台大人文館獲美國混凝土學會獎項 台灣工程界首見

（中央社記者陳至中台北28日電）台灣大學人文館採杉木模板清水混凝土，展現自然紋理，施工團隊從混凝土配比開始，反覆試驗並修正裂縫，獲得美國混凝土學會頒發中層建築類優良獎，是台灣工程界首度獲得肯定。

位於校總區大門左側的台大人文館，歷經將近20年的規劃施工，期間還歷經師生抗爭。在工程延宕、物價上漲等因素下，總經費從最初華碩董事長施崇棠捐贈的新台幣5.4億元，一路成長為約12億元。

人文館今年完工後，師生已陸續進駐，校方今天接受媒體聯訪，除介紹人文館內外建築特色外，也呈現「百文一見」文學院學思薈萃一世紀特展。

台大總務處營繕組長寧世強指出，人文館的施工，接連獲得國際大獎，包括台灣建築獎首獎、中華建築金石獎首獎、混凝土工程優良獎特優等，今年10月底在美國巴爾的摩舉行的美國混凝土學會（ACI）頒獎典禮中，更榮獲中層建築類優良獎。

根據校方提供的資訊，人文館由竹間聯合建築師事務所設計，豐譽營造承包施作，結構設計由築遠工程負責，混凝土由和昌國際提供。建築採用清水混凝土搭配傳統清水磚，詮釋四合院意象，搭配50公尺大跨度空橋橫跨於下沉式中庭之上，展現十足的「穿透感」。

人文館的混凝土特別講究，施工團隊從配比設計開始，反覆試驗並修正裂縫控制，將整體結構細分成117個澆置單元，外牆以杉木模板清水混凝土展現自然紋理及光影層次，彰顯混凝土的可塑性與建築細節美感。

工程也融入多項低碳設計策略，包括以30%爐石粉取代部分水泥，減少200萬公斤碳排放；採用立霧溪疏濬骨材取代天然石材、低水灰比提升混凝土強度及耐久性，並使用UHPC（超高性能混凝土）遮陽板達到節能減碳目的。

文學院副院長徐學庸表示，人文館的設計是「新舊對話」，整體結構像是一個畫框，把保留下來的「洞洞館」農業陳列館框在其中，且重視人的流動性，師生可在建築中四處自由穿梭。

台大文學院各系所今年陸續進駐完工的人文館，而文學院也舉辦特展，以人物故事的方式，串起1928年台北帝國大學（台大前身）文政學院以來的歷史軌跡。

台灣文學所教授蘇碩斌表示，文學院歷經日本殖民統治時代的高壓統治，戰後初期的省籍緊張和語言政策調整，並曾發生院長「人間消失」、中文系2任系主任先後辭世等特殊情況，思潮也不斷改變，期盼透過特展，讓各界一同了解文學院百年來的堅韌。（編輯：張銘坤）1141128