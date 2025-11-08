台塑運動會》從AI到低碳 吳嘉昭：全面加速企業轉型
台塑企業第36屆運動會今（8）日盛大開幕，象徵這個跨足全球的工業集團，在歷經七年疫情停辦後再度凝聚全體同仁士氣。總裁吳嘉昭在開幕致詞中表示，全球政經環境動盪、產業景氣不確定性高，台塑未來要在變局中突圍，必須「加速轉型、強化經營」，並聚焦於五大轉型方向，全面推動企業革新。
他指出，台塑企業已將「產品、事業、低碳、能源、數位」列為五大轉型主軸，並以此作為集團共同方針。他強調，台塑歷經70年發展，已奠定堅實管理基礎，「未來要延續創辦人追求『止於至善』的精神，更要展現『革新銳變、致力卓越』的決心。」
明年景氣可望好轉 AI與高值化產品領頭
針對媒體詢問營運展望，吳嘉昭坦言，第四季受傳統淡季影響表現仍不確定，但整體趨勢可望向上，「明年的展望應該會好一點，尤其電子產業開始回溫，整體企業營收與獲利都將改善。」他並提到，大陸石化業仍有供給過剩壓力，但預期至2027年後，市場將逐步回穩。
吳嘉昭強調，台塑轉型最立竿見影的成果來自「產品高質化」。他舉例，南亞正積極開發醫療材料等新事業，未來將成立專責公司，但此類新產業需要較長認證期，「新事業的轉型不會那麼快，但產品升級、效率提升、差異化推動，這是我們立即要做、可以看到成效的部分。」
根據台塑內部統計，集團自2018年推動AI作業以來，已完成逾2,000件AI專案，投資超過31億元，每年帶來約77億元效益，並累計減碳逾900千噸CO₂e；此外，截至今年，四大公司共提報107項轉型專案，預計2030年前每年可貢獻381億元效益。
從循環經濟到永續轉型 每季追蹤進度
被問及永續與循環經濟的最新進度時，吳嘉昭表示，企業內部已建立完整追蹤機制，「每家公司每三個月都要提交進度報告，若新案子牽涉跨公司，我們會協調由哪一家公司主導。」他並指出，台塑近年強化低碳製程、能源轉型與資源再利用，尤其麥寮園區自1999年起已累計投資逾450億元，年節能效益達404億元。
他強調，台塑的永續發展不僅是口號，更體現在日常營運與產品中，例如今年運動會服裝即採用南亞回收保特瓶與台化回收漁網再製纖維製成，「這是研發成果與環保精神的結合，也象徵台塑正邁向低碳與永續的新時代。」
吳嘉昭：在逆境中累積實力 迎接新契機
面對全球景氣不確定、石化市場競爭加劇的挑戰，吳嘉昭以「逆境中蓄勢」作結，期勉同仁持續精進。「企業在逆境中累積實力，終會在經濟寒冬過後帶來新的成長契機。」他說，台塑將持續以創新與效率為雙引擎，結合AI技術、循環經濟與綠色能源，打造可持續的競爭優勢。
其他人也在看
台北東區百貨版圖更迭 信義房屋：住宅受在地客強撐
[FTNN新聞網]房產中心／綜合報導東區地標SOGO敦化館將於今年12月正式熄燈，象徵一個時代的結束。雖然百貨版圖不斷更迭，但東區迄今仍是國際品牌進駐台灣的首...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
李運慶曝老婆獨自出國內幕「機票錢不是我出的」 一句話笑翻網友：根本神老公
范姜彥豐日前指控妻子粿粿婚內出軌「王子」邱勝翊，引爆熱議。事件延燒之際，網路上也出現討論「媽媽不能獨自出國兩週嗎？」的貼文，點出社會對母親與父親角色的雙重標準，就是媽媽出國常被罵「不顧家、不負責任」，但爸爸出國卻少被苛責。該話題引起不少藝人共鳴，其中李運慶也分享了自己的看法。自由時報 ・ 10 小時前
搶進台北國際旅展 「高雄遊樂園」推優惠
全台最大國際旅遊盛會「2025 ITF台北國際旅展」，昨（7日）起至10日在台北南港展覽館登場，高雄市觀光局結合農漁業、旅宿、伴手禮、交通旅遊套票及特色遊船業者，打造「高雄遊樂園」，旅展期間祭出優惠方案。高雄市觀光局長高閔琳率城市吉祥物高雄熊，化身「一日館長」，帶領農業局與奧「一日農夫」、紅頂穀創穀自由時報 ・ 10 小時前
多車道左轉未先駛入內側車道 警追上提醒不停要多罰 男辯沒聽見敗訴
不少民眾可能忽略！依道路交通管理處罰條例規定，在多車道右轉彎，不先駛入外側車道，或多車道左轉彎，不先駛入內側車道可處600至1800元罰鍰。楊姓男子今年5月間開車行經台1線苗栗縣通霄鎮路段左轉128線道時，因車輛未先駛入內側車道被執勤員警目睹，員警開警車從後方追上並鳴笛、廣播要求楊男停車，否則將會再自由時報 ・ 10 小時前
玉里「劉神父二手屋」回收場陷火海 濃煙竄天際
玉里「劉神父二手屋」回收場陷火海 濃煙竄天際EBC東森新聞 ・ 10 小時前
二林樂活運動館3.5億到位明年工程發包 鎖定中科園區人潮
彰化縣政府最近在台中市舉辦「二林樂活運動館」招商說明會，預計明（2026）年初辦理工程發包，力拚2028年上半年完工。縣府表示，二林樂活館是縣內第5座縣立運動館，目前正進入細部設計階段，總工程經費3.5億元，中央補助1億元、縣府自籌2.5億元，經費已到位，希望明年順利發包，如期完工。自由時報 ・ 10 小時前
德媒：西方情治單位示警 中國期盼美期中選舉後動盪趁機侵台
[Newtalk新聞] 德國《畫報》（Das Bild）稍早報導，西方情報機構發出警報，如果2026年11月3日美國期中選舉後出現動盪，中國領導層正計劃對台灣發動攻擊。 報導指出，這些機構根據截獲的情資分析，北京期待美國明年期中選舉後內部可能出現緊張局勢，如果民主黨或共和黨對選舉結果提出質疑，川普政府也可能出動軍隊。 分析家認為，在這種情況下，中國領導層將利用美國的虛弱和注意力分散，從空中和海上發動協同攻擊，目標是結束台灣76年的獨立。 根據《圖片報》（BILD）所獲得的評估顯示，西方安全界認為這種情況並非不可能，但前提是美國會出現動盪。 報導指出，中國正在等待「機會之窗」。 事實是：中國正在重新武裝。斯皮爾研究所的安全專家斯圖姆鮑姆（ May-Britt Stumbaum）警告說：「中國正在將大量商用（民用）渡輪改裝為軍用，併計劃在2026年底前建造70多艘大型渡輪。」如果「習近平認為併吞（Annexion）台灣沒有其他途徑」，中國將選擇｢軍事入侵」。 斯圖姆鮑姆認為，習近平目前的權力基礎不如幾年前那麼穩固，「權力的削弱也可能導致習近平不惜一切代價更快地推進併吞計畫」。 中國正在新頭殼 ・ 10 小時前
危機曙光？法院下令川普政府「全額支付」糧食券費用 農業部：遵守但上訴
即時中心／林耿郁報導美國聯邦政府停擺已進入第38天，關乎貧困大眾性命的「食物券計畫」（SNAP）終於迎來轉機。美國農業部（USDA）7日表示，將遵守法院命令，全額發放11月食物補助。受惠對象超過4,200萬名低收入民眾，以免出現大規模飢餓危機。民視 ・ 10 小時前
英國海灘驚見巨型怪魚！居民嘆如電影生物 專家解答了
據《太陽報》報導，43歲的寵物保姆德拉尼（Katalina Delaney）11月2日帶著客人的狗在海灘散步時，意外發現了該生物。德拉尼形容生物看起來像是1條巨大的鰻魚，靜靜地躺在沙灘上，完全沒有動靜，「我從未見過這樣的東西。」隨後該照片便迅速在社群媒體上瘋傳，引起了海灘遊客...CTWANT ・ 1 天前
高股息ETF十強出爐！00927今年來含息報酬率飆23.31％跑第一 0056、00918也進榜
雖然台股高息ETF今年來績效落後市值型備感壓力，但還是有績效不錯的，觀察市面上高息ETF今年來含息績效表現上，還是有表現不錯的，有6檔績效超過一成，其中群益半導體收益ETF（00927）今年來含息報酬23.31％，勝過大盤的21.12％，是唯一1檔打敗大盤的台股高息ETF。中時財經即時 ・ 1 天前
首度非「王家人」主持 ！台塑睽違7年運動會正式登場 吳嘉昭：轉型迫在眉睫
台塑運動會今（8）日登場，近年受到新冠疫情影響，停辦7年，直至今年才恢復舉辦，由台塑企業總裁吳嘉昭親自主持，前總裁王文淵、三娘李寶珠以及台塑生醫董座王瑞瑜皆出席。吳嘉昭致詞時表示，這7年間國際局勢發生快速且劇烈的變化，為因應當前的嚴峻挑戰，「轉型」已經是企業迫在眉睫的重要因應策略。Yahoo奇摩股市 ・ 10 小時前
日本野熊襲人太猖狂 警察火力升級！修法允許「開槍射殺」
日本各地今年接連發生熊襲擊事件，造成全國至少13人死亡，創下歷年新高。警察廳為防止更多人受害，6日宣布修訂規定，允許警察官使用步槍獵殺危險熊隻，並已向熊害嚴重的岩手縣與秋田縣派遣受過步槍訓練的「槍械對策部隊」。綜合日媒報導，日本警察廳今日召開記者會，長官楠芳...CTWANT ・ 1 天前
黃仁勳返台探神山「韓炸雞吃完還是想念台積排」/ 外資連六賣 台積電走弱大盤周線翻黑/傳產股發威 台塑四寶扛大旗撐盤｜Yahoo財經掃描
美股周四延續拉回走勢，四大指數全面收黑。道瓊指數下跌0.84%，標普500指數跌1.12%，那斯達克指數挫1.9%，費半指數更重挫2.39%。市場仍受美國政府停擺陰霾籠罩，加上人力資源機構公布10月裁員數暴增逾180%，引發對景氣下行的憂慮，儘管芝商所FedWatch顯示12月降息機率升至近七成，但投資人對經濟放緩的疑慮升溫，使美股承壓收低。科技股再度成為賣壓重心，AMD重摔7.27%、輝達跌3.65%，甲骨文與博通也雙雙走弱；台積電ADR下跌3.55%，同步拖累晶圓代工族群。 亞股今日全面承接美股跌勢，日股大跌607點，跌幅1.19%，韓股下跌1.81%，港股與上證指數亦同步走弱，區域資金轉向避險。 台股今（7）日開盤即走弱，盤中一度大跌逾270點，終場收在27,651.41點，下跌248.04點，成交金額4700.18億元，周線中止連5紅、回跌582點失守月線。權值股普遍走弱，台積電(2330)下跌5元收1460元，鴻海(2317)、聯發科(2454)、台達電(2308)同步收黑；不過，塑化與傳產股逆勢撐盤，台塑化(6505)漲近半根停板，台塑(1301)、南亞(1303)、台化(1326)漲幅逾2%至4%，勝悅-KY(1340)更強攻漲停。紡織股部分，受惠市場資金移轉資產題材，短線漲勢主要受資金避險、換季需求及資產重估動能推升，包括紡織龍頭儒鴻 、聚陽等都有亮眼表現。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
廚房油煙是空汙惹議 醫教炒菜做好2動作避免吸入
日前環境部長彭啟明在立法院答詢廢除核能可能增加的空氣汙染時表示，家庭主婦煮菜的油煙也是空汙來源。胸腔科醫師指出，大火炒菜的油煙確實是室內空汙的一種，但開抽油煙機和電風扇，就不至於因為吸入太多油煙就罹患健康2.0 ・ 1 天前
AI新戰場開打！智慧眼鏡出貨暴衝247% 鴻海與「這2檔」笑了...全員上陣搶攻千億藍海
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI浪潮推動下，智慧眼鏡正式進化為下一代AI終端，科技巨頭與台廠EMS龍頭正掀起新一輪競逐。根據IDC最新報告指出，2024年全...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台灣黑熊比日本熊溫馴？網揭熊害少「最大原因」
生活中心／杜子心報導近期日本多地爆發熊害事件，光是今年就造成13人死亡、上百人受傷，讓許多民眾人心惶惶。有台灣網友看到新聞後就好奇發文表示，台灣的山區也有熊，「為什麼台灣沒有熊害？是台灣的熊比較乖巧可愛嗎？」。貼文一出引發許多網友熱議，有人指出可能是因為台灣人口密度高、山區活動多，熊反而不太敢靠近人類。民視 ・ 5 小時前
月底迎法說行情 111家密集接棒
台股連續創高後震盪加劇，加權指數6日力拚重返28K大關卻失利，適逢上市櫃營收財報密集公布，法說行情再成盤面重頭戲，統計截至月底前尚有包含鴻海（2317）、台達電（2308）、廣達（2382）等大咖在內的111家密集接棒，合計總市值逾17兆元，法人指出，AI族群仍是關注焦點，若能優於市場預期展望，則可望帶動台股多頭人氣不墜，助攻指數年底前再戰新高。工商時報 ・ 1 天前
【Follow法人】記憶體兩樣情！外資提款2.6萬張南亞科 反手掃貨旺宏破萬張
台股今（7）日再度走跌，三大法人今日同站賣方，再度大舉賣超473.26億元，外資則加大力道，賣超353.56億元，連續6個交易日「提款」台股，累計賣超金額高達1425億元。資深證券分析師謝明哲表示，外資其實並未看空，淨空單並未大增，加上台幣兌美元匯率近期走貶，才導致外資持續調節。觀察買賣超個股，外資今日除續砍玉山金，同時重砍2.6萬張刷出新天價的南亞科，反手掃貨萬張另一檔記憶體個股旺宏。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
股市開始轉弱重挫，AI神話破滅了嗎？法人喊話免驚，這些台廠還是投資首選
市場上對於AI泡沫的雜音越來越多，以美股為首的主要市場近期迎來回檔修正，台股今（7）日一度跌逾200點陷入月線保衛戰。法人認為，AI已經成為企業資本支出的核心驅動力，建議投資人持續聚焦具AI技術優勢與穩定訂單的主流廠商，「逢回布局，迎接下一波長多行情。」 野村投信表示，在資料中心規模擴張下，網路傳輸、散熱與電力供應面臨挑戰，帶動散熱模組、CCL、PCB、電......風傳媒 ・ 1 天前
大盤綠油油！紡織股逆勢撐盤 儒鴻、聚陽狂飆8% 分析師曝3大利多
台股今（7）日盤中一度跌逾200點，電子股普遍修正，資金明顯轉向防禦型個股。紡織類股逆勢上攻，成為盤面最大亮點，整體族群上漲近2%，龍頭儒鴻（1476）與聚陽（1477）漲幅雙雙飆升8%。顧德投顧分析師黃紫東指出，市場資金正轉進具土地資產題材的紡織股，短線漲勢主要受資金避險、換季需求及資產重估三大動能推升。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前