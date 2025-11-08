台塑運動會今重啟登場 「王家人」出席力挺！ 總裁吳嘉昭首度主持宣示加速轉型
台塑企業睽違七年今天重新舉辦運動大會，由新接棒的台塑企業總裁的吳嘉昭首度主持，前總裁王文淵、大家長三娘李寶珠以及台塑生醫董座王瑞瑜、委員王瑞華等管理中心高層皆出席。吳嘉昭致詞時表示，因應當前嚴峻挑戰，「轉型」已是迫在眉睫。他將帶領台塑企業加速推動產品、事業、低碳、能源及數位等5大轉型。
今年台塑運動會也首度由非「王家人」主持，也是吳嘉昭八月出任總裁後首度主持，而「王家人」也熱情參與盛會力挺。
吳嘉昭表示，今年承蒙管理中心四位常務委員， 委任他出任行政中心總裁職務，擔負起經營管理的重責，今後將與行政中心各委員一同攜手，聚集同仁全力推動轉型發展的工作。他堅信企業在逆境中累積實力，蓄勢待發，終會在度過經濟寒冬後，帶來新的成長契機。
他說，台塑企業歷經70年發展，在兩位創辦人及管理中心四位常務委員領導下，奠定堅實基礎，尤其在王文淵擔任總裁任內，積極導入AI人工智慧、推動企業數位轉型，奠定台塑企業邁向智慧經營。同時，他更推動全企業的節能減碳、循環經濟及研究開發，帶領企業繼續前進，邁向永續發展。
台塑企業今年運動會服裝採用南亞回收保特瓶再製的聚酯纖維，以及台化回收漁網再製的尼龍材料製作而成。吳嘉昭表示，這也是企業研發的成果，以及環保永續的具體展現。
吳嘉昭表示，權衡企業資源、當前時局及產業發展趨勢之後，確信未來更重要的任務，不但要延續創辦人追求「止於至善」的精神，更要將工作重點聚焦在「加速轉型」與「強化經營」上，展現「革新銳變，致力卓越」的決心。
吳嘉昭除宣示加速推動產品、事業、低碳、能源及數位等5大轉型，也表示將持續強化經營，利用現有產品的特性，以及長期累積的技術能力，拓展新用途及市場，同時順應產業發展的新趨勢，重新建構產品的發展藍圖，並優化產品的組合，持續提升差異化、高值化產品的比重，提高獲利，發揮立竿見影的效果。
