台塑運動會登場（2） (圖)
台塑企業運動大會8日在明志科技大學田徑場登場，台塑集團各單位員工小跑步進場參與盛會。
中央社記者王騰毅攝 114年11月8日
其他人也在看
台塑運動會 王文淵吳嘉昭一同出席（3） (圖)
台塑企業運動大會8日在明志科技大學田徑場登場，台塑企業管理中心主任委員王文淵（左1）、集團總裁吳嘉昭（左2）一同出席逛現場園遊會攤位，品嚐冰淇淋等美食。中央社 ・ 9 小時前
台塑運動會 王文淵開心出席 (圖)
台塑集團8日在明志科技大學舉辦企業運動會，台塑企業管理中心主委王文淵（中）開心出席。中央社 ・ 7 小時前
王文淵8月中交棒吳嘉昭後 兩人難得公開同框 (圖)
王文淵8月中宣布交棒經營權，由吳嘉昭接任台塑企業行政中心總裁，王文淵續任管理中心主任委員，落實企業所有權及經營權分治。8日運動會，吳嘉昭（右）首度以總裁身分主持，王文淵（中）也到場，兩人難得公開同框。中央社 ・ 9 小時前
台塑肌力回血！運動會時隔7年復辦 總裁吳嘉昭宣誓衝衝衝
台塑企業第36屆運動大會今（8）日上午在明志科技大學開幕，吳嘉昭總裁親自主持。受新冠疫情影響停辦7年後再度舉行，現場四千餘名員工、校友與夥伴齊聚，14支代表隊進場，場面熱烈。本屆主題為「革新銳變 致力卓越」，除田徑、游泳、球類、拔河與趣味競賽外，並規劃園遊會與文藝展，展現企業文化與團隊士氣。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
台塑四寶展望11月營收 (圖)
台塑四寶7日公布10月營收，全部呈現「年月雙減」。展望11月，台塑、南亞分別因為船期以及產線重啟等因素，預估11月營收會較10月成長。圖為台塑企業內湖總部大樓。中央社 ・ 23 小時前
台塑運動會 王瑞瑜參與跑步項目 (圖)
台塑集團8日在明志科技大學舉辦企業運動會，台塑企業管理中心常委王瑞瑜（前中）參與5000公尺跑步競賽。中央社 ・ 7 小時前
台塑運動會人人穿「寶特瓶衣」 吳嘉昭：轉型獲利是競爭力重點
新冠肺炎疫情影響下，台塑企業運動會停辦整整7年。今（8）日上午8點，終於在明志科技大學恢復舉行，第36屆台塑運動會由新任總裁吳嘉昭主持。吳嘉昭表示，這幾年因疫情停辦，延到今年才重新舉辦；而這7年間，全球政經情勢快速變動，集團下一階段必須加速轉型、強化經營，才能持續做出差異化與高值化產品。鏡報 ・ 6 小時前
【台塑運動會】睽違7年台塑運動會登場 總裁吳嘉昭：轉型迫在眉睫
台塑集團睽違7年、第36屆運動大會今（8）日在陽光普照下登場，由新接棒的台塑企業總裁吳嘉昭主持，也是首度由「非王家人」鳴槍。吳嘉昭表示，「轉型」迫在眉睫，但明年展望應該會好一點。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
台塑運動會 吳嘉昭鳴槍為比賽揭幕 (圖)
台塑企業運動大會8日在明志科技大學田徑場登場，台塑集團總裁吳嘉昭（前）鳴槍為比賽揭幕。中央社 ・ 9 小時前
台塑運動會 王瑞華參加跑步項目 (圖)
台塑集團8日在明志科技大學舉辦企業運動會，台塑企業管理中心常委王瑞華（前中）參與5000公尺跑步競賽。中央社 ・ 7 小時前
油價漲 週線連二黑
（中央社紐約7日綜合外電報導）油價今天上漲，但連續第二週收黑，因市場衡量供應過剩前景，以及美國對俄制裁可能對供應造成衝擊。中央社 ・ 14 小時前
睽違7年！台塑運動會今舉行 總裁吳嘉昭：積極推動企業轉型
睽違7年，台塑企業第三十六屆運動大會今（8）日於明志科技大學登場，由台塑企業總裁吳嘉昭親自主持，包括總管理處、台塑、南亞、台化、台塑石化、台塑河靜、南亞科、明志科技大學、明志校友、長庚、福懋、退休人員聯誼會、第一銀行、中華郵政共十四隊參加，參加人數超過四千人。自由時報 ・ 11 小時前
吳嘉昭出席台塑運動會 (圖)
台塑企業運動大會8日在明志科技大學田徑場登場，台塑集團總裁吳嘉昭（前）在開幕儀式上致詞。中央社 ・ 10 小時前
（專訪）李程彬走出「童年跟狗搶食」陰影！告別12年「室友」 奇妙緣分曝光
陪伴李程彬12年的愛犬「發發」上月底過世，這是他養的第一隻狗，對他而言意義深重。聊起這段緣分，他直呼「很奇妙」，因他小時候遭生父綁架，單獨被丟在工業區附近孤苦無依，曾跟狗搶食物吃，導致他看到狗就害怕；多年後，當他在網路上看到發發的送養訊息，一個念頭閃過：「想救援牠，也想克服恐懼。」就領養了發發。自由時報 ・ 12 小時前
台塑企業時隔7年再度舉行運動會 (圖)
疫情影響，台塑企業時隔7年後8日再度舉行運動會。中央社 ・ 9 小時前
2025台塑運動會》總裁吳嘉昭主持 王文淵喜逛園遊會、王瑞華跑步、李寶珠和老友話家常
台塑企業集團第36屆企業運動會8日熱鬧登場，久未露面的台塑集團王家人喜悅出席。信傳媒 ・ 8 小時前
台塑運動會熱鬧登場 (圖)
台塑企業運動大會8日在明志科技大學田徑場熱鬧登場，現場準備各色彩球迎接盛會。中央社 ・ 9 小時前
展現環保永續 南亞與台化回收材料製成台塑企業運動服
今年台塑企業運動會最特別的就是運動會服裝，台塑企業總裁吳嘉昭表示，今年運動服都是採用南亞回收保特瓶再製的聚酯纖維，以及台化回收漁網再製的尼龍材料製作而成，這也是台塑企業研發的成果，以及環保永續的具體展現。面對全球經營環境嚴峻，吳嘉昭認為，台塑企業在轉型方面，將加速推動產品、事業、低碳、能源及數位等五自由時報 ・ 8 小時前
看石化景氣 吳嘉昭：真正復甦要等2027年
（中央社記者曾仁凱台北8日電）時隔7年，台塑企業今天舉行第36屆運動大會，台塑企業總裁吳嘉昭看石化景氣，認為中國產能過剩，市場供需失衡的情況待解，預期台塑企業2026年表現會比今年好，但真正迎接復甦可能要等到2027年。中央社 ・ 9 小時前
油價、歲修、十一長假等干擾 台塑四寶10月營收月、年雙減
受制油價趨緩，歲修、十一長假及部分訂單出貨調整等干擾，台塑四寶10月營收悉數月、年雙減。其中，台化 (1326)受制價量趨緩，10月營收221.47億元，月減4％，年減17.1％ 。中時財經即時 ・ 1 天前