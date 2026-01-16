台塑高雄林園廠傳工安意外 3外包工人儲槽內油漆致身體不適送醫

台塑高雄林園廠今天中午發生外包工人在PVC儲槽油漆時，疑似通風不良造成身體不適，消防局緊急派員協助3名工人脫困。（圖：民眾提供）

台塑林園廠今天（16日）中午驚傳工安意外，3名外包廠商工人在PVC儲槽從事油漆作業時，疑似通風不良，吸入過多揮發性氣體而導致身體不適，其中1人昏倒，消防局獲報後立即派員前往搶救，幸好3人意識還算清楚；勞檢處已勒令現場停工，後續若查出有違規情形，將依法裁處3萬至30萬元罰鍰。

意外發生在中午12點左右，消防局接獲報案後立即派員前往搶救，根據消防局和市府勞工局初步了解，當時3名外包廠商工人完成PVC儲槽內的油漆作業後，其中1名勞工疑似現場通風不良而昏倒，幸好他所配戴的生命偵測器有發出警示，消防人員到場後確認3人受困，立即穿戴空氣瓶入內搶救，經現場人員緊急應變送氧處理後，昏倒的工人隨即恢復意識，12點42分順利協助3名分別58歲、52歲和39歲的男性工人脫困，由於3個人都有身體不適的情形，由救護車將他們載往醫院檢查。

高雄市政府勞工局表示，勞檢處已勒令現場停工，後續將檢視發生原因，若雇主違反職安法規定，將依法裁處3萬至30萬元罰鍰。同時，也呼籲勞工在通風不充分的環境作業時，要落實通風、測定及監視等措施，以維護安全。（溫蘭魁報導）