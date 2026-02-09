台塑集團千億聯貸案簽約 10年來規模最大

（中央社記者呂晏慈台北9日電）台塑企業台塑、南亞、台化合計新台幣1000億元聯貸案今天完成簽約，為台塑企業10年來最大規模聯貸案；其中南亞以360億元完成募集，台塑及台化均為320億元，資金用途均將用作充實營運週轉金及償還既有負債。

南亞360億元聯貸案由國泰世華銀擔任額度管理銀行、台銀擔任擔保品管理銀行，今天正式完成簽約。國泰世華銀表示，各金融同業踴躍響應，充分展現銀行團對於南亞經營實力與未來轉型發展的高度肯定。

國泰世華銀說明，該聯貸案資金用途為充實營運週轉金暨償還既有負債，以前瞻研發配置，支持南亞在電子材料、新世代工程塑膠及玻纖複合材料等高技術門檻領域的投資布局。

台塑方面，由一銀及玉山銀共同統籌主辦，一銀共同主辦南亞及台化聯貸案、玉山銀則共同主辦台化聯貸案。一銀表示，充分展現國內金融業者對台塑企業推動轉型、落實ESG（環境、社會、公司治理）的認同與肯定。

一銀說明，此次聯貸資金用途主要為充實營運週轉資金暨償還既有負債，同時連結ESG永續績效指標及財務指標相關授信條件，聯貸銀行將檢視各項永續績效指標及財務承諾數值，掌握公司營運狀況，鼓勵企業善盡社會責任，接軌國際永續發展趨勢。

台化聯貸案由合庫銀統籌主辦並擔任額度管理銀行、兆豐銀擔任擔保品管理銀行。合庫銀說明，授信用途主要為充實營運週轉金暨償還既有負債，除加入公司治理評鑑指標外，同時也對水安全、溫室氣體排放量及新增再生能源設備等環境永續指標給予相對應利率優惠，統籌主辦銀行透過授信條件搭配，以具體行動號召企業共同為永續金融盡一份心力。（編輯：楊蘭軒）1150209