中央社

台塑運動會 王文淵開心出席 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

台塑集團8日在明志科技大學舉辦企業運動會，台塑企業管理中心主委王文淵（中）開心出席。

中央社記者王騰毅攝 114年11月8日

台塑運動會 王文淵開心出席 台塑集團8日在明志科技大學舉辦企業運動會，台塑 企業管理中心主委王文淵（中）開心出席。 中央社記者王騰毅攝 114年11月8日
台塑運動會 王文淵開心出席 台塑集團8日在明志科技大學舉辦企業運動會，台塑 企業管理中心主委王文淵（中）開心出席。 中央社記者王騰毅攝 114年11月8日

其他人也在看

台塑運動會　王文淵吳嘉昭一同出席（3） (圖)

台塑運動會　王文淵吳嘉昭一同出席（3） (圖)

台塑企業運動大會8日在明志科技大學田徑場登場，台塑企業管理中心主任委員王文淵（左1）、集團總裁吳嘉昭（左2）一同出席逛現場園遊會攤位，品嚐冰淇淋等美食。

中央社 ・ 13 小時前

首度主持台塑企業運動會　吳嘉昭：加速推動5大轉型

（中央社記者曾仁凱台北8日電）時隔7年，台塑企業今天舉辦第36屆運動大會，8月中剛接班成為台塑企業總裁的吳嘉昭首度主持。他表示，全球經濟衝擊一波未平、一波又起，轉型已成為企業迫在眉睫的重要因應策略，他將帶領台塑企業加速推動產品、事業、低碳、能源及數位等5大轉型。

中央社 ・ 14 小時前
台塑運動會　王瑞華參加跑步項目 (圖)

台塑運動會　王瑞華參加跑步項目 (圖)

台塑集團8日在明志科技大學舉辦企業運動會，台塑企業管理中心常委王瑞華（前中）參與5000公尺跑步競賽。

中央社 ・ 11 小時前
台塑運動會登場（2） (圖)

台塑運動會登場（2） (圖)

台塑企業運動大會8日在明志科技大學田徑場登場，台塑集團各單位員工小跑步進場參與盛會。

中央社 ・ 14 小時前
台塑運動會登場　王文淵吳嘉昭逛園遊會 (圖)

台塑運動會登場　王文淵吳嘉昭逛園遊會 (圖)

台塑企業運動大會8日在明志科技大學田徑場登場，台塑企業管理中心主任委員王文淵（前左3）、集團總裁吳嘉昭（前左2）一同逛現場園遊會。

中央社 ・ 13 小時前
王文淵8月中交棒吳嘉昭後　兩人難得公開同框 (圖)

王文淵8月中交棒吳嘉昭後　兩人難得公開同框 (圖)

王文淵8月中宣布交棒經營權，由吳嘉昭接任台塑企業行政中心總裁，王文淵續任管理中心主任委員，落實企業所有權及經營權分治。8日運動會，吳嘉昭（右）首度以總裁身分主持，王文淵（中）也到場，兩人難得公開同框。

中央社 ・ 13 小時前
台塑運動會　吳嘉昭鳴槍為比賽揭幕 (圖)

台塑運動會　吳嘉昭鳴槍為比賽揭幕 (圖)

台塑企業運動大會8日在明志科技大學田徑場登場，台塑集團總裁吳嘉昭（前）鳴槍為比賽揭幕。

中央社 ・ 13 小時前
台塑運動會熱鬧登場 (圖)

台塑運動會熱鬧登場 (圖)

台塑企業運動大會8日在明志科技大學田徑場熱鬧登場，現場準備各色彩球迎接盛會。

中央社 ・ 13 小時前
台塑運動會　王瑞瑜參與跑步項目 (圖)

台塑運動會　王瑞瑜參與跑步項目 (圖)

台塑集團8日在明志科技大學舉辦企業運動會，台塑企業管理中心常委王瑞瑜（前中）參與5000公尺跑步競賽。

中央社 ・ 11 小時前
台塑企業運動會暌違7年登場　三娘李寶珠、王家第二代到場同歡

台塑企業運動會暌違7年登場　三娘李寶珠、王家第二代到場同歡

停辦了7年的台塑企業運動會，今天重新登場舉辦，集團子公司與關係企業包括長庚，以及明志科大等，共計4千多人參加，就連久未露面的王永慶三房遺孀李寶珠，也親自到場，場面盛大熱鬧。

品觀點 ・ 13 小時前
吳嘉昭出席台塑運動會 (圖)

吳嘉昭出席台塑運動會 (圖)

台塑企業運動大會8日在明志科技大學田徑場登場，台塑集團總裁吳嘉昭（前）在開幕儀式上致詞。

中央社 ・ 14 小時前
台塑運動會睽違7年登場　吳嘉昭定調2主軸「推動企業轉型」

台塑運動會睽違7年登場　吳嘉昭定調2主軸「推動企業轉型」

台塑企業第36屆運動大會今（8）日上午於新北市明志科技大學舉行，睽違七年再度登場，由新任總裁吳嘉昭主持。台塑原定每兩年舉辦一次運動會，自2018年因疫情停辦至今。吳嘉昭在致詞中強調「團隊、紀律、韌性」為企業文化核心，並針對景氣挑戰、轉型進度與AI應用提出具體方向。吳嘉昭指出，中國石化產能過剩外溢，加上關稅、地緣風險與匯率波動，導致台塑四大公司今年上半年整體......

風傳媒 ・ 12 小時前
睽違7年！台塑運動會今舉行 總裁吳嘉昭：積極推動企業轉型

睽違7年！台塑運動會今舉行 總裁吳嘉昭：積極推動企業轉型

睽違7年，台塑企業第三十六屆運動大會今（8）日於明志科技大學登場，由台塑企業總裁吳嘉昭親自主持，包括總管理處、台塑、南亞、台化、台塑石化、台塑河靜、南亞科、明志科技大學、明志校友、長庚、福懋、退休人員聯誼會、第一銀行、中華郵政共十四隊參加，參加人數超過四千人。

自由時報 ・ 15 小時前
台塑四寶10月營收減　股價卻暖身迎運動會

台塑四寶10月營收減　股價卻暖身迎運動會

[NOWnews今日新聞]台塑睽違8年運動明天即將登場，今（7）日公布10月業績，雖然營收年月都衰退，股價卻暖身逆勢走揚。台塑今股價收38.6元，漲幅3.35%；南亞收42.55元，漲幅2.16%；台...

今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前

油價漲　週線連二黑

（中央社紐約7日綜合外電報導）油價今天上漲，但連續第二週收黑，因市場衡量供應過剩前景，以及美國對俄制裁可能對供應造成衝擊。

中央社 ・ 18 小時前
台塑運動會前夕出現「神秘道歉啟事」　對象竟是王文潮

台塑運動會前夕出現「神秘道歉啟事」　對象竟是王文潮

就在台塑運動會睽違七年、即將於隔日重啟前夕，報紙上冒出一則語氣強烈、情緒濃度驚人的「道歉啟事」。署名者指名向台塑化董座王文潮懺悔，稱自己「羞辱過對方十八年」、祈求「上蒼憐憫」。台塑證實知悉此事，卻也不願評論。突兀、時間點精準、對象明確這份神秘啟事，一瞬間成了比運動會本身更耐人尋味的焦點。

鏡報 ・ 1 天前
台塑運動會人人穿「寶特瓶衣」　吳嘉昭：轉型獲利是競爭力重點

台塑運動會人人穿「寶特瓶衣」　吳嘉昭：轉型獲利是競爭力重點

新冠肺炎疫情影響下，台塑企業運動會停辦整整7年。今（8）日上午8點，終於在明志科技大學恢復舉行，第36屆台塑運動會由新任總裁吳嘉昭主持。吳嘉昭表示，這幾年因疫情停辦，延到今年才重新舉辦；而這7年間，全球政經情勢快速變動，集團下一階段必須加速轉型、強化經營，才能持續做出差異化與高值化產品。

鏡報 ・ 10 小時前
台塑企業時隔7年再度舉行運動會 (圖)

台塑企業時隔7年再度舉行運動會 (圖)

疫情影響，台塑企業時隔7年後8日再度舉行運動會。

中央社 ・ 13 小時前

看石化景氣　吳嘉昭：真正復甦要等2027年

（中央社記者曾仁凱台北8日電）時隔7年，台塑企業今天舉行第36屆運動大會，台塑企業總裁吳嘉昭看石化景氣，認為中國產能過剩，市場供需失衡的情況待解，預期台塑企業2026年表現會比今年好，但真正迎接復甦可能要等到2027年。

中央社 ・ 13 小時前

《熱門族群》台塑集團股領軍 油電燃氣股、塑膠股飆漲3～4％

【時報-台北電】台塑集團展開轉型題材發酵，台塑集團的台塑化（6505）、台塑（1301）同步大漲超過4％，另台化（1326）及南亞（1303）等也齊漲3％以上，台塑四寶領頭大漲，帶動油電燃氣股及塑膠股指數今（7）日漲幅居前兩名，各漲4％及3.2％以上，成為台股大跌中精神指標。 美股昨天持續下修，科技股相關的那斯達克指數及費城半導體指數各跌1.9％及2.39％，台積電、聯電及日月光投控等ADR各重挫1.5％、5.8％及2.91％，造成台股今天開盤後再度回測月線，指數一度急挫至27,621點大跌278點，隨後逢低買盤承接力道不弱，至午盤約11點半時，收斂至下跌126點。 台塑三寶近日逢高大增南亞科，強調未來將全力支持南亞轉投資，法人解讀認為，台塑集團已積極尋求轉型，未來集團股市值實力有機會大增，激勵各方買盤湧入，集團股全面大漲。 而台塑集團股不但對台股是精神指標，對塑膠股更是具有鼓舞作用，低價股勝悅-KY今天攻上漲停價6.6元，台塑、亞聚都漲超過4％以上，台聚、台化、三芳、南亞、台達化及華夏等漲幅都超過2％～3％。（新聞來源：工商即時 呂淑美）

時報資訊 ・ 1 天前