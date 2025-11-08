台塑運動會 王瑞華參加跑步項目 (圖)
台塑集團8日在明志科技大學舉辦企業運動會，台塑企業管理中心常委王瑞華（前中）參與5000公尺跑步競賽。
中央社記者王騰毅攝 114年11月8日
台塑運動會 王瑞瑜參與跑步項目 (圖)
台塑集團8日在明志科技大學舉辦企業運動會，台塑企業管理中心常委王瑞瑜（前中）參與5000公尺跑步競賽。中央社 ・ 12 小時前
王文淵8月中交棒吳嘉昭後 兩人難得公開同框 (圖)
王文淵8月中宣布交棒經營權，由吳嘉昭接任台塑企業行政中心總裁，王文淵續任管理中心主任委員，落實企業所有權及經營權分治。8日運動會，吳嘉昭（右）首度以總裁身分主持，王文淵（中）也到場，兩人難得公開同框。中央社 ・ 14 小時前
台塑運動會登場 集團公司齊參與 (圖)
台塑企業運動大會8日在明志科技大學田徑場登場，集團各公司員工一同參與場面熱鬧。中央社 ・ 13 小時前
吳嘉昭出席台塑運動會 (圖)
台塑企業運動大會8日在明志科技大學田徑場登場，台塑集團總裁吳嘉昭（前）在開幕儀式上致詞。中央社 ・ 15 小時前
台塑運動會登場！吳嘉昭喊轉型迫在眉睫
[NOWnews今日新聞]台塑今（8）日與台積電撞期選在同一天舉辦運動會，這是自疫情停辦7年以來台塑首度舉行，企業總裁吳嘉昭指出，產業龐大的過剩產能傾銷到全球，加上川普實施對等關稅，多數產業都受到很大...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前
台塑運動會 王文淵開心出席 (圖)
台塑集團8日在明志科技大學舉辦企業運動會，台塑企業管理中心主委王文淵（中）開心出席。中央社 ・ 12 小時前
台塑運動會熱鬧登場 (圖)
台塑企業運動大會8日在明志科技大學田徑場熱鬧登場，現場準備各色彩球迎接盛會。中央社 ・ 13 小時前
台塑運動會 王文淵吳嘉昭一同出席（3） (圖)
台塑企業運動大會8日在明志科技大學田徑場登場，台塑企業管理中心主任委員王文淵（左1）、集團總裁吳嘉昭（左2）一同出席逛現場園遊會攤位，品嚐冰淇淋等美食。中央社 ・ 14 小時前
台塑運動會登場 王文淵吳嘉昭逛園遊會 (圖)
台塑企業運動大會8日在明志科技大學田徑場登場，台塑企業管理中心主任委員王文淵（前左3）、集團總裁吳嘉昭（前左2）一同逛現場園遊會。中央社 ・ 13 小時前
首度主持台塑企業運動會 吳嘉昭：加速推動5大轉型
（中央社記者曾仁凱台北8日電）時隔7年，台塑企業今天舉辦第36屆運動大會，8月中剛接班成為台塑企業總裁的吳嘉昭首度主持。他表示，全球經濟衝擊一波未平、一波又起，轉型已成為企業迫在眉睫的重要因應策略，他將帶領台塑企業加速推動產品、事業、低碳、能源及數位等5大轉型。中央社 ・ 15 小時前
台塑企業運動會暌違7年登場 三娘李寶珠、王家第二代到場同歡
停辦了7年的台塑企業運動會，今天重新登場舉辦，集團子公司與關係企業包括長庚，以及明志科大等，共計4千多人參加，就連久未露面的王永慶三房遺孀李寶珠，也親自到場，場面盛大熱鬧。品觀點 ・ 13 小時前
台塑運動會前夕出現「神秘道歉啟事」 對象竟是王文潮
就在台塑運動會睽違七年、即將於隔日重啟前夕，報紙上冒出一則語氣強烈、情緒濃度驚人的「道歉啟事」。署名者指名向台塑化董座王文潮懺悔，稱自己「羞辱過對方十八年」、祈求「上蒼憐憫」。台塑證實知悉此事，卻也不願評論。突兀、時間點精準、對象明確這份神秘啟事，一瞬間成了比運動會本身更耐人尋味的焦點。鏡報 ・ 1 天前
台塑運動會 吳嘉昭鳴槍為比賽揭幕 (圖)
台塑企業運動大會8日在明志科技大學田徑場登場，台塑集團總裁吳嘉昭（前）鳴槍為比賽揭幕。中央社 ・ 13 小時前
台塑四寶10月營收同步衰退 (圖)
台塑企業內湖總部大樓。中央社 ・ 1 天前
睽違7年！台塑運動會今舉行 總裁吳嘉昭：積極推動企業轉型
睽違7年，台塑企業第三十六屆運動大會今（8）日於明志科技大學登場，由台塑企業總裁吳嘉昭親自主持，包括總管理處、台塑、南亞、台化、台塑石化、台塑河靜、南亞科、明志科技大學、明志校友、長庚、福懋、退休人員聯誼會、第一銀行、中華郵政共十四隊參加，參加人數超過四千人。自由時報 ・ 16 小時前
台塑運動會登場（2） (圖)
台塑企業運動大會8日在明志科技大學田徑場登場，台塑集團各單位員工小跑步進場參與盛會。中央社 ・ 15 小時前
台塑運動會人人穿「寶特瓶衣」 吳嘉昭：轉型獲利是競爭力重點
新冠肺炎疫情影響下，台塑企業運動會停辦整整7年。今（8）日上午8點，終於在明志科技大學恢復舉行，第36屆台塑運動會由新任總裁吳嘉昭主持。吳嘉昭表示，這幾年因疫情停辦，延到今年才重新舉辦；而這7年間，全球政經情勢快速變動，集團下一階段必須加速轉型、強化經營，才能持續做出差異化與高值化產品。鏡報 ・ 10 小時前
台塑企業時隔7年再度舉行運動會 (圖)
疫情影響，台塑企業時隔7年後8日再度舉行運動會。中央社 ・ 14 小時前
台塑四寶10月營收減 股價卻暖身迎運動會
[NOWnews今日新聞]台塑睽違8年運動明天即將登場，今（7）日公布10月業績，雖然營收年月都衰退，股價卻暖身逆勢走揚。台塑今股價收38.6元，漲幅3.35%；南亞收42.55元，漲幅2.16%；台...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
台塑運動會睽違7年登場 吳嘉昭定調2主軸「推動企業轉型」
台塑企業第36屆運動大會今（8）日上午於新北市明志科技大學舉行，睽違七年再度登場，由新任總裁吳嘉昭主持。台塑原定每兩年舉辦一次運動會，自2018年因疫情停辦至今。吳嘉昭在致詞中強調「團隊、紀律、韌性」為企業文化核心，並針對景氣挑戰、轉型進度與AI應用提出具體方向。吳嘉昭指出，中國石化產能過剩外溢，加上關稅、地緣風險與匯率波動，導致台塑四大公司今年上半年整體......風傳媒 ・ 13 小時前