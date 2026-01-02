台壽獨家承作公教人員年金保險 「安享穩年」專案舉例試算秒懂

台灣人壽獲行政院人事行政總處核定，獨家承作「115至117年全國公教員工年金保險方案」，為逾50萬公教族群量身打造專屬「安享穩年」年金保險專案，提供公教人員及其配偶、子女、父母三代布局退休資產方案。

台灣人壽指出，「安享穩年」年金保險專案首波推出「台灣人壽金安享利率變動型年金保險」註（簡稱：金安享利），採利率變動型年金架構，年金活到老領到老，且透過宣告利率機制累加保單價值，厚實公教人員退休金；不僅繳費彈性多元，因應數位時代，後續將提供數位投保通路，24小時均可線上投保。

廣告 廣告

以公教人員40 歲林小姐投保「金安享」，每年繳費6萬元、繳費20年為例，在宣告利率2.40%的假設情境下，至 65 歲退休累積之年金保單價值準備金約為172萬7591元。屆齡退休後，林小姐可依個人退休規劃，選擇一次性領回，或轉換為年金分期給付。

若選擇分期給付並採「保證期間20年」，每年可領取年金約7萬2105元，如保證期間身故，未領取部分仍可依約給付。

台灣人壽說，年金設計不僅轉嫁長壽風險，降低一次性領回資金過早用罄的不確定性，亦可保障家庭有穩定現金流，安心享退無煩惱。

年金專案除公教人員本人，亦開放其配偶、子女、父母及配偶父母投保。台灣人壽說，未來將成為「民眾退休財務安全體系的關鍵支柱」，創新多元保障商品滿足民眾需求，成為客戶最推薦的保險公司。

更多品觀點報導

台灣大電信獨賣世界首款RICOH聯名realme GT 8 Pro 資費表在這

「遠傳新創加速器」第4期共7團隊獲選 聚焦數位轉型、智慧醫療與智慧城市

