台塑運動會 王文淵開心出席 (圖)

【時報-台北電】台塑集團展開轉型題材發酵，台塑集團的台塑化（6505）、台塑（1301）同步大漲超過4％，另台化（1326）及南亞（1303）等也齊漲3％以上，台塑四寶領頭大漲，帶動油電燃氣股及塑膠股指數今（7）日漲幅居前兩名，各漲4％及3.2％以上，成為台股大跌中精神指標。 美股昨天持續下修，科技股相關的那斯達克指數及費城半導體指數各跌1.9％及2.39％，台積電、聯電及日月光投控等ADR各重挫1.5％、5.8％及2.91％，造成台股今天開盤後再度回測月線，指數一度急挫至27,621點大跌278點，隨後逢低買盤承接力道不弱，至午盤約11點半時，收斂至下跌126點。 台塑三寶近日逢高大增南亞科，強調未來將全力支持南亞轉投資，法人解讀認為，台塑集團已積極尋求轉型，未來集團股市值實力有機會大增，激勵各方買盤湧入，集團股全面大漲。 而台塑集團股不但對台股是精神指標，對塑膠股更是具有鼓舞作用，低價股勝悅-KY今天攻上漲停價6.6元，台塑、亞聚都漲超過4％以上，台聚、台化、三芳、南亞、台達化及華夏等漲幅都超過2％～3％。（新聞來源：工商即時 呂淑美）

時報資訊 ・ 1 天前