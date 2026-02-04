台塑關心民眾健康 仁武區文武里健康講座暖心登場

台塑楊志成資深經理（前排左二）跟著民眾一起動一動。（記者吳門鍵攝）

記者吳門鍵／高雄報導

年關將屆，台塑企業關心民眾飲食健康，攜手長庚醫療團隊舉辦「社區健康促進講座與健康操活動」，吸引一百多位仁武區文武里居民出席。台塑楊志成資深經理前陣子身體不適，免疫力下降，籲請鄉親務必要「吃得安心、動得健康」，人人喫百二。

台塑企業春節前在仁武區文武社區活動中心舉辦社區健康促進講座，請來高雄長庚醫院吳靜宜營養師進行營養衛教，以及黃玉貞體能老師的「健康動一動 」簡易毛巾操。文武里蔣明印里長邀一百多位里民參加，活動中心坐無虛席，現場熱鬧。

吳靜宜一開口就表示，根據統計，過個年平均體重增加三至六公斤，嚇得大家驚呼連連。她解釋說，除夕團圓飯常見菜色中，東坡肉一份就有三千八百二十大卡，佛跳牆一份有一千九百大卡，五柳枝魚一份有一千六百大卡，加上過年大家最喜歡的魷魚絲、肉乾、瓜子、堅果、牛軋糖、花生糖、餅乾和水果等，不破表都難。

吳靜宜指出，一般勞動力不大的女子，一天需要的熱量約一千五百大卡，男子約一千八百大卡，過年期間如果不節制，重個三、五公斤真的不誇張。

吳靜宜提醒民眾要控制油鹽糖的攝取，多吃蔬果與優質蛋白質，加上節制的飲食，是過年期間維持身體狀態的關鍵。

接續上場的黃玉貞，是位專於高齡者健康促進的體能指導老師，致力透過「健康動一動」簡易操，帶領長輩如何在家就能正確強身健體，活得健康。里民在老師引導下伸展筋骨、活動關節，現場笑聲不斷，不少長者直呼「簡單又實用」。

楊志成談及台塑企業轉型與近年來的環保努力，包括台塑仁武廠汽電共生廠煙囪排放白煙（水蒸氣），達成視覺無煙化。

另外，台塑配合市府進行拓寬後勁溪（八涳橋下游段）瓶頸河道，改善當地淹水，同步進行工廠圍牆內縮工程。楊志成強調，這些努力都是為了提升居民的生活環境品質，善盡企業社會責任。