台塑運動會前夕出現「神秘道歉啟事」 對象竟是王文潮
就在台塑運動會睽違七年、即將於隔日重啟前夕，報紙上冒出一則語氣強烈、情緒濃度驚人的「道歉啟事」。署名者指名向台塑化董座王文潮懺悔，稱自己「羞辱過對方十八年」、祈求「上蒼憐憫」。台塑證實知悉此事，卻也不願評論。突兀、時間點精準、對象明確這份神秘啟事，一瞬間成了比運動會本身更耐人尋味的焦點。
一則刊在報紙上的「道歉啟事」突然引發側目。啟事內容極度個人化「致 台塑集團常務委員、台塑化董座王文潮：因在下曾無知地打擊你、羞辱你、愚弄你、貶低你，以至於十八年來日夜反思、悔恨交加，謹以此文昭告天下，祈求上蒼憐憫，再恩賜你我幸福餘生。」署名「蔣慰慈 Nancy Chiang」，日期：2025/11/7。光是語氣與情緒濃度，就已讓外界霧裡看花。
記者向台塑查證，台塑證實確實已知道這件啟事，但也明確表示：「不知道此人想幹嘛，也不予置評。」
然而，時間太巧了——因為台塑企業的第36屆運動大會，就在隔日11月8日登場。上一次舉辦已是2018年，因疫情停辦；2025這一屆，是睽違七年再度回歸。
本屆地點在明志科技大學，清晨8點開幕，由台塑企業總裁吳嘉昭主持，參與單位包含台塑、南亞、台化、台塑化、南亞科、長庚等「十四大隊」，規模超過4000人。比賽項目涵蓋田徑、游泳、球類、拔河、趣味競賽，還有園遊會、文藝展覽。同時也將頒獎給225名全企業優良從業人員，並邀請長庚醫院歷年成功器官移植案例代表18人出席開幕式。
此刻，外界的真正好奇是：那位登報道歉的人會不會出現在運動會現場？她到底想傳達什麼？只是情緒性道歉？還是希望讓某個「台塑內部特定圈層的人」看到？目前沒人知道她的意圖，也沒有任何背景線索。
而一張紙、這200多個字，偏偏選在「睽違七年的運動會重啟前一日」，突然砸進報紙的版面——就算不做陰謀論，也難免讓人心底冒出一句：這不會只是巧合吧？
