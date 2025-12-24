台壽保全乾坤大挪移 侵占1600萬元暫收款

壽險業再度發生內控疏失。台灣人壽近期發現，負責內部帳務與櫃檯作業的保全人員，涉嫌挪用公司帳務款項，涉案金額約新台幣1,600萬元。金管會證實，台壽已於12月依規定通報重大偶發事件並提交書面報告，相關案情仍在釐清中。

據了解，涉案款項屬於公司帳務中的「暫收款項」，初步研判為該名保全人員在處理暫收款過程中，利用帳務管理流程與內控查核間隙，於一段期間內分成多筆挪用，而非單一異常交易。金管會要求台壽，全面清查相關帳務往來與內控流程，並先行補齊帳務缺口，確保原本繳款保戶的權益不受影響。

暫收款項通常發生於保戶將款項匯入保險公司，用於繳納保費、清償保單借款等，但因匯款資訊不完整、用途未清楚註明，或帳務仍待確認，資金會暫時停留在公司過渡帳戶中，待釐清後才會正式入帳。

金管會強調，若經查證確定員工不法侵占屬實，保險公司須自行承擔責任，先行補齊損失，再循法律途徑向涉案人員求償，不得將風險轉嫁至保戶；後續如涉及違反內控或相關行政法規，也將依法裁處。台壽回應，經過清查涉案金額約1,600萬元，整體保戶權益未受影響，後續將配合主管機關調查，並就內部管理與風險控管機制進行檢討與強化。

金管會指出，暫收款與一般民眾熟悉的「應付未付保險金」性質不同。應付未付款項係指已完成理賠或給付核定，保險公司依法應主動支付給保戶的款項，如滿期保險金或生存保險金，但因受款資料異動或聯繫困難，導致款項尚未撥付；兩者在帳務管理與監理要求上並不相同。

針對應付未付款項，金管會已建立清理時程。依規定，2019年以後新增的應付未付款，須自次年度起於4年內全數清理完成，各年度清理目標分別為75%、85%、93%及100%，以避免長期掛帳情形擴大。

