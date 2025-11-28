台大人文館落成 文學院特展同步開展

▲台大人文館建築採用清水混凝土搭配傳統清水磚，重新詮釋四合院意象並融合現代混凝土工法，搭配50公尺大跨度空橋橫跨於下沉式中庭之上，不僅延續合院穿透感，也展現建築與結構的創新。（圖／記者李青縈攝）

[NOWnews今日新聞] 台灣大學人文館在歷經近二十年的籌建後，近期正式落成並啟用，期間不止文學院換了4任院長，工程款也隨之攀升。然而，人文館不僅創下我國首次拿下混凝土界奧斯卡獎的ACI肯定，並且也拿下國內數座獎項認證。另，為迎接台大即將到來百歲校慶，文學院在一樓推出《百文一見特展》。

人文館自啟動計畫至完工耗時近20年，是台大校園內一項漫長的工程。華碩董事長施崇棠為回饋母校台大，在計畫啟動之初，即捐贈5.4億元建造，雖為當時學界最大的單筆捐款，但由於建設期程長久，原始捐款額度已不足以支付全部開支，最終由台大校方支出超過一半費用，確保了建築的最終完成。

然而，人文館的建築品質不負眾望，在今年10月27日在美國巴爾的摩舉行的美國混凝土學會（ACI）頒獎典禮中，獲得中層建築類優良獎，也是台灣工程首次在ACI國際評選中獲得肯定。

人文館工程由台大總務處營繕組主辦，設計上，建築採用清水混凝土搭配傳統清水磚，重新詮釋四合院意象，並融入現代混凝土工法，特別是50公尺大跨度空橋橫跨下沉式中庭，展現結構創新與合院穿透感。

▲台大人文館建築採用清水混凝土搭配傳統清水磚，重新詮釋四合院意象並融合現代混凝土工法，搭配50公尺大跨度空橋橫跨於下沉式中庭之上，不僅延續合院穿透感，也展現建築與結構的創新。（圖／記者李青縈攝）

施工過程中，團隊致力於永續與耐久性，採用高性能混凝土（HPC）提升結構性能；外牆使用杉木模板清水混凝土，呈現自然紋理與光影層次。工程同時融入低碳設計策略，包括以30%爐石粉取代部分水泥，達到減少200萬公斤碳排放的目標，並採用低水灰比與UHPC遮陽板，體現綠建築典範。

人文館的一員「文學院」為迎接即將到來的百週年校慶，在本月6日起在人文館一樓推出《百文一見：文學院學思薈萃一世紀特展》。校長陳文章指出，科技若無人文思想作為靈魂，將失去意義，唯有科技與人文結合才能造福人類社會，並允諾未來將給予文學院實質支持。

文學院院長鄭毓瑜表示，人文館興建歷時二十餘年完成，呼應了文學院百年來在時代逆境中追求自由的精神。展覽內容從1928年臺北帝國大學文政學部開始，直至今日十二系所兩學位學程的發展脈絡，收錄了文學院經歷殖民、白色恐怖等變革，仍堅持真理的軌跡。展覽由臺灣文學研究所師生策畫執行，將歷史詮釋轉化為三十餘則時代切片，展示了一幅寬達三點五公尺的大年表。

《百文一見》特展展期自2025年11月6日起至2026年5月29日，每日9:00-17:00開放自由參觀（假日休展）。

▲人文館一樓 Aura Point 推出《百文一見：文學院學思薈萃一世紀特展》

