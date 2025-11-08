台塑運動會 王文淵吳嘉昭一同出席（1） (圖)
台塑企業運動大會8日在明志科技大學田徑場登場，台塑企業管理中心主任委員王文淵（中右）、集團總裁吳嘉昭（中左）一同出席參觀現場園遊會攤位。
中央社記者王騰毅攝 114年11月8日
睽違7年！台塑運動會今舉行 總裁吳嘉昭：積極推動企業轉型
睽違7年，台塑企業第三十六屆運動大會今（8）日於明志科技大學登場，由台塑企業總裁吳嘉昭親自主持，包括總管理處、台塑、南亞、台化、台塑石化、台塑河靜、南亞科、明志科技大學、明志校友、長庚、福懋、退休人員聯誼會、第一銀行、中華郵政共十四隊參加，參加人數超過四千人。自由時報 ・ 13 小時前
看石化景氣 吳嘉昭：真正復甦要等2027年
（中央社記者曾仁凱台北8日電）時隔7年，台塑企業今天舉行第36屆運動大會，台塑企業總裁吳嘉昭看石化景氣，認為中國產能過剩，市場供需失衡的情況待解，預期台塑企業2026年表現會比今年好，但真正迎接復甦可能要等到2027年。中央社 ・ 11 小時前
首度主持台塑企業運動會 吳嘉昭：加速推動5大轉型
（中央社記者曾仁凱台北8日電）時隔7年，台塑企業今天舉辦第36屆運動大會，8月中剛接班成為台塑企業總裁的吳嘉昭首度主持。他表示，全球經濟衝擊一波未平、一波又起，轉型已成為企業迫在眉睫的重要因應策略，他將帶領台塑企業加速推動產品、事業、低碳、能源及數位等5大轉型。中央社 ・ 12 小時前
台塑運動會睽違7年登場 吳嘉昭定調2主軸「推動企業轉型」
台塑企業第36屆運動大會今（8）日上午於新北市明志科技大學舉行，睽違七年再度登場，由新任總裁吳嘉昭主持。台塑原定每兩年舉辦一次運動會，自2018年因疫情停辦至今。吳嘉昭在致詞中強調「團隊、紀律、韌性」為企業文化核心，並針對景氣挑戰、轉型進度與AI應用提出具體方向。吳嘉昭指出，中國石化產能過剩外溢，加上關稅、地緣風險與匯率波動，導致台塑四大公司今年上半年整體......風傳媒 ・ 10 小時前
