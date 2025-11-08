台塑運動會 王文淵李寶珠同台 (圖)

【時報記者王逸芯台北報導】台塑（1301）集團睽違7年的運動會於今重新登場，新任總裁吳嘉昭首次以總裁身分出席，談及產業現況時直言，受到全球經濟動盪與大陸產能持續擴張影響，市場供需失衡短期難解，整體營運挑戰仍高。 吳嘉昭表示，面對外在環境變化與需求疲弱，企業不能只看營收數字，更需著重獲利品質與結構調整，未來將以提升獲利能力為首要策略，預期至2027年可望看到集團整體營運明顯改善。他坦言，目前大陸大型石化廠擴產計畫仍在進行，中小型業者淘汰速度有限，導致供給量持續增加，而需求面尚未明顯回升，供需失衡的狀況短期內難以扭轉。 展望未來，吳嘉昭研判，明年石化產業仍將面臨艱困的調整期，但隨著市場逐步出清、高成本產能陸續退出，產業景氣有望於2027年出現轉機。他並指出，這幾年全球政經局勢快速變化，加上大陸內需疲弱及美國啟動對等關稅措施，產業環境挑戰一波接一波，除了少數產業例外，大多數企業都必須更審慎面對未來的變局。

時報資訊 ・ 11 小時前