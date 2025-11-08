台塑運動會熱鬧登場 (圖)

台塑集團睽違7年、第36屆運動大會今（8）日在陽光普照下登場，由新接棒的台塑企業總裁吳嘉昭主持，也是首度由「非王家人」鳴槍。吳嘉昭表示，「轉型」迫在眉睫，但明年展望應該會好一點。

鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前