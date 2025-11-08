台塑運動會登場！吳嘉昭喊轉型迫在眉睫
[NOWnews今日新聞] 台塑今（8）日與台積電撞期選在同一天舉辦運動會，這是自疫情停辦7年以來台塑首度舉行，企業總裁吳嘉昭指出，產業龐大的過剩產能傾銷到全球，加上川普實施對等關稅，多數產業都受到很大影響，他強調，為了因應當前嚴峻挑戰，台塑「轉型」已經是迫在眉睫的重要因應策略。
台塑睽違7年，今年終於首度舉行運動會，吳嘉昭致詞表示，這幾年由於新冠肺炎疫情影響，運動會停辦了7年，到今年才恢復舉辦，而在這7年期間，國際局勢發生快速且劇烈的變化，全球政經情勢可說是動盪不安，尤其是大陸內需市場持續不振，各產業龐大的過剩產能傾銷到全球，再加上今年4月川普宣布實施對等關稅，對於全球經濟衝擊，可以說是一波未平、一波又起。除了少數產業例外，大多數產業都受到很大的影響。
他強調，為了因應當前嚴峻挑戰，並確保企業未來的競爭力，「轉型」已經是迫在眉睫的重要因應策略。
他指出，主任委員王文淵擔任總裁任內，積極導入AI、推動企業數位轉型，奠定台塑企業邁向智慧經營的重要基礎。同時，他更推動全企業的節能減碳、循環經濟及研究開發，帶領企業繼續前進，邁向永續發展。
因此，在權衡企業資源、當前時局及產業發展趨勢之後，吳嘉昭表示，確信未來更重要的任務，不但要延續創辦人追求「止於至善」的精神，更要將工作重點，聚焦在「加速轉型」與「強化經營」上，「展現我們革新銳變，致力卓越的決心，才能在競爭中突圍，在變局中穩健前進。」
吳嘉昭提到，在轉型方面，公司將加速推動產品、事業、低碳、能源及數位等五大轉型，深化產業布局，做為企業共同的經營方針，同時結合產業發展的新趨勢，引進新技術、鼓勵新創事業，把資源放在最有效的地方，讓整個企業更有創造力、更有競爭力。
另外，持續強化經營，利用現有產品的特性，以及長期累積的技術能力，拓展新用途及市場，同時順應產業發展的新趨勢，重新建構產品的發展藍圖，並優化產品的組合，持續提升差異化、高值化產品的比重，提高獲利，發揮立竿見影的效果。
吳嘉昭直言，全球經濟情勢依然嚴峻，但他要感謝各位同仁這些年來的努力，更希望全體同仁共同努力以赴。堅信企業在逆境中累積實力，蓄勢待發，終會在度過經濟寒冬後，帶來新的成長契機。
