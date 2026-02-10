台塑集團備妥千億銀彈 轉型鎖定AI黃金十年

台灣石化龍頭台塑集團於昨（9）日投下市場震撼彈，旗下「台塑三寶」台塑、南亞及台化正式完成合計新台幣1,000億元的聯合授信案簽約。此案不僅創下該集團近十年來最大規模的聯貸紀錄，更印證了台塑集團總裁吳嘉昭去年在集團運動會上那番沉重的宣示：台塑的轉型已是「現在進行式」，而且勢在必行。

千億資金到位 銀行團力挺「換血」工程

本次聯貸案由台灣銀行及兆豐銀行統籌主辦，儘管近期石化業景氣面臨中國產能過剩與地緣政治的雙重逆風，但銀行團最終仍以超額認購定案。業界人士分析，這筆資金除了用於充實中期營運週轉金，真正的戰略意義在於「備妥糧草」，全力支援集團撕下傳統「景氣循環股」的標籤，轉向「以AI及高科技材料為核心」的新定位。

吳嘉昭：轉型不是口號，是生存戰

這筆千億級別的資金，讓市場不由得回想起吳嘉昭在去年11月台塑集團運動會上的談話。當時，他面對數千名員工，語氣嚴肅地指出：「外在環境已經變了，台塑必須立刻轉型，我們沒有退路。」

廣告 廣告

吳嘉昭當時直言，面對中國大陸石化產能的無序擴張與低價傾銷，加上全球貿易保護主義興起，傳統的大宗石化產品利潤空間已被嚴重壓縮。他當時提出的解方，正是此次聯貸案的資金去向：「AI 數位轉型」與「產品高值化」。

他曾強調：「我們不能再依賴過去的模式，必須利用AI優化製程，並將高值化產品的佔比拉高。」這番話在當時或許被視為信心喊話，但隨著千億資金的實際投入，顯示台塑集團已將這些策略轉化為具體的資本支出，決心透過電子材料與半導體化學品，在AI供應鏈中殺出一條血路。

鎖定AI黃金十年 拚價值重估

業內人士指出，台塑集團此次大動作，目標是複製過去在石化業的成功，但戰場轉移到了半導體與AI領域，集團高層已定調，未來將透過這筆資金加速佈局電子材料及AI相關應用，力拚未來的「黃金十年」。

此外，本次聯貸案亦緊扣吳嘉昭當時提到的「綠色轉型」，特別納入ESG永續指標，若達成溫室氣體減量等目標，將可獲得利率減碼優惠，這也呼應了他在運動會上提到的：「轉型不只是產品，更是對環境責任的承諾。」

投資人聚焦：轉型成效何時浮現？

隨著資金到位，台塑集團的轉型大計正式進入實戰期，誠如吳嘉昭所言，這是一場沒有退路的戰役。對於長期持有台塑四寶的投資人而言，接下來的觀察重點將不再只是油價波動，而是集團能否如吳嘉昭所預告，成功藉由AI與高科技材料的獲利，在2026至2027年間迎來營運結構的根本性翻轉。