台塑運動會》王家人現身挺企業 王文淵、吳嘉昭並肩逛園遊會

睽違7年，台塑企業運動會今（8）日在明志科技大學登場，現場除總裁吳嘉昭主持開幕外，台塑管理中心主委王文淵、管理中心常委王瑞華、王瑞瑜，以及三娘李寶珠等人皆親臨現場，展現王家人對企業文化傳承與員工凝聚力的重視。

開幕首項5,000公尺長跑比賽，由吳嘉昭親自鳴槍開跑，王瑞華、王瑞瑜更與員工一同下場參賽，場邊加油聲不絕於耳，象徵台塑70年來的團隊精神與代代傳承。

王文淵逛園遊會 笑吃冰淇淋成亮點

儘管已交棒總裁職務，王文淵仍親自出席活動，並在開幕後，與吳嘉昭一同逛園遊會，兩人沿途探訪各公司攤位，對員工頻頻點頭稱讚。

本報直擊，王文淵還在園遊會攤位品嘗手工冰淇淋，笑著說「好吃，做得不錯！」成為現場焦點，許多員工也紛紛拿手機拍照留念，感受他親切的一面。

王文淵邊逛園遊會、邊吃冰淇淋，讓人感受到親切的一面。（圖／記者李孟璇攝）

專業經理人接棒 吳嘉昭穩定軍心、推動五大轉型

而這也是台塑企業完成世代交棒後的首場大型活動。自今年8月起，台塑集團進入「專業經理人掌舵」的新階段，由吳嘉昭接任總裁，領導行政中心全面負責經營管理。

吳嘉昭在致詞時強調，在全球景氣不確定下，企業必須兼顧轉型與穩定，他上任後即推動「產品、事業、低碳、能源、數位」五大轉型，持續深化AI應用與永續經營。根據內部統計，台塑集團自2018年啟動AI作業以來，已完成逾2,000件專案，每年創造超過77億元效益；至2030年，轉型專案預計每年帶來381億元成效。

王家人角色轉向監督與支持

此次運動會中，王文淵以管理中心主委身分與吳嘉昭並肩出席，象徵家族監督、專業經理人經營」的新治理模式。

未來，以王文淵為首的管理中心，將持續扮演台塑企業傳承二位創辦人督導企業經營及適時提供建言之角色，並與行政中心針對全球經濟及產業發展情勢，共同討論企業永續發展之策略、方向及中長期目標，確保企業與時俱進推動升級及轉型。