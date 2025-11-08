台塑運動會登場 王文淵吳嘉昭逛園遊會 (圖)

【時報記者王逸芯台北報導】台塑四寶今（7）日公布10月營收，受定期檢修與原油價格震盪偏弱影響，四家公司營收均較9月下滑。 台塑（1301）10月合併營收為134.1億元，月減4.3％、年減14.8％。公司指出，10月配合液鹼外銷客戶船期安排，部分訂單提前至9月出貨，導致液鹼銷售量較前月減少約5萬噸。在價格面上，大陸石化同業持續擴產導致市場供給增加，再加上新台幣兌美元平均匯率較去年同期升值4.8％，以及杜拜原油與乙烯、丙烯合約均價分別年減13.3％、12.1％與11.3％，使各產品平均售價較去年同期下滑7％至44％。 南亞（1303）10月合併營收212.3億元，月減4.2％、年減6.7％。公司說明，受麥寮EG-1裝置定期檢修影響，加上2EH保留庫存以供後續停車期間銷售，以及德州EG部分8月訂單延至9月出口，化工產品營收因此減少。此外，塑膠加工產品受大陸十一長假影響略為下滑；但聚酯產品受惠美國南卡州廠陸續取得進口替代訂單，出貨量成長；電子材料則因IC載板與高頻銅箔需求穩健，營收較9月增加。 台化（1326）10月合併營收221.46億元，月減4％、年減17.1％。公司指出，10月因原料組

時報資訊 ・ 1 天前