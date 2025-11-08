台塑運動會 王文淵吳嘉昭一同出席（2） (圖)

[Newtalk新聞] 當地時間 6 日上午，在聯合國安理會氣候與安全問題公開會上，面對美國代表丹·內格雷爾發言中的指責，中國常駐聯合國副代表耿爽大使 2 次追加發言予以駁斥。 陸媒《紅星新聞》今 ( 7 ) 日以耿爽說 : 「那我也就不再含蓄了」為標題報導，耿爽表示，中國現在確實是全球碳排放量最大的國家，對此中方並不諱言，但中國也是全球公認的履行減排承諾意志最堅定、行動最有力、效果最顯著的國家，是全球應對氣候變化絕對的行動派。 耿爽強調，中國有 14 億人口，GDP 總量居全球第二，多年來對世界經濟增長的貢獻率年均超過 30%，人均碳排放量在世界上並不處於高水準。 中國的碳排放量全球第一。（空汙示意圖） 圖：新頭殼資料照 耿爽指出，美國大開歷史倒車，公然稱氣候變化是人類歷史上最大的騙局，2 度退出《巴黎協定》，已經成為全球應對氣候變化合作最大的障礙。圍繞氣候變化問題，誰在採取行動、誰在推卸責任、誰在尋求合作、誰在無理攪局，大家看的清清楚楚。 耿爽最後呼籲，在應對氣候變化問題上，國際社會需要的是合作和團結，而不是指責和推責。查看原文更多Newtalk新聞報導中國福建艦入列! 中美航母戰

新頭殼 ・ 1 天前