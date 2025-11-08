台塑運動會 王瑞瑜參與跑步項目 (圖)

31歲的羽球球后戴資穎昨日在臉書宣布退役，戴資穎這一年因膝傷左、右腳輪流開刀、復健，也惋惜去年在場上痛到被迫離開球場，沒能在職業生涯裡有個完整的結局，如今正式宣布引退，戴爸戴楠凱今（8）日受訪表示，尊重她的意願，並透露戴資穎曾說退休後，想去爬玉山、台灣環島。

自由時報 ・ 12 小時前