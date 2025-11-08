台塑運動會 王瑞瑜參與跑步項目 (圖)
台塑集團8日在明志科技大學舉辦企業運動會，台塑企業管理中心常委王瑞瑜（前中）參與5000公尺跑步競賽。
中央社記者王騰毅攝 114年11月8日
台塑運動會 王瑞華參加跑步項目 (圖)
台塑集團8日在明志科技大學舉辦企業運動會，台塑企業管理中心常委王瑞華（前中）參與5000公尺跑步競賽。中央社 ・ 12 小時前
睽違7年！台塑運動會今舉行 總裁吳嘉昭：積極推動企業轉型
睽違7年，台塑企業第三十六屆運動大會今（8）日於明志科技大學登場，由台塑企業總裁吳嘉昭親自主持，包括總管理處、台塑、南亞、台化、台塑石化、台塑河靜、南亞科、明志科技大學、明志校友、長庚、福懋、退休人員聯誼會、第一銀行、中華郵政共十四隊參加，參加人數超過四千人。自由時報 ・ 16 小時前
【台塑運動會】再現王家二代跑操場 「大阿哥」王文淵笑談近況
台塑集團上次運動會已是2018年，後來因新冠疫情延宕，睽違7年舉辦，讓這次活動像是老友相聚大會，好久不見的台塑創辦人王永慶夫人李寶珠精神奕奕，跟來賓與集團高層話家常，這次的主管5,000公尺慢跑活動，則由台塑管理中心常委王瑞華、王瑞瑜代表王家人上場，主委王文淵則是全場焦點，去哪都受到熱烈歡迎。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前
王文淵8月中交棒吳嘉昭後 兩人難得公開同框 (圖)
王文淵8月中宣布交棒經營權，由吳嘉昭接任台塑企業行政中心總裁，王文淵續任管理中心主任委員，落實企業所有權及經營權分治。8日運動會，吳嘉昭（右）首度以總裁身分主持，王文淵（中）也到場，兩人難得公開同框。中央社 ・ 14 小時前
台塑四寶10月營收減 股價卻暖身迎運動會
[NOWnews今日新聞]台塑睽違8年運動明天即將登場，今（7）日公布10月業績，雖然營收年月都衰退，股價卻暖身逆勢走揚。台塑今股價收38.6元，漲幅3.35%；南亞收42.55元，漲幅2.16%；台...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
台塑運動會登場 集團公司齊參與 (圖)
台塑企業運動大會8日在明志科技大學田徑場登場，集團各公司員工一同參與場面熱鬧。中央社 ・ 13 小時前
吳嘉昭出席台塑運動會 (圖)
台塑企業運動大會8日在明志科技大學田徑場登場，台塑集團總裁吳嘉昭（前）在開幕儀式上致詞。中央社 ・ 15 小時前
台塑運動會登場 王文淵吳嘉昭逛園遊會 (圖)
台塑企業運動大會8日在明志科技大學田徑場登場，台塑企業管理中心主任委員王文淵（前左3）、集團總裁吳嘉昭（前左2）一同逛現場園遊會。中央社 ・ 13 小時前
台塑運動會熱鬧登場 (圖)
台塑企業運動大會8日在明志科技大學田徑場熱鬧登場，現場準備各色彩球迎接盛會。中央社 ・ 13 小時前
台塑企業運動會暌違7年登場 三娘李寶珠、王家第二代到場同歡
停辦了7年的台塑企業運動會，今天重新登場舉辦，集團子公司與關係企業包括長庚，以及明志科大等，共計4千多人參加，就連久未露面的王永慶三房遺孀李寶珠，也親自到場，場面盛大熱鬧。品觀點 ・ 13 小時前
台塑運動會 王文淵開心出席 (圖)
台塑集團8日在明志科技大學舉辦企業運動會，台塑企業管理中心主委王文淵（中）開心出席。中央社 ・ 12 小時前
台塑運動會 王文淵吳嘉昭一同出席（3） (圖)
台塑企業運動大會8日在明志科技大學田徑場登場，台塑企業管理中心主任委員王文淵（左1）、集團總裁吳嘉昭（左2）一同出席逛現場園遊會攤位，品嚐冰淇淋等美食。中央社 ・ 14 小時前
台塑四寶10月營收同步衰退 (圖)
台塑企業內湖總部大樓。中央社 ・ 1 天前
台塑運動會登場！吳嘉昭喊轉型迫在眉睫
[NOWnews今日新聞]台塑今（8）日與台積電撞期選在同一天舉辦運動會，這是自疫情停辦7年以來台塑首度舉行，企業總裁吳嘉昭指出，產業龐大的過剩產能傾銷到全球，加上川普實施對等關稅，多數產業都受到很大...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前
首度主持台塑企業運動會 吳嘉昭：加速推動5大轉型
（中央社記者曾仁凱台北8日電）時隔7年，台塑企業今天舉辦第36屆運動大會，8月中剛接班成為台塑企業總裁的吳嘉昭首度主持。他表示，全球經濟衝擊一波未平、一波又起，轉型已成為企業迫在眉睫的重要因應策略，他將帶領台塑企業加速推動產品、事業、低碳、能源及數位等5大轉型。中央社 ・ 15 小時前
台塑運動會 吳嘉昭鳴槍為比賽揭幕 (圖)
台塑企業運動大會8日在明志科技大學田徑場登場，台塑集團總裁吳嘉昭（前）鳴槍為比賽揭幕。中央社 ・ 13 小時前
台塑企業時隔7年再度舉行運動會 (圖)
疫情影響，台塑企業時隔7年後8日再度舉行運動會。中央社 ・ 14 小時前
2025台塑運動會》總裁吳嘉昭主持 王文淵喜逛園遊會、王瑞華跑步、李寶珠和老友話家常
台塑企業集團第36屆企業運動會8日熱鬧登場，久未露面的台塑集團王家人喜悅出席。信傳媒 ・ 13 小時前