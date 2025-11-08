中央社

台塑運動會登場 集團公司齊參與 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

台塑企業運動大會8日在明志科技大學田徑場登場，集團各公司員工一同參與場面熱鬧。

中央社記者王騰毅攝 114年11月8日

台塑企業運動大會8日在明志科技大學田徑場登場，台塑企業管理中心主任委員王文淵（前右3）、集團總裁吳嘉昭（前右2）一同出席逛現場園遊會攤位品嚐美食。

台塑企業運動大會8日在明志科技大學田徑場登場，台塑企業管理中心主任委員王文淵（前左3）、集團總裁吳嘉昭（前左2）一同逛現場園遊會。

就在台塑運動會睽違七年、即將於隔日重啟前夕，報紙上冒出一則語氣強烈、情緒濃度驚人的「道歉啟事」。署名者指名向台塑化董座王文潮懺悔，稱自己「羞辱過對方十八年」、祈求「上蒼憐憫」。台塑證實知悉此事，卻也不願評論。突兀、時間點精準、對象明確這份神秘啟事，一瞬間成了比運動會本身更耐人尋味的焦點。

台塑企業運動大會8日在明志科技大學田徑場登場，台塑集團總裁吳嘉昭（前）鳴槍為比賽揭幕。

台塑企業內湖總部大樓。

睽違7年，台塑企業第三十六屆運動大會今（8）日於明志科技大學登場，由台塑企業總裁吳嘉昭親自主持，包括總管理處、台塑、南亞、台化、台塑石化、台塑河靜、南亞科、明志科技大學、明志校友、長庚、福懋、退休人員聯誼會、第一銀行、中華郵政共十四隊參加，參加人數超過四千人。

王文淵8月中宣布交棒經營權，由吳嘉昭接任台塑企業行政中心總裁，王文淵續任管理中心主任委員，落實企業所有權及經營權分治。8日運動會，吳嘉昭（右）首度以總裁身分主持，王文淵（中）也到場，兩人難得公開同框。

台塑睽違8年運動明天即將登場，今（7）日公布10月業績，雖然營收年月都衰退，股價卻暖身逆勢走揚。台塑今股價收38.6元，漲幅3.35%；南亞收42.55元，漲幅2.16%；台...

（中央社記者曾仁凱台北8日電）時隔7年，台塑企業今天舉辦第36屆運動大會，8月中剛接班成為台塑企業總裁的吳嘉昭首度主持。他表示，全球經濟衝擊一波未平、一波又起，轉型已成為企業迫在眉睫的重要因應策略，他將帶領台塑企業加速推動產品、事業、低碳、能源及數位等5大轉型。

停辦了7年的台塑企業運動會，今天重新登場舉辦，集團子公司與關係企業包括長庚，以及明志科大等，共計4千多人參加，就連久未露面的王永慶三房遺孀李寶珠，也親自到場，場面盛大熱鬧。

台塑企業今天舉辦36屆企業運動會，總裁吳嘉昭受訪時指出，明年展望應該會好一點，但今年第四季還是不太確定，因為屬於淡季；他也特別提到，南亞醫療材料，以後會成立公司，朝醫療方面發展。

台塑企業運動大會8日在明志科技大學田徑場登場，台塑企業管理中心主任委員王文淵（左1）、集團總裁吳嘉昭（左2）一同出席逛現場園遊會攤位，品嚐冰淇淋等美食。

台塑企業運動大會8日在明志科技大學田徑場熱鬧登場，現場準備各色彩球迎接盛會。

台塑集團8日在明志科技大學舉辦企業運動會，台塑企業管理中心常委王瑞華（前中）參與5000公尺跑步競賽。

（中央社記者曾仁凱台北8日電）時隔7年，台塑企業今天舉行第36屆運動大會，台塑企業總裁吳嘉昭看石化景氣，認為中國產能過剩，市場供需失衡的情況待解，預期台塑企業2026年表現會比今年好，但真正迎接復甦可能要等到2027年。

吳嘉昭首度以總裁身分主持台塑企業運動大會，為5000公尺競賽鳴槍起跑。

台塑集團8日在明志科技大學舉辦企業運動會，台塑企業管理中心主委王文淵（中）開心出席。

疫情影響，台塑企業時隔7年後8日再度舉行運動會。

台塑集團睽違7年、第36屆運動大會今（8）日在陽光普照下登場，由新接棒的台塑企業總裁吳嘉昭主持，也是首度由「非王家人」鳴槍。吳嘉昭表示，「轉型」迫在眉睫，但明年展望應該會好一點。

