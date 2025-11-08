台塑運動會》從AI到低碳 吳嘉昭：全面加速企業轉型

台塑企業第36屆運動會今（8）日盛大開幕，象徵這個跨足全球的工業集團，在歷經七年疫情停辦後再度凝聚全體同仁士氣。總裁吳嘉昭在開幕致詞中表示，全球政經環境動盪、產業景氣不確定性高，台塑未來要在變局中突圍，必須「加速轉型、強化經營」，並聚焦於五大轉型方向，全面推動企業革新。

他指出，台塑企業已將「產品、事業、低碳、能源、數位」列為五大轉型主軸，並以此作為集團共同方針。他強調，台塑歷經70年發展，已奠定堅實管理基礎，「未來要延續創辦人追求『止於至善』的精神，更要展現『革新銳變、致力卓越』的決心。」

明年景氣可望好轉 AI與高值化產品領頭

針對媒體詢問營運展望，吳嘉昭坦言，第四季受傳統淡季影響表現仍不確定，但整體趨勢可望向上，「明年的展望應該會好一點，尤其電子產業開始回溫，整體企業營收與獲利都將改善。」他並提到，大陸石化業仍有供給過剩壓力，但預期至2027年後，市場將逐步回穩。

吳嘉昭強調，台塑轉型最立竿見影的成果來自「產品高質化」。他舉例，南亞正積極開發醫療材料等新事業，未來將成立專責公司，但此類新產業需要較長認證期，「新事業的轉型不會那麼快，但產品升級、效率提升、差異化推動，這是我們立即要做、可以看到成效的部分。」

根據台塑內部統計，集團自2018年推動AI作業以來，已完成逾2,000件AI專案，投資超過31億元，每年帶來約77億元效益，並累計減碳逾900千噸CO₂e；此外，截至今年，四大公司共提報107項轉型專案，預計2030年前每年可貢獻381億元效益。

從循環經濟到永續轉型 每季追蹤進度

被問及永續與循環經濟的最新進度時，吳嘉昭表示，企業內部已建立完整追蹤機制，「每家公司每三個月都要提交進度報告，若新案子牽涉跨公司，我們會協調由哪一家公司主導。」他並指出，台塑近年強化低碳製程、能源轉型與資源再利用，尤其麥寮園區自1999年起已累計投資逾450億元，年節能效益達404億元。

他強調，台塑的永續發展不僅是口號，更體現在日常營運與產品中，例如今年運動會服裝即採用南亞回收保特瓶與台化回收漁網再製纖維製成，「這是研發成果與環保精神的結合，也象徵台塑正邁向低碳與永續的新時代。」

吳嘉昭：在逆境中累積實力 迎接新契機

面對全球景氣不確定、石化市場競爭加劇的挑戰，吳嘉昭以「逆境中蓄勢」作結，期勉同仁持續精進。「企業在逆境中累積實力，終會在經濟寒冬過後帶來新的成長契機。」他說，台塑將持續以創新與效率為雙引擎，結合AI技術、循環經濟與綠色能源，打造可持續的競爭優勢。