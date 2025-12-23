台壽又爆內鬼 員工侵占暫收款1600萬元

中信金旗下台灣人壽再度爆出內鬼，員工侵占公司暫收款1600萬元，金管會指出，台壽已通報重大偶發事件並提交報告，初步釐清案情是員工拿走暫收款，公司仍在清查中，為保障保戶權益，台壽須填補損失再求償。

台壽再傳出客服保全人員詐領公司暫收款1600多萬元，金管會保險局副局長蔡火炎證實，案件細節仍待公司查明，針對違反內控法規，保險局會做出裁處。

蔡火炎解釋，暫收款是保戶有錢要轉進保險公司，可能是繳保費或清償保單借款，但款項沒有正確入帳，掛在過戶帳戶稱為暫收款，保險公司要和匯款者聯繫確認款項，並列入正確帳戶。

金管會對應付未付款的清理給付設有措施，2018年前的應付未付款已在去（2024）年底前清理；2019年後新增金額，應按應付未付款項發生的年度，於次年度起4年內全數清理完畢，各年度清理目標分別為75％、85％、93％及100％。

台壽董事長許舒博22日已前往保險局說明案情，對此，台壽指出，初步清查金額約1600萬元。