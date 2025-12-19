台塑麥寮六接動土 天然氣機組降碳排促能源轉型

（中央社記者姜宜菁雲林縣19日電）台塑石化在麥寮既有燃煤發電機組將在年底除役，今天舉行液化天然氣接收站（簡稱六接）動土，未來將新建2部燃氣複循環發電機組，不僅排碳量可減少一半，也降低空氣汙染。

台塑石化今天舉辦台塑麥寮液化天然氣（LNG）接收站（簡稱六接）及南公用碼頭等聯合動土典禮，由台塑石化董事長曹明主持，台電董事長曾文生和雲林縣長張麗善等人見證歷史一刻。

曾文生說，台灣首件民營電廠蓋接收站，實屬難得，台塑集團具備完整產業條件，不必跟中油買天然氣，然而自建接收站使購電合約談判更加複雜，雙方歷經長時間協商，最終促成合作。

曾文生表示，目前全世界出現天然氣機組搶購潮，需求量較過去成長3倍，訂購量排名中國第1、美國次之，台灣第3，因為全球發展AI技術、資料運算中心等，顯示供電需求迫切。

曾文生指出，燃煤IPP合約在今年底到期，屆時燃煤機組正式停運，象徵煤轉氣重要里程碑。

曹明說，電的穩定供應不只對半導體、AI等產業很重要，麥寮電廠的轉型對於國家未來有很大助益，且燃天然氣與燃煤的排碳量減少一半，大幅度降低空氣汙染。

曹明指出，整體工程總經費逾新台幣1300億元，此案在2023年4月取得環評核准函，2025年5月取得台電標案，立拚2029年12月31日前商轉供電並接受台電供電調度。

台塑麥寮汽電廠3組燃煤機組有2組已停止運轉，最後1組在今年底停運，響應政府能源政策，全面轉燃天然氣，規劃在麥寮六輕建置燃氣複循環發電機組面積37公頃，新設2部各120萬瓩燃氣機組，商轉後估年發電量約140億度，佔全國發電量5%。（編輯：龍柏安）1141219