台塑運動會登場（1） (圖)
台塑企業運動大會8日在明志科技大學田徑場登場，開幕式台塑集團各單位運動員依序進場。
中央社記者王騰毅攝 114年11月8日
台塑運動會 王文淵吳嘉昭一同出席（1） (圖)
台塑企業運動大會8日在明志科技大學田徑場登場，台塑企業管理中心主任委員王文淵（中右）、集團總裁吳嘉昭（中左）一同出席參觀現場園遊會攤位。中央社 ・ 9 小時前
台塑運動會 王文淵開心出席 (圖)
台塑集團8日在明志科技大學舉辦企業運動會，台塑企業管理中心主委王文淵（中）開心出席。中央社 ・ 7 小時前
台塑運動會 王瑞瑜參與跑步項目 (圖)
台塑集團8日在明志科技大學舉辦企業運動會，台塑企業管理中心常委王瑞瑜（前中）參與5000公尺跑步競賽。中央社 ・ 7 小時前
台塑四寶展望11月營收 (圖)
台塑四寶7日公布10月營收，全部呈現「年月雙減」。展望11月，台塑、南亞分別因為船期以及產線重啟等因素，預估11月營收會較10月成長。圖為台塑企業內湖總部大樓。中央社 ・ 23 小時前
台塑肌力回血！運動會時隔7年復辦 總裁吳嘉昭宣誓衝衝衝
台塑企業第36屆運動大會今（8）日上午在明志科技大學開幕，吳嘉昭總裁親自主持。受新冠疫情影響停辦7年後再度舉行，現場四千餘名員工、校友與夥伴齊聚，14支代表隊進場，場面熱烈。本屆主題為「革新銳變 致力卓越」，除田徑、游泳、球類、拔河與趣味競賽外，並規劃園遊會與文藝展，展現企業文化與團隊士氣。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
台塑運動會 王瑞華參加跑步項目 (圖)
台塑集團8日在明志科技大學舉辦企業運動會，台塑企業管理中心常委王瑞華（前中）參與5000公尺跑步競賽。中央社 ・ 7 小時前
台塑運動會 吳嘉昭鳴槍為比賽揭幕 (圖)
台塑企業運動大會8日在明志科技大學田徑場登場，台塑集團總裁吳嘉昭（前）鳴槍為比賽揭幕。中央社 ・ 9 小時前
吳嘉昭出席台塑運動會 (圖)
台塑企業運動大會8日在明志科技大學田徑場登場，台塑集團總裁吳嘉昭（前）在開幕儀式上致詞。中央社 ・ 10 小時前
首度主持台塑企業運動會 吳嘉昭：加速推動5大轉型
（中央社記者曾仁凱台北8日電）時隔7年，台塑企業今天舉辦第36屆運動大會，8月中剛接班成為台塑企業總裁的吳嘉昭首度主持。他表示，全球經濟衝擊一波未平、一波又起，轉型已成為企業迫在眉睫的重要因應策略，他將帶領台塑企業加速推動產品、事業、低碳、能源及數位等5大轉型。中央社 ・ 10 小時前
台塑運動會人人穿「寶特瓶衣」 吳嘉昭：轉型獲利是競爭力重點
新冠肺炎疫情影響下，台塑企業運動會停辦整整7年。今（8）日上午8點，終於在明志科技大學恢復舉行，第36屆台塑運動會由新任總裁吳嘉昭主持。吳嘉昭表示，這幾年因疫情停辦，延到今年才重新舉辦；而這7年間，全球政經情勢快速變動，集團下一階段必須加速轉型、強化經營，才能持續做出差異化與高值化產品。鏡報 ・ 6 小時前
【台塑運動會】三娘李寶珠也出席 王家人齊聚展現團結氣勢
台塑睽違7年，今（8）日恢復舉辦運動會，首度由「非王家人」吳嘉昭親自主持。典禮開始前，王永慶夫人、被稱為「三娘」的李寶珠也現身，台塑管理中心主委、前總裁王文淵以及常委王瑞瑜、王瑞華也到場出席，展現家族團結氣勢。Yahoo奇摩股市 ・ 6 小時前
台塑運動會！新總裁吳嘉昭上任後首露面 王文淵也出席｜#鏡新聞
台塑集團今天（11/8）舉辦睽違7年的企業運動會，今年集團內部人事大改革，最高領導人改由南亞董事長吳嘉昭接手，吳嘉昭今天（11/8）是上任後首度發表談話，面對台塑四寶今年虧損，保持樂觀心態！ 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 7 小時前
台塑運動會 王文淵吳嘉昭一同出席（3） (圖)
台塑企業運動大會8日在明志科技大學田徑場登場，台塑企業管理中心主任委員王文淵（左1）、集團總裁吳嘉昭（左2）一同出席逛現場園遊會攤位，品嚐冰淇淋等美食。中央社 ・ 9 小時前
台塑四寶10月營收同步衰退 (圖)
台塑企業內湖總部大樓。中央社 ・ 1 天前
台塑運動會登場 王文淵吳嘉昭逛園遊會 (圖)
台塑企業運動大會8日在明志科技大學田徑場登場，台塑企業管理中心主任委員王文淵（前左3）、集團總裁吳嘉昭（前左2）一同逛現場園遊會。中央社 ・ 9 小時前
台塑集團股領軍 油電燃氣股及塑膠股齊步大漲3～4％以上
台塑集團展開轉型題材發酵，台塑集團的台塑化（6505）、台塑（1301）同步大漲超過4％，另台化（1326）及南亞（1303）等也齊漲3％以上，台塑四寶領頭大漲，帶動油電燃氣股及塑膠股指數今（7）日漲幅居前兩名，各漲4％及3.2％以上，成為台股大跌中精神指標。中時財經即時 ・ 1 天前
台塑企業運動會暌違7年登場 三娘李寶珠、王家第二代到場同歡
停辦了7年的台塑企業運動會，今天重新登場舉辦，集團子公司與關係企業包括長庚，以及明志科大等，共計4千多人參加，就連久未露面的王永慶三房遺孀李寶珠，也親自到場，場面盛大熱鬧。品觀點 ・ 9 小時前
《熱門族群》定檢＋油價疲軟夾擊 台塑四寶10月營收全面下滑
【時報記者王逸芯台北報導】台塑四寶今（7）日公布10月營收，受定期檢修與原油價格震盪偏弱影響，四家公司營收均較9月下滑。 台塑（1301）10月合併營收為134.1億元，月減4.3％、年減14.8％。公司指出，10月配合液鹼外銷客戶船期安排，部分訂單提前至9月出貨，導致液鹼銷售量較前月減少約5萬噸。在價格面上，大陸石化同業持續擴產導致市場供給增加，再加上新台幣兌美元平均匯率較去年同期升值4.8％，以及杜拜原油與乙烯、丙烯合約均價分別年減13.3％、12.1％與11.3％，使各產品平均售價較去年同期下滑7％至44％。 南亞（1303）10月合併營收212.3億元，月減4.2％、年減6.7％。公司說明，受麥寮EG-1裝置定期檢修影響，加上2EH保留庫存以供後續停車期間銷售，以及德州EG部分8月訂單延至9月出口，化工產品營收因此減少。此外，塑膠加工產品受大陸十一長假影響略為下滑；但聚酯產品受惠美國南卡州廠陸續取得進口替代訂單，出貨量成長；電子材料則因IC載板與高頻銅箔需求穩健，營收較9月增加。 台化（1326）10月合併營收221.46億元，月減4％、年減17.1％。公司指出，10月因原料組時報資訊 ・ 1 天前
台塑企業時隔7年再度舉行運動會 (圖)
疫情影響，台塑企業時隔7年後8日再度舉行運動會。中央社 ・ 9 小時前