台塑運動會登場 王文淵吳嘉昭逛園遊會 (圖)
台塑企業運動大會8日在明志科技大學田徑場登場，台塑企業管理中心主任委員王文淵（前左3）、集團總裁吳嘉昭（前左2）一同逛現場園遊會。
中央社記者王騰毅攝 114年11月8日
其他人也在看
【台塑運動會】睽違7年台塑運動會登場 總裁吳嘉昭：轉型迫在眉睫
台塑集團睽違7年、第36屆運動大會今（8）日在陽光普照下登場，由新接棒的台塑企業總裁吳嘉昭主持，也是首度由「非王家人」鳴槍。吳嘉昭表示，「轉型」迫在眉睫，但明年展望應該會好一點。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前
台塑運動會登場 集團公司齊參與 (圖)
台塑企業運動大會8日在明志科技大學田徑場登場，集團各公司員工一同參與場面熱鬧。中央社 ・ 11 小時前
台塑運動會 王文淵吳嘉昭一同出席（3） (圖)
台塑企業運動大會8日在明志科技大學田徑場登場，台塑企業管理中心主任委員王文淵（左1）、集團總裁吳嘉昭（左2）一同出席逛現場園遊會攤位，品嚐冰淇淋等美食。中央社 ・ 11 小時前
台塑運動會熱鬧登場 (圖)
台塑企業運動大會8日在明志科技大學田徑場熱鬧登場，現場準備各色彩球迎接盛會。中央社 ・ 11 小時前
台塑運動會 王文淵開心出席 (圖)
台塑集團8日在明志科技大學舉辦企業運動會，台塑企業管理中心主委王文淵（中）開心出席。中央社 ・ 9 小時前
台塑四寶10月營收減 股價卻暖身迎運動會
[NOWnews今日新聞]台塑睽違8年運動明天即將登場，今（7）日公布10月業績，雖然營收年月都衰退，股價卻暖身逆勢走揚。台塑今股價收38.6元，漲幅3.35%；南亞收42.55元，漲幅2.16%；台...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
睽違7年！台塑運動會今舉行 總裁吳嘉昭：積極推動企業轉型
睽違7年，台塑企業第三十六屆運動大會今（8）日於明志科技大學登場，由台塑企業總裁吳嘉昭親自主持，包括總管理處、台塑、南亞、台化、台塑石化、台塑河靜、南亞科、明志科技大學、明志校友、長庚、福懋、退休人員聯誼會、第一銀行、中華郵政共十四隊參加，參加人數超過四千人。自由時報 ・ 13 小時前
台塑企業運動會暌違7年登場 三娘李寶珠、王家第二代到場同歡
停辦了7年的台塑企業運動會，今天重新登場舉辦，集團子公司與關係企業包括長庚，以及明志科大等，共計4千多人參加，就連久未露面的王永慶三房遺孀李寶珠，也親自到場，場面盛大熱鬧。品觀點 ・ 11 小時前
【台塑運動會】再現王家二代跑操場 「大阿哥」王文淵笑談近況
台塑集團上次運動會已是2018年，後來因新冠疫情延宕，睽違7年舉辦，讓這次活動像是老友相聚大會，好久不見的台塑創辦人王永慶夫人李寶珠精神奕奕，跟來賓與集團高層話家常，這次的主管5,000公尺慢跑活動，則由台塑管理中心常委王瑞華、王瑞瑜代表王家人上場，主委王文淵則是全場焦點，去哪都受到熱烈歡迎。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前
台塑企業時隔7年再度舉行運動會 (圖)
疫情影響，台塑企業時隔7年後8日再度舉行運動會。中央社 ・ 11 小時前
台塑四寶10月營收同步衰退 (圖)
台塑企業內湖總部大樓。中央社 ・ 1 天前
台南少輔會爆「拍肩性騷」疑雲 警方：內鬥一度導致機關空轉
台南市少年輔導委員會爆發長期內鬥導致運作空轉，1名女性約聘雇員不滿前任執行秘書（男性警官）想分散她的權力，聯合外部委員鬥爭這名警官，並藉另一名女社工遭男警官「搭肩」為由指控性騷擾；台南地檢署已起訴男警官，警方強調，會配合司法調查。匿名投書媒體者因為留假電話，因此無法得知投訴方的回應。自由時報 ・ 11 小時前
吳嘉昭出席台塑運動會 (圖)
台塑企業運動大會8日在明志科技大學田徑場登場，台塑集團總裁吳嘉昭（前）在開幕儀式上致詞。中央社 ・ 12 小時前
《熱門族群》定檢＋油價疲軟夾擊 台塑四寶10月營收全面下滑
【時報記者王逸芯台北報導】台塑四寶今（7）日公布10月營收，受定期檢修與原油價格震盪偏弱影響，四家公司營收均較9月下滑。 台塑（1301）10月合併營收為134.1億元，月減4.3％、年減14.8％。公司指出，10月配合液鹼外銷客戶船期安排，部分訂單提前至9月出貨，導致液鹼銷售量較前月減少約5萬噸。在價格面上，大陸石化同業持續擴產導致市場供給增加，再加上新台幣兌美元平均匯率較去年同期升值4.8％，以及杜拜原油與乙烯、丙烯合約均價分別年減13.3％、12.1％與11.3％，使各產品平均售價較去年同期下滑7％至44％。 南亞（1303）10月合併營收212.3億元，月減4.2％、年減6.7％。公司說明，受麥寮EG-1裝置定期檢修影響，加上2EH保留庫存以供後續停車期間銷售，以及德州EG部分8月訂單延至9月出口，化工產品營收因此減少。此外，塑膠加工產品受大陸十一長假影響略為下滑；但聚酯產品受惠美國南卡州廠陸續取得進口替代訂單，出貨量成長；電子材料則因IC載板與高頻銅箔需求穩健，營收較9月增加。 台化（1326）10月合併營收221.46億元，月減4％、年減17.1％。公司指出，10月因原料組時報資訊 ・ 1 天前
國3竹崎交流道「水泥預拌車側翻」 傷亡狀況待查
救援人員到場後發現預拌車側翻於路肩，車體損毀、擋風玻璃碎裂。目前傷亡情形仍待確認，警方正全力處理現場。CTWANT ・ 9 小時前
2025台塑運動會》總裁吳嘉昭主持 王文淵喜逛園遊會、王瑞華跑步、李寶珠和老友話家常
台塑企業集團第36屆企業運動會8日熱鬧登場，久未露面的台塑集團王家人喜悅出席。信傳媒 ・ 10 小時前
台塑四寶展望11月營收 台塑、南亞看升
（中央社記者曾仁凱台北7日電）台塑四寶今天公布10月營收，全部呈現「年月雙減」。展望11月，台塑、南亞分別因為船期以及產線重啟等因素，預估11月營收會較10月成長。中央社 ・ 1 天前
首度主持台塑企業運動會 吳嘉昭：加速推動5大轉型
（中央社記者曾仁凱台北8日電）時隔7年，台塑企業今天舉辦第36屆運動大會，8月中剛接班成為台塑企業總裁的吳嘉昭首度主持。他表示，全球經濟衝擊一波未平、一波又起，轉型已成為企業迫在眉睫的重要因應策略，他將帶領台塑企業加速推動產品、事業、低碳、能源及數位等5大轉型。中央社 ・ 12 小時前
台塑肌力回血！運動會時隔7年復辦 總裁吳嘉昭宣誓衝衝衝
台塑企業第36屆運動大會今（8）日上午在明志科技大學開幕，吳嘉昭總裁親自主持。受新冠疫情影響停辦7年後再度舉行，現場四千餘名員工、校友與夥伴齊聚，14支代表隊進場，場面熱烈。本屆主題為「革新銳變 致力卓越」，除田徑、游泳、球類、拔河與趣味競賽外，並規劃園遊會與文藝展，展現企業文化與團隊士氣。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
立冬不代表沒蚊子！台南第3例本土登革熱須至11/24才解危
雖然立冬已到，但氣溫依然溫和，仍是斑蚊活躍的好時機！除了冬令進補，別忘了「防蚊也要補一補」。南市第3例登革熱本土病例預計需至11月24日才能解除傳播風險，城市防疫正拚「度過風險期」。根據疾管署監測資料，截至11月7日止，全國登革熱本土病例共27例（新增新北市、高雄市各1例），境外移入病例221例（新自由時報 ・ 10 小時前