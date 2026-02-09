台塑集團聯貸千億 衝刺五大轉型

10年來最大，台塑企業中的台塑、南亞、台化1000億元聯貸案於9日完成簽約。（本報資料照片）

台塑企業中的台塑、南亞、台化合計1000億元聯貸案於9日完成簽約，為台塑企業10年來最大規模聯貸案，被視為吳嘉昭接任台塑總裁後的重大財務布局，台塑企業主管透露，除借新還舊，主要為留下現金，成為推動產品、事業、低碳、能源、數位等五大轉型最強後盾。

銀行團指出，台塑企業為國內石化產業龍頭，穩健經營70餘年，面對產業競爭加劇、全球淨零排放與科技巨變的關鍵時刻，推動「產品轉型」、「事業轉型」、「低碳轉型」、「能源轉型」及「數位轉型」等五大轉型主軸。同時，透過充實研發人力、爭取技術移轉及布局全球市場等三大方向，推動前瞻性技術與產品研發，轉型布局新事業及新產品，同時跨足高階醫療材料、再生醫學及新能源等新興事業項目，積極開發差異化、高附加價值產品。

吳嘉昭曾對外表示，期許台塑、台化、南亞、台塑化提報的轉型案共107件，在2030年時可帶來約381億元的年利益，其中新產品、新事業的轉型效益272.9億元，占比71％。

這次南亞的360億元聯貸案由國泰世華銀行擔任額度管理銀行、台銀擔任擔保品管理銀行，資金用途為充實營運周轉金暨償還既有負債，以前瞻研發配置，支持南亞在電子材料、新世代工程塑膠及玻纖複合材料等高技術門檻領域的投資布局。

台化320億聯貸案由合庫銀統籌主辦並擔任額度管理銀行、兆豐銀行擔任擔保品管理銀行。台塑320億元聯貸案則由第一銀行及玉山銀行共同統籌主辦。