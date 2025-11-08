台塑運動會停辦7年今回歸 總裁吳嘉昭「首秀」：明年會更好

【記者許麗珍／台北報導】台塑集團睽違7年今舉辦企業運動大會，台塑企業總裁吳嘉昭表示今年第四季狀況尚可，中國大陸明年擴廠仍持續，而小工廠會做整併，展望明年會更好,台塑集團朝向五大方向全面轉型，南亞則積極轉型跨足醫療器材領域。

台塑企業第36屆運動大會今於明志科技大學舉行，以往台塑企業運動會兩年舉辦一行，上次舉行是2018年，2020年則因新冠疫情而停辦，也因此今天的運動會是歷經疫情後台塑集團睽違7年舉辦，這也是吳嘉昭擔任台塑集團總裁後首次主持的集團運動會。

吳嘉昭今親自主持運動會，並以「革新銳變 致力卓越」為主題，帶領台塑企業面對全球大環境的驟變，積極推動轉型布局。台塑集團行政中心主任委員王文淵今也親自出席運動會，他巡視運動會園遊會並與員工開心互動。

吳嘉昭現場接受媒體訪問時表示，今年第四季的狀況目前評估尚可，但明年會更好。媒體詢問，台灣經濟研究院預測明年傳產會逐漸好轉，對此吳嘉昭表示，中國大陸市場明年擴廠仍會持續中，整併的是小工廠，因此目前展望明年會更好，「轉型」已經是企業迫在眉睫的重要因應策略。

提到轉型，吳嘉昭表示，台塑集團積極朝向五大方向全面轉型，南亞積極轉型跨足醫療器材領域，目前評估估約需4至5年看到成果，不過他也表示營收好不代表獲利好，台塑集團要做的是開發高質化產品。

睽違7年台塑企業第36屆運動大會今於明志科技大學舉行，台塑集團行政中心主任委員王文淵親自出席。許麗珍攝

吳嘉昭致詞時表示，近幾年由於新冠肺炎疫情影響，運動會停辦了7年，在這7年期間，國際局勢發生快速且劇烈的變化，全球政經情勢可說是動盪不安，尤其是大陸內需市場持續不振，各產業龐大過剩產能傾銷到全球，再加上今年4月川普宣布實施對等關，全球經濟衝擊可以說是一波未平、一波又起。除了少數產業例外，大多數產業都受到很大的影響。

吳嘉昭表示，為了因應當前的嚴峻挑戰，並確保企業未來的競爭力,「轉型」已經是企業迫在眉睫的重要因應策略， 未來的工作重點將聚焦於「加速轉型」與「強化經營」上，展現革新蛻變致力卓越的決心，才能在競爭中突圍，在變局中穩健前進。

睽違7年台塑企業第36屆運動大會今於明志科技大學舉行，這也是吳嘉昭擔任台塑集團總裁後首次主持的集團運動會。許麗珍攝

