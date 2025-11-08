台塑運動會熱鬧登場 (圖)

其他人也在看
台塑運動會 王文淵開心出席 (圖)
台塑集團8日在明志科技大學舉辦企業運動會，台塑企業管理中心主委王文淵（中）開心出席。中央社 ・ 9 小時前
台塑運動會登場（2） (圖)
台塑企業運動大會8日在明志科技大學田徑場登場，台塑集團各單位員工小跑步進場參與盛會。中央社 ・ 12 小時前
台塑運動會 王文淵吳嘉昭一同出席（3） (圖)
台塑企業運動大會8日在明志科技大學田徑場登場，台塑企業管理中心主任委員王文淵（左1）、集團總裁吳嘉昭（左2）一同出席逛現場園遊會攤位，品嚐冰淇淋等美食。中央社 ・ 11 小時前
台塑運動會睽違7年登場 吳嘉昭定調2主軸「推動企業轉型」
台塑企業第36屆運動大會今（8）日上午於新北市明志科技大學舉行，睽違七年再度登場，由新任總裁吳嘉昭主持。台塑原定每兩年舉辦一次運動會，自2018年因疫情停辦至今。吳嘉昭在致詞中強調「團隊、紀律、韌性」為企業文化核心，並針對景氣挑戰、轉型進度與AI應用提出具體方向。吳嘉昭指出，中國石化產能過剩外溢，加上關稅、地緣風險與匯率波動，導致台塑四大公司今年上半年整體......風傳媒 ・ 10 小時前
台塑運動會登場 王文淵吳嘉昭逛園遊會 (圖)
台塑企業運動大會8日在明志科技大學田徑場登場，台塑企業管理中心主任委員王文淵（前左3）、集團總裁吳嘉昭（前左2）一同逛現場園遊會。中央社 ・ 11 小時前
台塑四寶10月營收減 股價卻暖身迎運動會
[NOWnews今日新聞]台塑睽違8年運動明天即將登場，今（7）日公布10月業績，雖然營收年月都衰退，股價卻暖身逆勢走揚。台塑今股價收38.6元，漲幅3.35%；南亞收42.55元，漲幅2.16%；台...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
吳嘉昭出席台塑運動會 (圖)
台塑企業運動大會8日在明志科技大學田徑場登場，台塑集團總裁吳嘉昭（前）在開幕儀式上致詞。中央社 ・ 12 小時前
首度主持台塑企業運動會 吳嘉昭：加速推動5大轉型
（中央社記者曾仁凱台北8日電）時隔7年，台塑企業今天舉辦第36屆運動大會，8月中剛接班成為台塑企業總裁的吳嘉昭首度主持。他表示，全球經濟衝擊一波未平、一波又起，轉型已成為企業迫在眉睫的重要因應策略，他將帶領台塑企業加速推動產品、事業、低碳、能源及數位等5大轉型。中央社 ・ 12 小時前
台塑運動會 吳嘉昭鳴槍為比賽揭幕 (圖)
台塑企業運動大會8日在明志科技大學田徑場登場，台塑集團總裁吳嘉昭（前）鳴槍為比賽揭幕。中央社 ・ 11 小時前
台塑運動會登場 集團公司齊參與 (圖)
台塑企業運動大會8日在明志科技大學田徑場登場，集團各公司員工一同參與場面熱鬧。中央社 ・ 11 小時前
台塑運動會 王瑞華參加跑步項目 (圖)
台塑集團8日在明志科技大學舉辦企業運動會，台塑企業管理中心常委王瑞華（前中）參與5000公尺跑步競賽。中央社 ・ 9 小時前
台塑企業運動會暌違7年登場 三娘李寶珠、王家第二代到場同歡
停辦了7年的台塑企業運動會，今天重新登場舉辦，集團子公司與關係企業包括長庚，以及明志科大等，共計4千多人參加，就連久未露面的王永慶三房遺孀李寶珠，也親自到場，場面盛大熱鬧。品觀點 ・ 11 小時前
台塑運動會 王瑞瑜參與跑步項目 (圖)
台塑集團8日在明志科技大學舉辦企業運動會，台塑企業管理中心常委王瑞瑜（前中）參與5000公尺跑步競賽。中央社 ・ 9 小時前
【台塑運動會】睽違7年台塑運動會登場 總裁吳嘉昭：轉型迫在眉睫
台塑集團睽違7年、第36屆運動大會今（8）日在陽光普照下登場，由新接棒的台塑企業總裁吳嘉昭主持，也是首度由「非王家人」鳴槍。吳嘉昭表示，「轉型」迫在眉睫，但明年展望應該會好一點。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前
王文淵8月中交棒吳嘉昭後 兩人難得公開同框 (圖)
王文淵8月中宣布交棒經營權，由吳嘉昭接任台塑企業行政中心總裁，王文淵續任管理中心主任委員，落實企業所有權及經營權分治。8日運動會，吳嘉昭（右）首度以總裁身分主持，王文淵（中）也到場，兩人難得公開同框。中央社 ・ 11 小時前