台塑運動會回歸 首度非王家主持
時隔7年，台塑企業8日再舉辦運動大會，由專業經理人、台塑企業總裁吳嘉昭主持，這是歷來首度非王家主導。吳嘉昭指出，全球經濟衝擊一波未平、一波又起，轉型已迫在眉睫，台塑企業正加速推動產品、事業、低碳、能源及數位等5大轉型。
台塑四寶提報轉型案件共107案，吳嘉昭預估至2030年可帶來381億元的年利益。他表示，接任總裁後首要任務是加速推動集團轉型、強化經營體質，最立竿見影的部分，就是產品高值化。
台塑企業運動會以往是2年舉辦一次，從創辦人王永慶、王永在便親自主持，是集團重要的團結活動，但受新冠疫情影響已停辦7年，今年恢復舉辦。昨日台塑企業管理中心主委王文淵、常委王瑞華、王瑞瑜、長庚醫院董事長王瑞慧與高齡逾90歲的王永慶夫人李寶珠等都出席這項盛會。王文淵還與吳嘉昭一同逛園遊會，王瑞華與王瑞瑜也延續傳統參與5000公尺跑步競賽。
昨日運動會共4000餘人參與，吳嘉昭透露，運動會的服裝都是採用南亞回收保特瓶再製的聚酯纖維，及台化回收漁網再製的尼龍材料製作而成，這也是企業研發的成果，及環保永續的具體展現。
吳嘉昭指出，大陸石化產能過剩的外溢效應，加上今年市場遇上美國關稅、中美貿易衝突及台幣升值等不確定因素，第4季營運可能要再辛苦一下，預期明年營運會比今年好，真正迎接復甦可能要等到2027年。
台塑集團持續推動產品轉型，鎖定高值化市場，發展差別化產品，提升企業競爭力。新產業布局上，像是南亞的醫療材料事業，未來會成立專屬公司，朝醫療領域發展，約1、2年後可看到效益。
