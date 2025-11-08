台塑運動會／再現王家二代跑操場 「大阿哥」王文淵笑談近況
台塑集團上次運動會已是2018年，後來因新冠疫情延宕，睽違7年舉辦，讓這次活動像是老友相聚大會，好久不見的台塑創辦人王永慶夫人李寶珠精神奕奕，跟來賓與集團高層話家常，這次的主管5,000公尺慢跑活動，則由台塑管理中心常委王瑞華、王瑞瑜代表王家人上場，主委王文淵則是全場焦點，去哪都受到熱烈歡迎。
今年台塑運動會主題為「革新銳變，致力卓越」，比賽項目包括田徑、游泳、球類、拔河、趣味競賽等，共14支隊伍、4千多人參與，另外還有園遊會、文藝作品展覽等活動。
每年運動會重頭戲的主管跑操場，過去創辦人王永慶、王永在都曾上場過，今年「王家人」則由王瑞華、王瑞瑜兩姊妹代表，王瑞華身手矯健、一馬當先，王瑞瑜則是邊跑邊親切與大家打招呼，姊妹倆的母親李寶珠去年有下場走幾圈，今年則專心與朋友們話家常。
王文淵曾說過，如果要在台塑運動會跑步，至少要提早兩個月開始練習，今年公務繁忙，實在抽不出時間；今年也將集團總裁重任交由南亞董事長吳嘉昭，因此悠哉逛活動、看文藝展。
記者問他今年會不會加薪發紅包，他說時間還早、還沒結算，而且世界局勢也不好說。
王文淵表示，卸任總裁後的生活節奏其實沒有太大變化，每天還是一樣早早到公司，一直到傍晚六點才離開，週末就打球、走路當作運動。
雖然現在不再直接參與日常管理，但集團大小決策都會在決策通過後，知會管理中心，制度化運作已趨完善，也期待明年景氣能更樂觀看待，因為集團各事業正在穩健推進新布局。
他與總裁吳嘉昭一起逛園遊會時，許多員工會主動上前打招呼，想跟王文淵合影，後來拍照的人越來越多，他開玩笑說：「我現在不是總裁了，是管理中心主委，沒什麼好拍的啦！」
台塑運動會 王瑞瑜參與跑步項目 (圖)
台塑集團8日在明志科技大學舉辦企業運動會，台塑企業管理中心常委王瑞瑜（前中）參與5000公尺跑步競賽。中央社 ・ 1 天前
台塑運動會停辦7年今回歸 總裁吳嘉昭「首秀」：明年會更好
【記者許麗珍／台北報導】台塑集團睽違7年今舉辦企業運動大會，台塑企業總裁吳嘉昭表示今年第四季狀況尚可，中國大陸明年擴廠仍持續，而小工廠會做整併，展望明年會更好,台塑集團朝向五大方向全面轉型，南亞則積極轉型跨足醫療器材領域。壹蘋新聞網 ・ 1 天前
展現環保永續 南亞與台化回收材料製成台塑企業運動服
今年台塑企業運動會最特別的就是運動會服裝，台塑企業總裁吳嘉昭表示，今年運動服都是採用南亞回收保特瓶再製的聚酯纖維，以及台化回收漁網再製的尼龍材料製作而成，這也是台塑企業研發的成果，以及環保永續的具體展現。面對全球經營環境嚴峻，吳嘉昭認為，台塑企業在轉型方面，將加速推動產品、事業、低碳、能源及數位等五自由時報 ・ 1 天前
台塑四寶轉型迎復甦 吳嘉昭：2030年獲利上看381億元
受新冠肺炎疫情影響，運動會停辦了7年，此次也是首屆非王家人主持的運動會，不過台塑管理中心主委王文淵、常委王瑞華、王瑞瑜，以及三娘李寶珠都到場參與。吳嘉昭指出，中國石化產能擴大的外溢效應，為全球石化產業及台塑企業帶來了挑戰，今年又遇上美國關稅、中美貿易衝突及...CTWANT ・ 20 小時前
台塑運動會 王文淵李寶珠同台 (圖)
台塑集團8日在明志科技大學舉辦企業運動會，台塑企業管理中心主委王文淵（前右）、台塑創辦人王永慶夫人李寶珠（三娘）（前左）同台參與。中央社 ・ 1 天前
台塑運動會／睽違7年台塑運動會登場 總裁吳嘉昭：轉型迫在眉睫
台塑集團睽違7年、第36屆運動大會今（8）日在陽光普照下登場，由新接棒的台塑企業總裁吳嘉昭主持，也是首度由「非王家人」鳴槍。吳嘉昭表示，「轉型」迫在眉睫，但明年展望應該會好一點。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
2025台塑運動會》總裁吳嘉昭主持 王文淵喜逛園遊會、王瑞華跑步、李寶珠和老友話家常
台塑企業集團第36屆企業運動會8日熱鬧登場，久未露面的台塑集團王家人喜悅出席。信傳媒 ・ 1 天前
台塑運動會睽違7年登場 吳嘉昭定調2主軸「推動企業轉型」
台塑企業第36屆運動大會今（8）日上午於新北市明志科技大學舉行，睽違七年再度登場，由新任總裁吳嘉昭主持。台塑原定每兩年舉辦一次運動會，自2018年因疫情停辦至今。吳嘉昭在致詞中強調「團隊、紀律、韌性」為企業文化核心，並針對景氣挑戰、轉型進度與AI應用提出具體方向。吳嘉昭指出，中國石化產能過剩外溢，加上關稅、地緣風險與匯率波動，導致台塑四大公司今年上半年整體......風傳媒 ・ 1 天前
明年會比今年好！台塑總裁吳嘉昭：「轉型」已迫在眉睫
台塑企業8日重啟時隔七年之運動大會，首度由非王家專業經理人、台塑企業總裁吳嘉昭主持。吳嘉昭表示，全球經濟衝擊一波未平、一波又起，轉型已成為企業迫在眉睫的重要因應策略，台塑企業正加速推動產品、事業、低碳、能源及數位等5大轉型。中時財經即時 ・ 1 天前
台塑運動會 王瑞華參加跑步項目 (圖)
台塑集團8日在明志科技大學舉辦企業運動會，台塑企業管理中心常委王瑞華（前中）參與5000公尺跑步競賽。中央社 ・ 1 天前
台塑企業運動會暌違7年登場 三娘李寶珠、王家第二代到場同歡
停辦了7年的台塑企業運動會，今天重新登場舉辦，集團子公司與關係企業包括長庚，以及明志科大等，共計4千多人參加，就連久未露面的王永慶三房遺孀李寶珠，也親自到場，場面盛大熱鬧。品觀點 ・ 1 天前
台塑運動會 王文淵開心出席 (圖)
台塑集團8日在明志科技大學舉辦企業運動會，台塑企業管理中心主委王文淵（中）開心出席。中央社 ・ 1 天前
