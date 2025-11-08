中央社

台塑運動會 吳嘉昭鳴槍為比賽揭幕 (圖)

台塑企業運動大會8日在明志科技大學田徑場登場，台塑集團總裁吳嘉昭（前）鳴槍為比賽揭幕。

中央社記者王騰毅攝 114年11月8日

