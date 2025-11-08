台塑運動會 王文淵吳嘉昭一同出席（2） (圖)
台塑企業運動大會8日在明志科技大學田徑場登場，台塑企業管理中心主任委員王文淵（前右3）、集團總裁吳嘉昭（前右2）一同出席逛現場園遊會攤位品嚐美食。
中央社記者王騰毅攝 114年11月8日
其他人也在看
台塑企業時隔7年再度舉行運動會 (圖)
疫情影響，台塑企業時隔7年後8日再度舉行運動會。中央社 ・ 11 小時前
台塑運動會熱鬧登場 (圖)
台塑企業運動大會8日在明志科技大學田徑場熱鬧登場，現場準備各色彩球迎接盛會。中央社 ・ 11 小時前
台塑運動會 吳嘉昭鳴槍為比賽揭幕 (圖)
台塑企業運動大會8日在明志科技大學田徑場登場，台塑集團總裁吳嘉昭（前）鳴槍為比賽揭幕。中央社 ・ 11 小時前
台塑運動會登場（1） (圖)
台塑企業運動大會8日在明志科技大學田徑場登場，開幕式台塑集團各單位運動員依序進場。中央社 ・ 12 小時前
那我也就不再含蓄了! 被美指責中全球最大碳排放 耿爽 : 美退巴黎協定 2次
[Newtalk新聞] 當地時間 6 日上午，在聯合國安理會氣候與安全問題公開會上，面對美國代表丹·內格雷爾發言中的指責，中國常駐聯合國副代表耿爽大使 2 次追加發言予以駁斥。 陸媒《紅星新聞》今 ( 7 ) 日以耿爽說 : 「那我也就不再含蓄了」為標題報導，耿爽表示，中國現在確實是全球碳排放量最大的國家，對此中方並不諱言，但中國也是全球公認的履行減排承諾意志最堅定、行動最有力、效果最顯著的國家，是全球應對氣候變化絕對的行動派。 耿爽強調，中國有 14 億人口，GDP 總量居全球第二，多年來對世界經濟增長的貢獻率年均超過 30%，人均碳排放量在世界上並不處於高水準。 中國的碳排放量全球第一。（空汙示意圖） 圖：新頭殼資料照 耿爽指出，美國大開歷史倒車，公然稱氣候變化是人類歷史上最大的騙局，2 度退出《巴黎協定》，已經成為全球應對氣候變化合作最大的障礙。圍繞氣候變化問題，誰在採取行動、誰在推卸責任、誰在尋求合作、誰在無理攪局，大家看的清清楚楚。 耿爽最後呼籲，在應對氣候變化問題上，國際社會需要的是合作和團結，而不是指責和推責。查看原文更多Newtalk新聞報導中國福建艦入列! 中美航母戰新頭殼 ・ 1 天前
卡關40年蔡淑君成功協調解套 林口國中籃球場今年底啟用
CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導 新北市議員蔡淑君成功協調林口國中籃球場土地整建問題，讓這塊等待了40年的國有土地終於迎來關鍵改變。該地屬國有地，過去因法規無法移撥，導致整整40年來學校運動場的規劃與整建長期卡關。 林口國中校長劉銘恩於112年9月向蔡淑君反映校園需求。蔡淑君隨即協助推動，並由議員陳偉杰請立委林德福召開協調會，成功推開了那扇卡了40年...匯流新聞網 ・ 11 小時前
《巴黎協定》十週年 COP30倒數 四大關鍵議題一次看
一年一度的聯合國氣候變遷大會邁入第30屆（UN Climate Change Conference，COP30），將於今年11月10日至21日在巴西亞馬遜地區的貝倫（Belém）登場。這次會議也...環境資訊中心 ・ 1 天前
台塑運動會登場 王文淵吳嘉昭逛園遊會 (圖)
台塑企業運動大會8日在明志科技大學田徑場登場，台塑企業管理中心主任委員王文淵（前左3）、集團總裁吳嘉昭（前左2）一同逛現場園遊會。中央社 ・ 11 小時前
台塑企業運動會暌違7年登場 三娘李寶珠、王家第二代到場同歡
停辦了7年的台塑企業運動會，今天重新登場舉辦，集團子公司與關係企業包括長庚，以及明志科大等，共計4千多人參加，就連久未露面的王永慶三房遺孀李寶珠，也親自到場，場面盛大熱鬧。品觀點 ・ 10 小時前
共機18架次7共艦擾台 10架次越台海中線
國防部今天（11/08）上午發布中共解放軍臺海周邊海、空域動態，從昨天（11/07）上午6時至今天（11/08）上午6時止，偵獲共機18架次（逾越中線進入北部、西南及東部空域10架次）及共艦7艘、公務船1艘，持續在臺海周邊活動。太報 ・ 12 小時前
熱錢流出股匯雙挫 新台幣摜破31元整數大關
（中央社記者潘姿羽台北7日電）市場對AI泡沫化的疑慮揮之不去，熱錢出走，台灣股匯市今天同步下殺，新台幣兌美元更是直接摜破31元整數大關，今天收盤收31.045元，貶值9.5分，續寫逾半年新低，台北及元太外匯市場總成交金額爆出27.05億美元的巨量。中央社 ・ 1 天前
台塑運動會 王文淵開心出席 (圖)
台塑集團8日在明志科技大學舉辦企業運動會，台塑企業管理中心主委王文淵（中）開心出席。中央社 ・ 9 小時前
王文淵8月中交棒吳嘉昭後 兩人難得公開同框 (圖)
王文淵8月中宣布交棒經營權，由吳嘉昭接任台塑企業行政中心總裁，王文淵續任管理中心主任委員，落實企業所有權及經營權分治。8日運動會，吳嘉昭（右）首度以總裁身分主持，王文淵（中）也到場，兩人難得公開同框。中央社 ・ 11 小時前
台塑運動會！新總裁吳嘉昭上任後首露面 王文淵也出席｜#鏡新聞
台塑集團今天（11/8）舉辦睽違7年的企業運動會，今年集團內部人事大改革，最高領導人改由南亞董事長吳嘉昭接手，吳嘉昭今天（11/8）是上任後首度發表談話，面對台塑四寶今年虧損，保持樂觀心態！ 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 9 小時前
【台塑運動會】睽違7年台塑運動會登場 總裁吳嘉昭：轉型迫在眉睫
台塑集團睽違7年、第36屆運動大會今（8）日在陽光普照下登場，由新接棒的台塑企業總裁吳嘉昭主持，也是首度由「非王家人」鳴槍。吳嘉昭表示，「轉型」迫在眉睫，但明年展望應該會好一點。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前
新台幣驚見31元…幕後兇手是「他」？匯銀曝下一波更低價
美股四大指數全面收黑，台股今（7日）持續下挫，加上外資熱錢匯出，造成股匯雙殺局面。新台幣兌美元匯率今由升轉貶，終場貶值9.5分（或0.307%），收在31.045元，創半年來新低。匯銀預期，新台幣站上31元，可能進一步測試31.2元，短線仍需關注外資後續匯出動向。中時財經即時 ・ 1 天前
追思共諜惹議！鄭麗文：邀請資訊未提及、並非以吳石等人為主角
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導國民黨主席鄭麗文下午將出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但追思對象包括共諜吳石，引發議論。鄭麗文昨（7）日稱...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
台塑運動會》產業形勢嚴峻 總裁吳嘉昭：轉型迫在眉睫
台塑集團8日舉行第36屆企業運動會，總裁吳嘉昭開幕致詞時表示，這幾年由於新冠肺炎疫情影響，運動會停辦7年，到今年才恢復舉辦，而在這7年期間，國際局勢發生快速且劇烈的變化，全球政經情勢可說是動盪不安，尤其是大陸內需市場持續不振，各產業龐大的過剩產能傾銷到全球，再加上今年4月川普宣布實施對等關稅，對於全球經濟衝擊，可以說是一波未平、一波又起。除了少數產業例外，大多數產業都受到很大的影響。中時財經即時 ・ 12 小時前
台塑肌力回血！運動會時隔7年復辦 總裁吳嘉昭宣誓衝衝衝
台塑企業第36屆運動大會今（8）日上午在明志科技大學開幕，吳嘉昭總裁親自主持。受新冠疫情影響停辦7年後再度舉行，現場四千餘名員工、校友與夥伴齊聚，14支代表隊進場，場面熱烈。本屆主題為「革新銳變 致力卓越」，除田徑、游泳、球類、拔河與趣味競賽外，並規劃園遊會與文藝展，展現企業文化與團隊士氣。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
吳嘉昭為台塑企業運動會鳴槍起跑 (圖)
吳嘉昭首度以總裁身分主持台塑企業運動大會，為5000公尺競賽鳴槍起跑。中央社 ・ 11 小時前