台塑運動會／再現王家二代跑操場 「大阿哥」王文淵笑談近況

台塑企業運動大會8日在明志科技大學登場，台塑企業管理中心主任委員王文淵（右1）、集團總裁吳嘉昭（右2）逛現場園遊會攤位。

台塑集團上次運動會已是2018年，後來因新冠疫情延宕，睽違7年舉辦，讓這次活動像是老友相聚大會，好久不見的台塑創辦人王永慶夫人李寶珠精神奕奕，跟來賓與集團高層話家常，這次的主管5,000公尺慢跑活動，則由台塑管理中心常委王瑞華、王瑞瑜代表王家人上場，主委王文淵則是全場焦點，去哪都受到熱烈歡迎。

台塑創辦人夫人李寶珠精神奕奕。

今年台塑運動會主題為「革新銳變，致力卓越」，比賽項目包括田徑、游泳、球類、拔河、趣味競賽等，共14支隊伍、4千多人參與，另外還有園遊會、文藝作品展覽等活動。

每年運動會重頭戲的主管跑操場，過去創辦人王永慶、王永在都曾上場過，今年「王家人」則由王瑞華、王瑞瑜兩姊妹代表，王瑞華身手矯健、一馬當先，王瑞瑜則是邊跑邊親切與大家打招呼，姊妹倆的母親李寶珠去年有下場走幾圈，今年則專心與朋友們話家常。

台塑運動會的主管5,000公尺慢跑活動，今年由總裁吳嘉昭鳴槍，台塑管理中心常委王瑞華、王瑞瑜上場。

王文淵曾說過，如果要在台塑運動會跑步，至少要提早兩個月開始練習，今年公務繁忙，實在抽不出時間；今年也將集團總裁重任交由南亞董事長吳嘉昭，因此悠哉逛活動、看文藝展。

記者問他今年會不會加薪發紅包，他說時間還早、還沒結算，而且世界局勢也不好說。

王文淵表示，卸任總裁後的生活節奏其實沒有太大變化，每天還是一樣早早到公司，一直到傍晚六點才離開，週末就打球、走路當作運動。

雖然現在不再直接參與日常管理，但集團大小決策都會在決策通過後，知會管理中心，制度化運作已趨完善，也期待明年景氣能更樂觀看待，因為集團各事業正在穩健推進新布局。

他與總裁吳嘉昭一起逛園遊會時，許多員工會主動上前打招呼，想跟王文淵合影，後來拍照的人越來越多，他開玩笑說：「我現在不是總裁了，是管理中心主委，沒什麼好拍的啦！」

