台塑運動會 吳嘉昭：推動轉型 迫在眉睫
本報綜合報導
時隔七年，台塑企業八日舉辦第三十六屆運動大會，八月中剛接班成為台塑企業總裁的吳嘉昭首度主持。他表示，轉型已成為企業迫在眉睫的重要因應策略，他將帶領台塑企業加速推動產品、事業、低碳、能源及數位等五大轉型。
吳嘉昭致詞表示，由於新冠疫情影響，台塑企業運動會停辦七年，今年才恢復舉辦。期間國際局勢發生快速且劇烈變化，全球政經情勢可說是動盪不安，尤其是大陸內需市場持續不振，各產業龐大的過剩產能傾銷全球；加上今年四月美國總統川普宣布實施對等關稅，對於全球經濟衝擊一波未平、一波又起。除少數產業例外，大多數產業都受到很大影響。
吳嘉昭表示，今年獲委任擔任台塑企業行政中心總裁，擔負起經營管理重責，將與行政中心各委員攜手，並聚集台塑企業所有員工力量，全力推動產品、事業、低碳、能源及數位等五大轉型，深化產業布局；同時結合產業發展新趨勢，引進新技術、鼓勵新創事業，把資源放在最有效地方，讓企業更有創造力、競爭力。
吳嘉昭說，希望持續強化經營，利用現有產品特性，以及長期累積技術能力，拓展新用途及市場；同時順應產業發展的新趨勢，重新建構產品的發展藍圖，並優化產品的組合，持續提升差異化、高值化產品的比重，提高獲利，發揮立竿見影的效果。
