台大五姬陳匡怡怒嗆週刊 自曝曾遭多男星追求非「小三」

（娛樂中心／綜合報導）陳匡怡又稱「台大五姬」之一，近日在社群平台發文指控遭週刊長期抹黑，稱自己被描述為「小三」、「愛李大仁」等與事實不符的形象，導致情緒跌入低谷，一度寫下疑似遺書字句，貼文曝光後在網路引發關注與熱議。

圖／陳匡怡近日在社群平台發文指控遭媒體長期抹黑。（翻攝 陳匡怡 IG）

陳匡怡在貼文中表示，相關報導將她塑造成介入他人感情的角色，但實情是，過去包括張孝全、陳柏霖在內，多位男星都曾對她表達好感與追求，卻「都被我拒絕」，媒體卻把追求者寫成「神」，反而把她寫成小三，她痛批這類說法是「偏離事實、完全相反的變態敘述」。

她點名，除了張孝全、陳柏霖外，辰亦儒（Calvin）、賀軍翔（Mike）、郭品超，以及導演瞿友寧等人，都曾在多年以前、尚未結婚時追求過她，如今多已成家，她也強調「他們都是很優秀的男性，我祝福他們過得幸福」，但不滿媒體用「打槍」、「妹妹」等字眼包裝，完全扭曲當年互動的真實性質。

圖／陳匡怡吐露過往的實情。（翻攝 陳匡怡 IG）

談到過往被形容為「像妹妹」的說法，她直言「正常人會親吻跟抱自己的妹妹？那就是追求」，表示當年選擇替對方保留顏面，低調不談細節，但多年下來反而變成報導中的劣勢一方，讓她覺得「小時候幫他們顧面子，但忍過頭什麼都不說，就是變成媒體標題是非不分」。

陳匡怡不滿指出，媒體一方面將她口中的「人品極度低能、幼稚、陷害別人」人士寫得光鮮亮麗，另一方面卻用負面字眼形容她的人格與感情狀態，讓她承受巨大壓力。她在文中痛批部分記者「不懂得觀察事實」，更強調自己並非感情坎坷的人，周遭卻有朋友因感情問題選擇輕生，讓她對相關報導格外敏感。

她也提到，多年來在感情互動中，常聽到男性友人表示「我覺得我配不上妳」、「和妳相處很開心，希望妳過得幸福」，認為自己一直刻意壓低身段、保持謙虛，但媒體卻將事實顛倒書寫。最後她呼籲，記者不要再違反《跟蹤騷擾防制法》跟拍她，也不要再透過「公然侮辱罪」、「誹謗罪」範圍內的言論無中生有抹黑她，「報警一切依法辦理」，強調會用法律維護自身名譽。

