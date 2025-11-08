台塑運動會 王文淵吳嘉昭一同出席（1） (圖)

成立於1989年、目前是亞洲第一、全球前二大的燙金箔領導品牌的岱稜科技公司，結合公益夥伴北台南家扶中心，8日在國立曾文農工活動中心舉辦岱稜科技35週年廠慶暨家庭日活動。除頒獎表揚21位優秀員工外，蔡國龍董事長也代表全體員工將助學金80萬元支票捐贈予家扶中心主任李桂平。受助學童代表致贈畫作感謝，畫作描繪岱稜廠區與35週年的生日祝福，場面溫馨。岱稜科技35週年廠慶活動，以35活力共舞為主題，蔡國龍董事長、李顯昌執行長、蔡獻逸副總、吳承哲副總及家扶中心主任李桂平等多位貴賓及全體員工、眷屬與社會夥伴近千人參與。活動內容有創意進場競賽、團隊挑戰賽、親子園遊會與公益助學捐贈等，展現岱稜科技在永續發展、員工關懷與社會責任的堅定承諾。蔡國龍董事長表示，岱稜能夠在全球市場屹立35年，目前已是亞洲第一、全球前二大的燙金箔領導品牌，感謝全體夥伴多年來的付出，員工是企業最重要的根本，也是岱稜持續前進的動力。執行長李顯昌則以永續、共好、創新為主軸，期許全體員工持續精進技術與品質，讓岱稜科技成為全球客戶首選，實踐環境永續價值。模範岱稜人表揚有21位員工獲獎，由執行長李顯昌頒發獎狀與獎金，感謝員工的奉獻和努力。活動

