台塑肌力回血！運動會時隔7年復辦 總裁吳嘉昭宣誓衝衝衝

財經中心／師瑞德報導

台塑企業第36屆運動大會今（8）日上午在明志科技大學開幕，吳嘉昭總裁親自主持。受新冠疫情影響停辦7年後再度舉行，現場四千餘名員工、校友與夥伴齊聚，14支代表隊進場，場面熱烈。本屆主題為「革新銳變 致力卓越」，除田徑、游泳、球類、拔河與趣味競賽外，並規劃園遊會與文藝展，展現企業文化與團隊士氣。

鎖定五大項目積極轉型

吳嘉昭致詞指出，過去7年國際政經環境劇烈變動，「尤其大陸內需不振、產能外溢，再加上今年4月美方宣布對等關稅，全球經濟是一波未平、一波又起。」他直言，多數產業都受到衝擊，唯有加速轉型、強化經營，才能在變局中穩健前進。

他表示：「在創辦人與管理中心四位常務委員奠定的管理基礎上，我們未來更重要的任務，是把資源放在最有效的地方，聚焦產品、事業、低碳、能源、數位等五大轉型，深化布局、引進新技術、鼓勵新創，讓整個企業更有創造力、更有競爭力。」

加速轉型＋強化經營雙主軸

談到經營策略，吳嘉昭強調，將以既有產品特性與長期累積的技術能力為基礎，開發新用途、打開新市場，同時重繪產品發展藍圖，優化產品組合，「提升差異化、高值化產品比重，提高獲利，追求立竿見影的效果。」

他也感謝管理團隊的信任：「今年承蒙管理中心四位常務委員委任我為行政中心總裁，我會與各委員攜手，聚集全體同仁的力量，全力推動企業轉型發展的工作，展現我們『革新銳變，致力卓越』的決心。」

AI領軍 智慧經營再升級

吳嘉昭特別肯定王文淵主任委員在任內導入AI、推動數位轉型，奠定台塑邁向智慧經營的基礎；同時推動節能減碳、循環經濟與研發升級，為永續發展注入動能。他說：「我們會延續創辦人追求『止於至善』的精神，把AI與數位能力與低碳核心結合起來，讓台塑在國際競爭中持續突圍。」

運動會成永續展示場

今年運動會服裝全面採用再生材料：南亞回收寶特瓶再製聚酯纖維、台化回收漁網再製尼龍。吳嘉昭說，這是研發成果與環保永續的具體展現，「把循環經濟穿上身，讓同仁與社會都看見我們在做的事。」

退休先進與移植患者同見證

本屆共有總管理處、台塑、南亞、台化、台塑石化、台塑河靜、南亞科、明志科技大學、明志校友、長庚、福懋、退休人員聯誼會、第一銀行與中華郵政等14隊參加。大會特別邀請62位台塑企業退休人員出席開幕，一同見證企業傳承與榮耀。

會中同時表揚全企業225位優良從業人員，肯定第一線與幕後的長期付出。值得一提的是，歷年來在長庚醫院成功完成器官移植的代表亦到場，包括心臟、肝臟、腎臟與眼角膜等共18位重獲新生者。

長庚醫院自1980年至今，完成眼角膜移植2,462人、肝臟移植816人、心臟移植153人、腎臟移植1,430人，並有多件皮膚、骨骼、肌腱與擴筋膜等組織移植案例，顯示其在國內器官移植領域的重要地位。台塑盼藉由這份生命見證，提升社會對器官捐贈的關注與支持。

逆風蓄勢 以運動凝聚戰力

「全球經濟情勢依然嚴峻。」吳嘉昭說，企業會在逆境中累積實力、蓄勢待發，「度過經濟寒冬後，終會迎來新的成長契機。」他也向所有同仁致謝，盼以運動會為起點，再次凝聚士氣與向心力。他最後祝福賽事圓滿成功，「也祝福大家身體健康、心想事成，謝謝各位。」

台塑運動會7年後復辦，吳嘉昭定調「變局用快解」：五大轉型加速、AI累計2,037件年效益約77億；差別化產品2025佔比拚52.8%，南亞、台化第三季轉盈，集團營運現回溫跡象。（圖／台塑提供）

