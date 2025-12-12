台壽攜手華南銀首賣「美紅齊旺」分紅保單 舉例試算秒懂

台灣人壽攜手華南銀行全新推出「美紅齊旺美元分紅終身壽險」，鎖定三大特色：年度與終期分紅分享、美元計價資產配置、世代傳承設計，訴求滿足客戶面對世代交接與資產管理需求。

該商品採7年期繳費設計，以美元計價，除享終身保障功能，亦可透過年度紅利與終期紅利（紅利為非保證給付項目）共享保單經營成果；同時以美元計價配置，協助客戶分散匯率與單一資產集中風險。

此外，透過保險契約的指定受益人機制，可明確指定資金歸屬，避免傳統遺產分配爭議，讓財富傳承更順暢、更具效率。

以40歲男性投保「美紅齊旺美元分紅終身壽險」為例，基本保險金額58萬美元、年繳保險費4萬20美元，經首期匯款與續期金融轉帳折扣5%後（依保費金額、繳費方式等不同而異），實繳年繳保險費為3萬8019美元、7年總繳保費為約26萬6133美元。

在「最可能紅利情境」假設（年投資報酬率5.5%下），第六保單年度起即可累積約113.89萬美元保障（保障倍數約4.99倍），並於80歲時可達約135萬美元的身故或完全失能保障。

台灣人壽提醒，紅利非保證給付，亦可能有紅利為零之情境。

