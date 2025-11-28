台大人文館奪美國混凝土學會優良獎 台灣工程界首獲國際肯定

甫落成的台灣大學人文館，10月底在美國巴爾的摩舉行的美國混凝土學會（ACI）頒獎典禮上，拿下中層建築類優良獎，創下台灣工程界首度獲得這起榮耀的全新紀錄。（李侑珊攝）

台灣大學人文館以杉木模板清水混凝土呈現自然紋理，精準的材料控制與反覆試驗獲得國際肯定。這座建築在10月底在美國巴爾的摩舉行的美國混凝土學會（ACI）頒獎典禮上，拿下中層建築類優良獎，創下台灣工程界首度獲得這起榮耀的全新紀錄。

台大人文館建築於今年完工後，文學院各系所陸續搬入使用，並於館內推出「百文一見－文學院學思薈萃一世紀特展」。（李侑珊攝）

新建成的台大人文館位於校總區大門左側，整體工程規畫與施工歷時近20年，期間曾歷經師生抗爭、工程延宕與物價上漲等情況，使預算從華碩董事長施崇棠捐贈的新台幣5.4億元，提高至約12億元。建築於今年完工後，文學院各系所陸續搬入使用，並於館內推出「百文一見－文學院學思薈萃一世紀特展」。

台大於今（28）日特地邀集媒體參訪人文館。台大總務處營繕組長寧世強表示，人文館落成後，接連在國內外獲獎，包括台灣建築獎首獎、中華建築金石獎首獎與混凝土工程優良獎特優等；獲得美國混凝土學會肯定，尤其對台灣工程界別具意義。

台大介紹，人文館由竹間聯合建築師事務所設計， 設計師為簡學義，並由豐譽營造承包施作，結構由築遠工程負責，混凝土由和昌國際提供。

建築則以清水混凝土搭配傳統清水磚，詮釋四合院意象；50 公尺大跨度空橋橫越下沉式中庭，營造明亮流動的穿透感。混凝土施作是台大人文館設計概念的核心之一。施工團隊從配比設計著手，反覆調整、修正裂縫控制，將結構切分為 117 個澆置單元，並以杉木模板展現外牆自然紋理。

工程也納入多項低碳設計，包含混凝土配方以3爐石粉取代部分水泥，減少約 200 萬公斤碳排放；骨材採用立霧溪疏濬石料，以降低天然資源耗用；低水灰比提升耐久性，同時使用UHPC（超高性能混凝土）製作遮陽板，達成節能減碳目標。

台大文學院副院長徐學庸指出，人文館設計呈現「新舊對話」概念，建築彷彿一個畫框，把被稱為「洞洞館」的農業陳列館納入其中，並強化空間的流動性，鼓勵師生通行。

