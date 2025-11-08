台塑運動會睽違7年登場 吳嘉昭定調2主軸「推動企業轉型」
台塑企業第36屆運動大會今（8）日上午於新北市明志科技大學舉行，睽違七年再度登場，由新任總裁吳嘉昭主持。台塑原定每兩年舉辦一次運動會，自2018年因疫情停辦至今。吳嘉昭在致詞中強調「團隊、紀律、韌性」為企業文化核心，並針對景氣挑戰、轉型進度與AI應用提出具體方向。
吳嘉昭指出，中國石化產能過剩外溢，加上關稅、地緣風險與匯率波動，導致台塑四大公司今年上半年整體承壓。面對波動，台塑將以產品組合升級與成本體質改善為核心策略，維持現金流與資本支出紀律，避免短期價格戰侵蝕長期競爭力。
他表示，南亞、台化與台塑化在第三季已轉虧為盈，主要受惠於差異化產品擴銷、成本改善與市場分散等措施。台塑將按季檢視毛利結構，確保修復成果轉化為結構性改善，而非一次性反彈。
在轉型方面，四大公司累計提報107件轉型專案，目標至2030年創造年效益381億元，其中新產品與新事業占比達71%。目前已完成15案，年效益達10.9億元。吳嘉昭要求各事業單位落實「專案化、節點化管理」，以里程碑與損益責任制推動轉型落地。
AI應用方面，自2018年起至今年9月，台塑已完成2037件AI作業，累計投資約31億元，年效益約77億元。下一階段將結合資料治理，深入製程、能源管理、供應鏈與銷售預測，目標將年效益推升至300億元以上。
吳嘉昭強調，「運動精神就是紀律與團隊」，企業治理亦然。台塑將持續強化現場安全、能源效率與數位能力養成，擴大內部輪調與跨廠域協作，確保轉型與日常營運同步推進。
面對產業逆風，台塑上半年受中國石化產能外溢、美中貿易衝突與新台幣升值等因素影響，整體虧損。下半年將延續「差異化產品、成本改善、分散市場、AI應用」四軸推進，第三季起南亞、台化、台塑化已轉盈，第四季將持續觀察出貨與價差修復，並審慎控管庫存與資本支出節奏。
台塑運動會活動現場以凝聚士氣為主軸，透過競賽活動強化團隊意識與紀律文化。吳嘉昭以運動精神連結企業治理，要求各單位落實「專案目標清楚、執行節奏穩定、風險控管到位」，將場上的拚勁轉化為產線效率與經營韌性。
