台塑運動會 王文淵李寶珠同台 (圖)
台塑集團8日在明志科技大學舉辦企業運動會，台塑企業管理中心主委王文淵（前右）、台塑創辦人王永慶夫人李寶珠（三娘）（前左）同台參與。
中央社記者王騰毅攝 114年11月8日
其他人也在看
睽違7年！台塑運動會今舉行 總裁吳嘉昭：積極推動企業轉型
睽違7年，台塑企業第三十六屆運動大會今（8）日於明志科技大學登場，由台塑企業總裁吳嘉昭親自主持，包括總管理處、台塑、南亞、台化、台塑石化、台塑河靜、南亞科、明志科技大學、明志校友、長庚、福懋、退休人員聯誼會、第一銀行、中華郵政共十四隊參加，參加人數超過四千人。自由時報 ・ 15 小時前
首度非「王家人」主持 ！台塑睽違7年運動會正式登場 吳嘉昭：轉型迫在眉睫
台塑運動會今（8）日登場，近年受到新冠疫情影響，停辦7年，直至今年才恢復舉辦，由台塑企業總裁吳嘉昭親自主持，前總裁王文淵、三娘李寶珠以及台塑生醫董座王瑞瑜皆出席。吳嘉昭致詞時表示，這7年間國際局勢發生快速且劇烈的變化，為因應當前的嚴峻挑戰，「轉型」已經是企業迫在眉睫的重要因應策略。Yahoo奇摩股市 ・ 14 小時前
【台塑運動會】再現王家二代跑操場 「大阿哥」王文淵笑談近況
台塑集團上次運動會已是2018年，後來因新冠疫情延宕，睽違7年舉辦，讓這次活動像是老友相聚大會，好久不見的台塑創辦人王永慶夫人李寶珠精神奕奕，跟來賓與集團高層話家常，這次的主管5,000公尺慢跑活動，則由台塑管理中心常委王瑞華、王瑞瑜代表王家人上場，主委王文淵則是全場焦點，去哪都受到熱烈歡迎。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前
台塑運動會 王瑞瑜參與跑步項目 (圖)
台塑集團8日在明志科技大學舉辦企業運動會，台塑企業管理中心常委王瑞瑜（前中）參與5000公尺跑步競賽。中央社 ・ 11 小時前
【台塑運動會】三娘李寶珠也出席 王家人齊聚展現團結氣勢
台塑睽違7年，今（8）日恢復舉辦運動會，首度由「非王家人」吳嘉昭親自主持。典禮開始前，王永慶夫人、被稱為「三娘」的李寶珠也現身，台塑管理中心主委、前總裁王文淵以及常委王瑞瑜、王瑞華也到場出席，展現家族團結氣勢。Yahoo奇摩股市 ・ 10 小時前
台塑運動會睽違7年登場 吳嘉昭定調2主軸「推動企業轉型」
台塑企業第36屆運動大會今（8）日上午於新北市明志科技大學舉行，睽違七年再度登場，由新任總裁吳嘉昭主持。台塑原定每兩年舉辦一次運動會，自2018年因疫情停辦至今。吳嘉昭在致詞中強調「團隊、紀律、韌性」為企業文化核心，並針對景氣挑戰、轉型進度與AI應用提出具體方向。吳嘉昭指出，中國石化產能過剩外溢，加上關稅、地緣風險與匯率波動，導致台塑四大公司今年上半年整體......風傳媒 ・ 12 小時前
不是只有台積電辦運動會！台塑運動會睽違7年今登場 總裁吳嘉昭：加速企業轉型
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導今（8）日不僅台積電舉辦運動會，台塑（1301）企業睽違7年，在明志科技大學舉辦第36屆運動會，由總裁吳嘉昭親自主持。他在...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
台塑運動會 王文淵開心出席 (圖)
台塑集團8日在明志科技大學舉辦企業運動會，台塑企業管理中心主委王文淵（中）開心出席。中央社 ・ 11 小時前
台塑運動會 王文淵吳嘉昭一同出席（3） (圖)
台塑企業運動大會8日在明志科技大學田徑場登場，台塑企業管理中心主任委員王文淵（左1）、集團總裁吳嘉昭（左2）一同出席逛現場園遊會攤位，品嚐冰淇淋等美食。中央社 ・ 13 小時前
首度主持台塑企業運動會 吳嘉昭：加速推動5大轉型
（中央社記者曾仁凱台北8日電）時隔7年，台塑企業今天舉辦第36屆運動大會，8月中剛接班成為台塑企業總裁的吳嘉昭首度主持。他表示，全球經濟衝擊一波未平、一波又起，轉型已成為企業迫在眉睫的重要因應策略，他將帶領台塑企業加速推動產品、事業、低碳、能源及數位等5大轉型。中央社 ・ 14 小時前
台塑四寶10月營收減 股價卻暖身迎運動會
[NOWnews今日新聞]台塑睽違8年運動明天即將登場，今（7）日公布10月業績，雖然營收年月都衰退，股價卻暖身逆勢走揚。台塑今股價收38.6元，漲幅3.35%；南亞收42.55元，漲幅2.16%；台...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
台塑運動會登場（1） (圖)
台塑企業運動大會8日在明志科技大學田徑場登場，開幕式台塑集團各單位運動員依序進場。中央社 ・ 14 小時前
台塑四寶10月營收同步衰退 (圖)
台塑企業內湖總部大樓。中央社 ・ 1 天前
台塑運動會》產業形勢嚴峻 總裁吳嘉昭：轉型迫在眉睫
台塑集團8日舉行第36屆企業運動會，總裁吳嘉昭開幕致詞時表示，這幾年由於新冠肺炎疫情影響，運動會停辦7年，到今年才恢復舉辦，而在這7年期間，國際局勢發生快速且劇烈的變化，全球政經情勢可說是動盪不安，尤其是大陸內需市場持續不振，各產業龐大的過剩產能傾銷到全球，再加上今年4月川普宣布實施對等關稅，對於全球經濟衝擊，可以說是一波未平、一波又起。除了少數產業例外，大多數產業都受到很大的影響。中時財經即時 ・ 14 小時前
買爆3萬噸白蝦！台灣成中美州這國出口第2名
[NOWnews今日新聞]中美洲國家巴拿馬政府部門公布最新對外出口數據，台灣已經成為該國第二大出口國，約有12.3%商品出口到台灣，其中，台灣每年進口近3萬公噸的白蝦，讓巴拿馬取代宏都拉斯，成為台灣最...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
《塑膠股》台塑集團新總裁吳嘉昭：石化業仍在寒冬、2027年盼現轉機
【時報記者王逸芯台北報導】台塑（1301）集團睽違7年的運動會於今重新登場，新任總裁吳嘉昭首次以總裁身分出席，談及產業現況時直言，受到全球經濟動盪與大陸產能持續擴張影響，市場供需失衡短期難解，整體營運挑戰仍高。 吳嘉昭表示，面對外在環境變化與需求疲弱，企業不能只看營收數字，更需著重獲利品質與結構調整，未來將以提升獲利能力為首要策略，預期至2027年可望看到集團整體營運明顯改善。他坦言，目前大陸大型石化廠擴產計畫仍在進行，中小型業者淘汰速度有限，導致供給量持續增加，而需求面尚未明顯回升，供需失衡的狀況短期內難以扭轉。 展望未來，吳嘉昭研判，明年石化產業仍將面臨艱困的調整期，但隨著市場逐步出清、高成本產能陸續退出，產業景氣有望於2027年出現轉機。他並指出，這幾年全球政經局勢快速變化，加上大陸內需疲弱及美國啟動對等關稅措施，產業環境挑戰一波接一波，除了少數產業例外，大多數企業都必須更審慎面對未來的變局。時報資訊 ・ 11 小時前
電信三雄第三季成積出爐 中華電信穩坐獲利王、遠傳稱霸成長率
中華電以淨利 94.4 億元穩居「獲利王」，遠傳電信則以 6.7％ 營收年增與...信傳媒 ・ 1 天前
〈台塑集團運動會〉吳嘉昭：轉型「產品高值化」立竿見影 南亞醫材有望設子公司
台塑企業在暌違 7 年後，今 (8) 日再度舉辦運動大會，集團總裁吳嘉昭親自主持，他致詞時強調，為確保集團競爭力，「轉型」已迫在眉睫，將加速等五大轉型，轉型首先要做的是提升「產品高值化」，這是短期可以「立竿見影」的目標。鉅亨網 ・ 10 小時前
台塑四寶展望11月營收 (圖)
台塑四寶7日公布10月營收，全部呈現「年月雙減」。展望11月，台塑、南亞分別因為船期以及產線重啟等因素，預估11月營收會較10月成長。圖為台塑企業內湖總部大樓。中央社 ・ 1 天前
台塑運動會 王文淵吳嘉昭一同出席（2） (圖)
台塑企業運動大會8日在明志科技大學田徑場登場，台塑企業管理中心主任委員王文淵（前右3）、集團總裁吳嘉昭（前右2）一同出席逛現場園遊會攤位品嚐美食。中央社 ・ 13 小時前