年運動會服裝全面採用再生材料：南亞回收寶特瓶再製聚酯纖維、台化回收漁網再製尼龍。吳嘉昭說，這是研發成果與環保永續的具體展現，「把循環經濟穿上身，讓同仁與社會都看見我們在做的事。」
退休先進與移植患者同見證
本屆共有總管理處、台塑、南亞、台化、台塑石化、台塑河靜、南亞科、明志科技大學、明志校友、長庚、福懋、退休人員聯誼會、第一銀行與中華郵政等14隊參加。大會特別邀請62位台塑企業退休人員出席開幕，一同見證企業傳承與榮耀。
會中同時表揚全企業225位優良從業人員，肯定第一線與幕後的長期付出。值得一提的是，歷年來在長庚醫院成功完成器官移植的代表亦到場，包括心臟、肝臟、腎臟與眼角膜等共18位重獲新生者。
長庚醫院自1980年至今，完成眼角膜移植2,462人、肝臟移植816人、心臟移植153人、腎臟移植1,430人，並有多件皮膚、骨骼、肌腱與擴筋膜等組織移植案例，顯示其在國內器官移植領域的重要地位。台塑盼藉由這份生命見證，提升社會對器官捐贈的關注與支持。
逆風蓄勢 以運動凝聚戰力
「全球經濟情勢依然嚴峻。」吳嘉昭說，企業會在逆境中累積實力、蓄勢待發，「度過經濟寒冬後，終會迎來新的成長契機。」他也向所有同仁致謝，盼以運動會為起點，再次凝聚士氣與向心力。他最後祝福賽事圓滿成功，「也祝福大家身體健康、心想事成，謝謝各位。」
更多三立新聞網報導
女神當金主！重磅砸150萬 林志玲粉裙壓軸霸氣頒「未來力量獎」
獨家／限時零元下載！台積電員工設計《安安寶寶》Line貼圖 可愛到離譜
石化撐出59億！台塑Q3踩煞車轉加速 南亞、台化獲利翻正
One Night In 台南！黃仁勳續攤 牛肉爐、花生糖、番茄拼盤全下肚
其他人也在看
台塑運動會登場 集團公司齊參與 (圖)
台塑企業運動大會8日在明志科技大學田徑場登場，集團各公司員工一同參與場面熱鬧。中央社 ・ 10 小時前
台塑運動會 王文淵吳嘉昭一同出席（1） (圖)
台塑企業運動大會8日在明志科技大學田徑場登場，台塑企業管理中心主任委員王文淵（中右）、集團總裁吳嘉昭（中左）一同出席參觀現場園遊會攤位。中央社 ・ 10 小時前
台塑運動會 王文淵開心出席 (圖)
台塑集團8日在明志科技大學舉辦企業運動會，台塑企業管理中心主委王文淵（中）開心出席。中央社 ・ 8 小時前
台塑四寶展望11月營收 (圖)
台塑四寶7日公布10月營收，全部呈現「年月雙減」。展望11月，台塑、南亞分別因為船期以及產線重啟等因素，預估11月營收會較10月成長。圖為台塑企業內湖總部大樓。中央社 ・ 1 天前
石化撐出59億！台塑Q3踩煞車轉加速 南亞、台化獲利翻正
台塑企業第36屆運動大會今（8）日在明志科大開幕，集團同時公布最新營運與轉型成效。數據顯示，受大陸內需疲弱、產能外溢與關稅不確定性等外部逆風影響，2025年前三季四家公司中，台塑、南亞與台化仍見虧損，唯台塑石化獲利維持。不過在差別化產品放量、成本優化與市場分散策略帶動下，南亞、台化與台塑石化第三季已轉盈，營運動能露出回升跡象。總裁吳嘉昭於開幕致詞強調，集團將以「加速轉型、強化經營」為主軸。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
睽違7年！台塑運動會今舉行 總裁吳嘉昭：積極推動企業轉型
睽違7年，台塑企業第三十六屆運動大會今（8）日於明志科技大學登場，由台塑企業總裁吳嘉昭親自主持，包括總管理處、台塑、南亞、台化、台塑石化、台塑河靜、南亞科、明志科技大學、明志校友、長庚、福懋、退休人員聯誼會、第一銀行、中華郵政共十四隊參加，參加人數超過四千人。自由時報 ・ 12 小時前
首度主持台塑企業運動會 吳嘉昭：加速推動5大轉型
（中央社記者曾仁凱台北8日電）時隔7年，台塑企業今天舉辦第36屆運動大會，8月中剛接班成為台塑企業總裁的吳嘉昭首度主持。他表示，全球經濟衝擊一波未平、一波又起，轉型已成為企業迫在眉睫的重要因應策略，他將帶領台塑企業加速推動產品、事業、低碳、能源及數位等5大轉型。中央社 ・ 11 小時前
王文淵8月中交棒吳嘉昭後 兩人難得公開同框 (圖)
王文淵8月中宣布交棒經營權，由吳嘉昭接任台塑企業行政中心總裁，王文淵續任管理中心主任委員，落實企業所有權及經營權分治。8日運動會，吳嘉昭（右）首度以總裁身分主持，王文淵（中）也到場，兩人難得公開同框。中央社 ・ 10 小時前
台塑運動會人人穿「寶特瓶衣」 吳嘉昭：轉型獲利是競爭力重點
新冠肺炎疫情影響下，台塑企業運動會停辦整整7年。今（8）日上午8點，終於在明志科技大學恢復舉行，第36屆台塑運動會由新任總裁吳嘉昭主持。吳嘉昭表示，這幾年因疫情停辦，延到今年才重新舉辦；而這7年間，全球政經情勢快速變動，集團下一階段必須加速轉型、強化經營，才能持續做出差異化與高值化產品。鏡報 ・ 7 小時前
吳嘉昭出席台塑運動會 (圖)
台塑企業運動大會8日在明志科技大學田徑場登場，台塑集團總裁吳嘉昭（前）在開幕儀式上致詞。中央社 ・ 11 小時前
看石化景氣 吳嘉昭：真正復甦要等2027年
（中央社記者曾仁凱台北2025年11月8日電）時隔7年，台塑企業今天舉行第36屆運動大會，台塑企業總裁吳嘉昭看石化景氣，認為中國產能過剩，市場供需失衡的情況待解，預期台塑企業2026年表現會比今年好，但真正迎接復甦可能要等到2027年。吳嘉昭今天在運動會現場接受媒體聯訪，他表示，第4季進入石化業傳統淡季，台塑四寶的表現難有太大起色。台塑、南亞、台化、台塑化昨天剛公布10月營收，全部呈現「年月雙減」。展望後勢，吳嘉昭認為「明年應該會比今年好」，畢竟今年碰到對等關稅、匯率等重大變數，是相當挑戰的一年。不過吳嘉昭坦承，中國石化產能大量擴建，落後產能收掉的幅度有限，供給增加，而需求面還沒有上升，供需不平衡的情況待解，可能還要辛苦一下，真正迎接復甦要等到2027年。台塑企業今天舉行運動大會，距離上屆時隔7年。台塑企業原本每2年舉辦運動會，是凝聚員工向心力的重要活動，2020年因碰上COVID-19疫情停辦至今。今年8月中，王文淵宣布交棒經營權，由吳嘉昭接任行政中心總裁，王文淵則續任管理中心主任委員，落實企業所有權及經營權分治。今天運動會，吳嘉昭首度以總裁身分主持，王文淵也到場，兩人難得公開同框。中央社財經 ・ 10 小時前
《塑膠股》接棒後首場運動會！吳嘉昭：台塑集團拚變局中穩健突圍
【時報記者王逸芯台北報導】台塑(1301)集團今舉行年度運動會，甫於今年接棒行政中心總裁的吳嘉昭首次以「總裁」身分致詞。他表示，受新冠疫情影響，運動會停辦7年，直至今年才恢復舉行；期間國際政經局勢快速且劇烈變化，大陸內需疲弱、各產業過剩產能外溢，另今年4月前美國總統川普宣布實施對等關稅，對全球經濟再添衝擊，使多數產業面臨嚴峻挑戰。 吳嘉昭指出，為因應外部環境與確保長期競爭力，「轉型」已是迫在眉睫的關鍵策略。台塑企業歷經70年發展，在兩位創辦人與管理中心四位常務委員的領導下，已奠定堅實管理基礎，並持續尋求轉型突破、拓展新興產業與海外據點。特別是在王文淵主任委員擔任總裁期間，積極導入AI、推動數位轉型，並推進節能減碳、循環經濟與研發動能，為企業邁向智慧經營與永續發展奠基。 展望後續方向，吳嘉昭說，台塑企業將在「加速轉型」與「強化經營」兩大主軸上同時發力，延續創辦人「止於至善」精神，展現「革新銳變、致力卓越」的決心，在競爭中突圍、於變局中穩健前進。 在轉型面，企業將加速推動「產品、事業、低碳、能源、數位」五大轉型，結合產業新趨勢引進新技術、鼓勵新創，把資源投入最有效的領域，提升整體創造力與競時報資訊 ・ 10 小時前
台塑運動會 吳嘉昭鳴槍為比賽揭幕 (圖)
台塑企業運動大會8日在明志科技大學田徑場登場，台塑集團總裁吳嘉昭（前）鳴槍為比賽揭幕。中央社 ・ 10 小時前
【台塑運動會】三娘李寶珠也出席 王家人齊聚展現團結氣勢
台塑睽違7年，今（8）日恢復舉辦運動會，首度由「非王家人」吳嘉昭親自主持。典禮開始前，王永慶夫人、被稱為「三娘」的李寶珠也現身，台塑管理中心主委、前總裁王文淵以及常委王瑞瑜、王瑞華也到場出席，展現家族團結氣勢。Yahoo奇摩股市 ・ 7 小時前
立冬不代表沒蚊子！台南第3例本土登革熱須至11/24才解危
雖然立冬已到，但氣溫依然溫和，仍是斑蚊活躍的好時機！除了冬令進補，別忘了「防蚊也要補一補」。南市第3例登革熱本土病例預計需至11月24日才能解除傳播風險，城市防疫正拚「度過風險期」。根據疾管署監測資料，截至11月7日止，全國登革熱本土病例共27例（新增新北市、高雄市各1例），境外移入病例221例（新自由時報 ・ 9 小時前
《電零組》產能滿載 川湖再砸10億元擴廠
【時報-台北電】伺服器滑軌大廠川湖（2059）因應訂單需求，繼興建美國德州廠之後，董事會再拍板新一波建廠計畫，將砸10億元興建川湖二廠及員工宿舍，加上子公司川益一、二期產能，形成未來二年川湖產能分布的鐵三角，在現有產能已經滿載的狀態下，可再撐高數十個百分比稼動率。 川湖前三季獲利狂飆，每股稅後純益高達66.35元，財報成績單笑傲台股AI相關供應鏈，而針對第三季毛利率成長止步，川湖執行副總王俊強在法說會上表示，主要因產品組合所致，王俊強仍看好AI的應用開枝散葉，無論是以訓練為主的GPU伺服器，或是推理為主的ASIC伺服器，川湖都是主流，只要有技術實力、名聲好，川湖的生意做不完。 王俊強預期，在很高的營收基礎之上，本季可望小幅季增，2026年也將維持逐季成長的營運基調。 川湖目前已經產能滿載，公司持續整合產能，繼2024年第三季宣布興建美國德州廠，並即將在2026年中量產之後，董事會再拍板斥資10億元興建川湖二廠及員工宿舍，預計2027年中以後投產。 據川湖規劃，川湖二廠員工宿舍與廠房面積約14,878.75平方公尺，連同一廠共約10,491.74坪，除了增加員工住宿安全外，更整合材料分條時報資訊 ・ 4 小時前
【台塑運動會】睽違7年台塑運動會登場 總裁吳嘉昭：轉型迫在眉睫
台塑集團睽違7年、第36屆運動大會今（8）日在陽光普照下登場，由新接棒的台塑企業總裁吳嘉昭主持，也是首度由「非王家人」鳴槍。吳嘉昭表示，「轉型」迫在眉睫，但明年展望應該會好一點。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
陸雙碳白皮書 遏高耗能 促綠色升級
大陸國務院新聞辦公室8日發表「碳達峰碳中和的中國行動」白皮書顯示，大陸堅決遏制高耗能、高排放、低水準項目盲目推動，持續更新重點行業環境、能效、水效和碳排放等約束性標準，持續依法依規淘汰落後產能，推動重點行業綠色低碳升級。中時財經即時 ・ 10 小時前
台塑四寶展望11月營收 台塑、南亞看升
（中央社記者曾仁凱台北7日電）台塑四寶今天公布10月營收，全部呈現「年月雙減」。展望11月，台塑、南亞分別因為船期以及產線重啟等因素，預估11月營收會較10月成長。中央社 ・ 1 天前
台塑運動會 王瑞瑜參與跑步項目 (圖)
台塑集團8日在明志科技大學舉辦企業運動會，台塑企業管理中心常委王瑞瑜（前中）參與5000公尺跑步競賽。中央社 ・ 8 小時前