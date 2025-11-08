台塑運動會》回收纖維化身戰袍 台塑用再生材質展現永續實力

睽違7年的台塑企業運動會今（8）日熱鬧登場，現場萬名員工齊聚，開幕式由總裁吳嘉昭主持，他表示，這不僅是一場運動競賽，更象徵企業在疫情與全球產業動盪後的再出發，「在變局中穩健前進，展現革新銳變的決心。」

吳嘉昭特別感謝全體同仁多年努力，讓台塑能在國際經濟環境挑戰下維持營運韌性。他指出，企業不僅要在技術上創新，更要在文化與價值上傳承，「運動會代表台塑精神的凝聚，也代表我們面對挑戰仍能堅毅前行。」

綠色戰袍成亮點 再生材質展現研發實力

本屆運動會最受矚目的亮點之一，就是全體參賽人員的「綠色戰袍」。運動服裝採用南亞回收保特瓶再製聚酯纖維與台化回收漁網再製尼龍材料製成，從紗線到成衣均為台塑研發成果，象徵企業推動永續、落實循環經濟的具體行動。

吳嘉昭指出，這項設計不僅展現台塑在高分子材料研發上的實力，也體現了「以產業技術服務環境」的理念。他表示：「運動會服裝是企業永續精神的縮影，讓每一位員工在奔跑與競賽時，都能感受到自己是環保行動的一部分。」

根據台塑資料，麥寮園區自1999年推動循環經濟以來，累計投資逾450億元、年效益達404億元，減少碳排逾1,400萬噸CO₂e，這些成果已成為台灣製造業永續轉型的典範。

AI助攻能效管理 運動會展現數位台塑新風貌

除了永續議題，台塑也在活動中展示最新AI與數位轉型成果。自2018年導入AI以來，全企業已完成2,000多件專案，總投資超過31億元，每年創造約77億元效益。

吳嘉昭指出，AI應用讓企業能在生產線上更精準控管能耗與品質，「這不只是數位化，更是減碳與永續的延伸。」他認為，AI與低碳轉型相輔相成，是台塑未來提升經營效率與競爭力的關鍵。

從運動精神看企業文化 七十年基業再啟程

台塑企業今年邁入第70年，從創辦人王永慶、王永在奠基的「止於至善」精神，到今日的數位與綠色轉型，運動會成為集團文化傳承的重要象徵。

現場各分公司員工以整齊隊伍入場，旗海飄揚中呼喊企業口號，氣氛熱烈。活動中，吳嘉昭以「逆境中累積實力、穩健中創新未來」勉勵全體員工。他表示，台塑將持續推進五大轉型，從AI智慧製造到低碳能源，打造更具韌性與創造力的企業體質。