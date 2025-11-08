台塑運動會人人穿「寶特瓶衣」 吳嘉昭：轉型獲利是競爭力重點

台塑集團總裁吳嘉昭在運動會上表示，轉型是要立即執行的生存題。而產品要做出差異化、高值化，才具獲利競爭力。圖／陳宏銘攝

新冠肺炎疫情影響下，台塑企業運動會停辦整整7年。今（8）日上午8點，終於在明志科技大學恢復舉行，第36屆台塑運動會由新任總裁吳嘉昭主持。吳嘉昭表示，這幾年因疫情停辦，延到今年才重新舉辦；而這7年間，全球政經情勢快速變動，集團下一階段必須加速轉型、強化經營，才能持續做出差異化與高值化產品。

今年中國內需市場持續不振，龐大過剩產能外溢、傾銷全球，再加上4月川普宣布實施「對等關稅」，全球經濟一波未平、一波又起。除了少數產業例外，大多數企業都受到衝擊。吳嘉昭直言，為了因應這一波更嚴峻的挑戰、維持未來競爭力，「轉型」已經不是口號，而是迫在眉睫的必要行動。他透露，自己一年多前擔任台塑集團轉型召集人時，就一直全力推動；而在王文淵主任委員擔任總裁任內，也已積極導入AI與數位轉型。

廣告 廣告

轉型方向，包括「產品、事業、低碳、能源、數位」五大重點，台塑要把資源與人才放在真正能發揮效能的地方，引進新技術、嘗試新創事業模式，讓整個集團的體質更強、更有競爭力。

台塑各單位隊伍陸續進場，明志科大校園一早就開始熱鬧起來。圖／陳宏銘攝

另外在經營面，會利用既有產品特性與長年累積的技術基礎，開發新用途、拓展新市場，重新調整產品組合，提高差異化與高值化比重，用最直接的方式提升獲利。

吳嘉昭也在會場上洩漏了一個「小秘密」，他說今年運動會服裝，是用寶特瓶、漁網再製的回收材料做成的。是南亞回收保特瓶再製成聚酯纖維、台化回收漁網再製成尼龍，大家身上穿的運動服，即是運用回收的聚酯纖維、尼龍生產出來，這就是研發成果，也是一個能「摸得到、穿得出的」環保永續實例。

台塑運動會穿在身上運動服，是用南亞回收寶特瓶做聚酯纖維、台化回收漁網做尼龍，混紡製成。圖／陳宏銘攝



回到原文

更多鏡報報導

台塑三子第三季由虧轉盈 吳嘉昭：電子材料撐淡季看好明年貢獻

獨家／黑咒風暴！彌勒皇教主陳金龍率五眼聖戰士群詛咒四叉貓、藍綠政要 內政部出手調查

29歲女醫師遭警察四度性侵！ 「手心寫遺書」絕望輕生全國怒了：一定要判死刑