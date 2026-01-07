台塑集團逆風強漲 南亞飆漲停重返60元

▲台股今（7）日資金轉進塑化族群，上市塑化指數暴漲逾7%，南亞帶頭領軍。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 美國近日襲擊委內瑞拉，導致油價走高，不過法人機構近期表示，這僅是短期影響，對於石化產業影響有限，因此對相關個股評價維持中立。然而中國兩會將在3月登場，對於先前定調的「反內捲」，相關政策有望出爐，也因此塑化族群今（7）日逆勢走高，尤其以台塑四寶表現突出，其中南亞受惠於旗下南亞科營運動能強勁，加上外資連續2日回補，股價帶量鎖漲停、站回60元關卡、收復月線。

中國中共中央委員會去年10月20日召開「四中全會」，審議第15個「五年規劃」（十五五規劃），預料可能將推出新政策措施，詳細內容將於2026年3月公布。外界觀察北京「反內卷」運動的任何新進展，以限制企業間的割喉式競爭及價格戰。

廣告 廣告

展望2026年的塑化產業，法人認為，共有四大發展契機，產業景氣將轉折向上。首先，明年3月登場的大陸兩會，反內卷政策細節可望出爐，淘汰煉油老舊產能占比超過三成最受惠，烯烴及純苯相關也逾14%，有助改善供需平衡。

其次，預期烏俄戰爭結束後可抵銷中國低價原油成本優勢，減緩市場競爭壓力；第三，油價長期走弱，下游塑化業者可望享有成本降低的好處，可提振獲利表現；第四，中國乙烷裂解廠運作不順，未來乙烷裂解乙烯工廠投資計劃恐生變。

此外，南亞積極轉型，2025年11月時宣布與日本特殊玻纖領導大廠日東紡（Nittobo），進行特殊玻纖布策略合作，預計到2027年，日東紡供應市場的特殊玻纖布中，將有20%是由南亞協助織造；12月時南亞更宣布，以總金額不超過2.1億元的範圍投資艾瑞生醫，要跨足全球再生醫療領域，並深化公司在醫材產品上的開發與銷售布局。

台塑四寶11月合併營收總計1022.06億元，月增1.3%、年減13.8%；累計前11月營收合計1.23兆元，年減8.5%。其中台塑11月合併營收133.8億元，月減0.2%、年減26.2%，因中國大陸及美國同業持續新增石化產能，且內需不佳，大量低價競銷亞洲市場，拖累行情，台塑11月PVC、液鹼及AE平均價格比10月下跌2-7%。

南亞今日股價走強，開高後一路衝上漲停64.7元，盤中仍有近2.5萬張買單高掛；籌碼方面則呈現土洋對作，外資連續2日買超37176張，投信則連續5日賣超18732張，不過合計三大法人則呈現連續2日買超28680張。

集團個股同步衝高，台勝科攜矽晶圓題材上攻，外資看好矽晶圓產業已正式走出谷底，加上台積電近日股價強勁，帶動台勝科股價飆出第2根漲停，站上119元，寫下2025年9月23日來新高；台化、台塑站回月線，台塑化月線則得而復失；南亞科遭列注意股，股價續揚逾6%。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。



更多 NOWnews 今日新聞 報導

信驊去年12月、Q4、全年營收創高 法人看第一季營收可望續寫新高

看旺今、明兩年營收成長 小摩調高台積電目標價到2100元

黃仁勳證實很快再度訪台！外媒：「3大重要行程」曝光