台塑集團7家企業獲CDP雙A評等 歷年最佳成績

（中央社記者曾仁凱台北5日電）全球權威環境評選機構CDP（碳揭露專案）近日公布2025年度評等結果，台塑集團旗下包括台塑、南亞、台化、南亞科、南電、福懋、福懋科等7家公司，同時獲「氣候變遷」與「水安全」雙A最高評等，創下歷年最佳成績。

台塑企業安衛環中心資深副總經理黃溢銓表示，在全球超過2.2萬家受評企業中，僅172家企業獲得雙「A」，其中台灣有20家，台塑集團就包辦其中7家，表現亮眼。

在氣候變遷揭露方面，台塑集團有7家公司取得A級評等。台塑企業表示，主要歸功於4大核心優勢，包括明確的治理架構、前瞻的風險評估、完整的目標設定，和具體的減碳成效。

另外在水安全領域，台塑集團旗下9家上市公司，更有8家公司取得A級評等。台塑企業表示，集團每年持續進行水足跡盤查及查證，並系統性強化水風險辨識，將水資源盤查、管理措施與減量目標進行連動，另持續優化水資源回收技術，以高回收率實現「1滴水循環使12.9次」的節水成效，展現高度科學管理能力，獲得國際肯定。

黃溢銓表示，推動節能減排循環經濟最大的受益者就是企業本身。透過原料減量、能源優化與環境保障，不僅能創造有形與無形的收益，更能間接造福社會與地區繁榮。

未來台塑集團將持續深化AI發展與研發，積極培育AI、大數據、雲端運算人才，應用於優化產銷、提升品質與減少能耗，藉此厚植競爭力並配合國家減碳政策，朝淨零排放目標努力。（編輯：張均懋）1150205