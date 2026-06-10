「台大五姬」吳依潔嫁豪門12年 低調獨坐公車被路人搭訕親切合照

被封為「台大五姬」之中「戲劇依」的前女主播吳依潔，12年前嫁給旺台教育文化基金會董事長蔡紹仁，婚後育有兩女一子，她成為豪門媳婦後也淡出螢光幕前。近日有民眾直擊她打扮時尚，獨自坐公車出遊，親民的她被粉絲認出後，還大方答應合影。

據《CTWANT》報導，吳依潔升格為3寶媽後，身材依舊維持得宜，也不時在社群網站分享近況，上月底有讀者直擊她從捷運中山站上公車，打扮入時亮眼，有民眾在她上公車後火速打招呼要求合照，吳依潔欣然答應並接過手機露出甜美笑容，大方和粉絲合照留下紀念，可見女神風範。

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吳依潔就讀台大戲劇系時並輔修傳播學程，畢業後曾任政治線記者、主播，並曾受邀在天王周杰倫MV〈世界末末日〉中客串，本色上陣演美女主播。去年她現身在前主播陳海茵的社群網站中，旁邊還有現任主播高毓璘，被讚是最美畫面，也可見吳依潔進入家庭後和過去朋友仍有密切聯繫。

吳依潔現在是財團法人旺台基金會董事兼執行長，今年4月分享和家人去搭迪士尼郵輪，笑說大家都喜歡米奇的娃娃，但她特別喜歡《料理鼠王》的老鼠Remy，解釋說：「他不愛狂歡，他懂生活，他想喝我的珍珠奶茶」。今年214情人節，吳依潔也久違放閃，分享跟老公吃情人節大餐，說最近喜歡穿彩色大衣，網友也讚：「最後一張好甜蜜」、「太幸福了啦」。

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