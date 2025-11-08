台塑運動會登場（2） (圖)

陪伴李程彬12年的愛犬「發發」上月底過世，這是他養的第一隻狗，對他而言意義深重。聊起這段緣分，他直呼「很奇妙」，因他小時候遭生父綁架，單獨被丟在工業區附近孤苦無依，曾跟狗搶食物吃，導致他看到狗就害怕；多年後，當他在網路上看到發發的送養訊息，一個念頭閃過：「想救援牠，也想克服恐懼。」就領養了發發。

自由時報 ・ 12 小時前